Optimisez votre opérateur à son plein potentiel en choisissant les meilleurs traits dans Call of Duty Modern Warfare 4 DMZ, le nouveau mode extraction du jeu.

Call of Duty Modern Warfare 4 frappe fort avec son mode extraction DMZ. Que vous vous lanciez ou que vous ayez déjà commencé, on a le guide qu'il vous faut pour optimiser votre opérateur avec les meilleurs traits. Guerrier, Éclaireur ou Survivaliste, c'est avec ces améliorations que vous ferez la différence en jeu. On passe d'abord en revue le fonctionnement de ce système de bonus permanents et on vous la liste des meilleurs traits MW4 DMZ.

À quoi servent les traits dans Call of Duty MW4 DMZ ?

Les traits de Call of Duty Modern Warfare 4 DMZ sont capitaux pour optimiser son jeu. Et pour cause, ce sont des bonus permanents à débloquer pour votre opérateur. Pour résumer, ils fonctionne comme un arbre de compétences. C'est-à-dire que vous gagnez des points en progressant, tout particulièrement lorsque vous gagnez des missions, puis vous les utilisez pour débloquer des talents.

Les points de traits de Call of Duty Modern Warfare 4 DMZ sont systématiquement liés au type d'opérateur que vous joué pour les remporter. Vous ne pouvez donc pas les transférer à un autre personnage. Cela vous oblige donc à vous perfectionner dans un style pour l'optimiser à fond et répartir vos points entre 3 arbres :

Guerrier : combat plus directe avec ses avantages tactiques, pour ceux qui recherchent l'affrontement frontal

: combat plus directe avec ses avantages tactiques, pour ceux qui recherchent l'affrontement frontal Éclaireur : utile au renseignement, à la collecte de ressources et à l'exploration, pour les joueurs qui aiment le repérage et le loot

: utile au renseignement, à la collecte de ressources et à l'exploration, pour les joueurs qui aiment le repérage et le loot Survivaliste : sert en soutien, pour l'utilitaire et la survie, parfait pour les joueurs qui ont le profil pour aider à sécuriser l'extraction

Les règles du système de traits dans Call of Duty DMZ

Pour exploiter le système de traits dans COD DMZ, il faut d'abord en connaître les subtilités. Ce guide Call of Duty Modern Warfare 4 est là pour vous aider à comprendre les règles avant de vous lancer :

18 points maximum par opérateur avec 9 amélioration max par arbre

par opérateur avec 9 amélioration max par arbre À chaque niveau, vous devez choisir 1 compétence parmi les 2 ou 3 proposées

parmi les 2 ou 3 proposées Les traits DMZ majeurs sont propres à un arbre, alors que les traits mineurs apparaissent au hasard sur les uns ou les autres, si bien que chaque opérateur est unique

sont propres à un arbre, alors que les apparaissent au hasard sur les uns ou les autres, si bien que chaque opérateur est unique Vos choix sont définitifs , il n'est pas possible de réinitialiser vos traits à moins d'atteindre le Prestige de l'Opérateur qui remet les améliorations à zéro

, il n'est pas possible de réinitialiser vos traits à moins d'atteindre le Prestige de l'Opérateur qui remet les améliorations à zéro Plus un opérateur porte de traits, plus son coût de récupération est élevé s'il est porté disparu

© Activision / Infinity Ward

Quels sont les meilleurs traits de Guerrier dans Call of Duty MW4 DMZ ?

Pour le profil Guerrier de Call of Duty MW4 DMZ, le trait à prioriser est Opossum. Il s'agit d'une auto-réanimation, si bien que vous avez droit à une seconde vie par partie, ce qui est très utile pour les joueurs au front. Mais pour optimiser votre opérateur, il peut être associé à d'autres afin d'avoir un build Guerrier DMZ encore plus poussé. Voici les traits qu'on préconise :

Oppossum : auto-réanimation qui préserve votre équipement pour une seconde chance

: auto-réanimation qui préserve votre équipement pour une seconde chance Professionnel de l'équipement : les accessoires mortels et tactiques se rechargent lentement d'eux-mêmes jusqu'à leur max

: les accessoires mortels et tactiques se rechargent lentement d'eux-mêmes jusqu'à leur max Instinct de vipère : vous rend invisibles pour les lentilles thermiques et le ciblage à l'IA, ce qui est très pratique contre certains joueurs et même PNJ

