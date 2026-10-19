Faut-il exécuter le déserteur dans le chapitre 3 de Call of Duty Modern Warfare 4, et que se passe-t-il si vous décidez de l’épargner ? On vous explique tout dans notre guide.

Les jeux Call of Duty sont peut-être réputés pour être des expériences très linéaires, mais cela ne veut pas dire pour autant que les joueurs ne disposent pas d’une certaine liberté au cours de la campagne du jeu. Pour preuve, durant la troisième mission de Modern Warfare 4, « Obéir aux Ordres », la possibilité nous est offerte de refuser d’obéir aux ordres de Ri Ju-Young au moment d’exécuter le déserteur. Mais que se passe-t-il dans ce cas de figure ?

Faut-il exécuter ou épargner le déserteur dans Call of Duty Modern Warfare 4 ?

Si Call of Duty Modern Warfare 4 vous place essentiellement aux commandes de Park, un soldat sud-coréen, et du capitaine Price, le troisième chapitre du jeu, quant à lui, vous offre un point de vue inédit en vous mettant aux commandes d’un soldat des forces spéciales nord-coréennes. Au cours de la mission, vous vous retrouverez alors confronté à un déserteur du pays, qui vous forcera alors à faire face à un choix cornélien.

Que se passe-t-il si vous acceptez d'exécuter le déserteur ?

Si vous acceptez d’exécuter le déserteur à la demande de Ri Ju-Young, celui-ci sera pendu et vous conserverez votre place aux côtés de cette dernière.

Que se passe-t-il si vous refusez d'exécuter le déserteur ?

Si, au contraire, vous refusez d’exécuter le déserteur comme demandé, Ri Ju-Young vous abattra sur le champ et procèdera ensuite à son exécution comme prévu.

Pas d’échec dans cette mission de Modern Warfare 4 selon votre choix

Notez toutefois que dans le cas présent, aucun de vos choix ne débouchera sur un échec de mission, comme cela peut par exemple être le cas dans le chapitre 4, « Mercenaire », de Modern Warfare 4. Ici, le destin du personnage au nom inconnu n'impactera pas le déroulement de l’histoire, qui continuera son cours comme prévu à l’issue de la scène.