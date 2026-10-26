Maintenant que Call of Duty Modern Warfare 4 est officiellement sorti, voici une liste des meilleures armes du jeu après son lancement dans l'état actuel.

Après les différentes phases de beta de Call of Duty Modern Warfare 4 et maintenant que le multijoueur est officiellement disponible, la tier-list des meilleures armes du jeu a déjà connu quelques changements, même si on retrouve encore quelques noms bien connus. Voyons en quoi la version 1.0 du jeu a fait varier la meta des armes juste après le lancement du jeu.

Quelles sont les armes qui dominent la meta de Call of Duty Modern Warfare 4 post-lancement ?

Avec le lancement de Call of Duty Modern Warfare 4, la meta a connu quelques variations, et nous allons nous intéresser aux meilleures armes à l'heure actuelle dans chacune des catégories principales disponibles que sont fusils d'assaut, les fusils mitrailleurs, les fusils de sniper, les fusils de précision, les fusils à pompe et les pistolets mitrailleurs, par ordre d'efficacité dans l'état actuel du jeu.

Quel est le meilleur fusil d'assaut après le lancement de Call of Duty Modern Warfare 4 ?

Après le M4 qui dominait Call of Duty Modern Warfare 4 à la bêta, c'est désormais le HAN 86 qui prend la place du meilleur fusil d'assaut du jeu. Il s’impose en effet maintenant comme étant l’une des armes les plus polyvalentes et fiables du jeu, car s’adapte à différents styles de jeu et profitant d’un excellent équilibre en matière de statistiques. Entre maniabilité et puissance de feu, vous avez là une excellente arme pour constituer une classe qui collera avec vos goûts.

Quel est le meilleur pistolet-mitrailleur après le lancement ?

Dans cette catégorie, c'est toujours l'ISO Nightshade qui domine la meta post-lancement de Call of Duty Modern Warfare 4. Grâce à sa grande réactivité, c'est l'arme parfaite pour un style de jeu rapide et pour engager un combat et s'en désengager en un clin d'œil. De plus, sa cadence de tir rapide et son recul impeccable à courte portée en font une arme au TTK proprement redoutable quand vous croisez un adversaire en sprintant au détour d'un couloir.

Quel est le meilleur fusil de précision après le lancement du jeu ?

La troisième arme considérée comme l'une des plus puissantes après le lancement de Call of Duty Modern Warfare 4 est un très vieux fusil à verrou, puisqu'il s'agit du Mosin-Nagant. De par sa nature, il s’adresse principalement aux joueurs qui préfèrent jouer un peu plus en retrait, car excelle à longue et moyenne portée grâce à sa puissance de feu massive, tout en étant plus mobile qu'un fusil de sniper.

Quel est le meilleur fusil à pompe après le lancement de Call of Duty Modern Warfare 4 ?

Si vous préférez au contraire une approche beaucoup plus personnelle en réglant les choses d'un bon coup de fusil à pompe à bout portant, le meilleur de sa catégorie après le lancement de Call of Duty Modern Warfare 4 est le REZI 12. Ce fusil à pompe semi-automatique à cadence rapide combine en effet une puissance d’arrêt dévastatrice avec une récupération de visée remarquable dans son domaine.

Quel est le meilleur fusil de sniper après le lancement ?

On repasse en arrière pour le meilleur fusil de sniper post-lancement de Call of Duty Modern Warfare 4, et c'est toujours le KG-7 Vulcan qui occupe le poste. Ce fusil à verrou à grande capacité offre en effet une cadence de tir étonnamment rapide pour sa catégorie, il emporte suffisamment de munitions pour vous permettre de rester dans la partie au fil de plusieurs affrontements et peut calmer n'importe quel opposant à longue distance, à condition bien sûr d'être précis.

Quel est le meilleur fusil-mitrailleur après le lancement de Call of Duty Modern Warfare 4 ?

Enfin, la dernière catégorie d'armes disponibles dans Call of Duty Modern Warfare 4, considérée comme la moins performance après le lancement du jeu, est celle des fusil-mitrailleurs, avec comme meilleur représentant dans l'état actuel de la meta le Type-73. Grâce à sa grande puissance de feu à moyenne et longue portée et surtout son barrage de balles, il peut tenir en respect des escouades entières, mais est tiré vers le bas par sa lenteur dans un jeu qui encourage la réactivité.