: vous rend invisibles pour les lentilles thermiques et le ciblage à l'IA, ce qui est très pratique contre certains joueurs et même PNJ Série meurtrière : chaque élimination prolonge vos effets actifs jusqu'à 2 fois leur durée, parfait pour les styles agressifs

Vous pouvez en plus coupler ces traits à d'autres mineurs aléatoires s'ils sont accessibles à votre Guerrier. On vous conseille notamment le trait Vitesse de plaque pour accélérer le temps qu'il vous faut pour remettre une plaque d'armure. Misez également sur tout ce qui pourrait diminuer les dégâts subis pour être plus résistants pendant les échanges de Call of Duty Modern Warfare 4 DMZ.

Quels sont les meilleurs traits d'Éclaireur dans le mode extraction de COD MW4 ?

Deux traits d'Éclaireur sont particulièrement recommandé dans Call of Duty Modern Warfare 4 DMZ. On pense ici à celui de Pilleur hostile (majeur) et celui de Pilleur de combat (mineur). C'est tout particulièrement utile pour récupérer des ressources rares sur les ennemies éliminés. Mais ce ne sont pas leurs seuls traits DMZ majeurs qu'on recommande pour cet arbre :

Pilleur hostile : augmente le pourcentage de chance que les ennemis éliminés relâchent des matériaux d'imprimante 3D peu communs, voire rares

: augmente le pourcentage de chance que les ennemis éliminés relâchent des matériaux d'imprimante 3D peu communs, voire rares Protection thermique : vous rend invisible pour les drones classiques et moins détectable par les avancés

: vous rend invisible pour les drones classiques et moins détectable par les avancés Amélioration de drone : vos drones passent au stade avancés pour une portée et une durée accrue, vous facilitant la lecture des positions adverses

: vos drones passent au stade avancés pour une portée et une durée accrue, vous facilitant la lecture des positions adverses Chanceux : augmente le pourcentage de chance pour trouver un objet utile quand vous manquez de ressources ou êtes sous l'effet d'un malus

Avec ces traits majeurs d'Éclaireur DMZ, vous aurez plus de chance pour le PvP. N'oubliez pas de miser sur le trait mineur Pillard de combat si vous le pouvez, ce qui augment vos chances de tomber sur une ressource de valeur à l'élimination d'un ennemi. De même, si c'est le craft et l'argent qui vous motive, complétez votre build qui optimiseront vos gains dans le mode extraction de Call of Duty Modern Warfare 4.

Quels sont les meilleurs traits de Survivaliste dans MW4 DMZ ?

À coup sûr, le trait Increvable est le meilleur pour jouer Survivaliste sur COD MW4 DMZ. En effet, on s'est tout de suite rendu compte qu'il faisait gagner un temps précieux en attendant un coéquipier ou l'exfiltration. D'autres traits majeurs peuvent évidemment vous être bien utiles. Voici tous ceux qu'on recommande :

Increvable : augmente votre temps limite avant de succomber à vos blesseurs et l'extraction se déclenche lorsque vous approchez d'un point d'exfiltration en dernier souffle

: augmente votre temps limite avant de succomber à vos blesseurs et l'extraction se déclenche lorsque vous approchez d'un point d'exfiltration en dernier souffle Réanimation gratuite : votre première blessure se soigne automatiquement

: votre première blessure se soigne automatiquement Insensibilité à la douleur : les réanimations vous appliquent les effets antidouleurs et sels

: les réanimations vous appliquent les effets antidouleurs et sels Réanimation rapide : vos réanimations sont plus courtes

: vos réanimations sont plus courtes Durée des consommables : les effets des consommables durent plus longtemps pour maximiser leur rentabilité

Pour un build Survivaliste DMZ encore plus efficace, vous pouvez opter pour les traits qui offrent des exfiltrations plus rapides. Vous pouvez aussi tomber sur les fumigènes automatiques lorsque vous tombez au combat ou tout ce qui augmente votre résistance sur le terrain. C'est avec cela que vous aiderez vraiment à l'extraction dans le mode Call of Duty Modern Warfare 4 DMZ.

Nos meilleurs guides Call of Duty Modern Warfare 4

Allez plus loin avec votre opérateur selon votre mode de jeu de prédilection avec nos guides Call of Duty Modern Warfare 4. On à aussi tout ce qu'il faut pour vous aider à faire vos choix dans la campagne :