Attribuez la meilleure classe à l'ISO Nightshade, la mitraillette de base dans Call of Duty Modern Warfare 4. On vous donne la liste des accessoires à utiliser absolument.

L'ISO Nightshade est une de vos armes de départ dans Call of Duty Modern Warfare 4. Plus qu'une mitraillette, elle peut devenir une véritable machine si vous l'équipez comme il se doit. Dans ce guide COD MW4, on vous donne la meilleure classe à lui attribuer pour viser dans le mile. En plus des accessoires de prédilection, on a même une petite variante à vous proposer si vous débutez.

Pourquoi jouer avec l'ISO Nightshade dans Modern Warafe 4 ?

On se souvient encore que l'ISO Nightshade nous avait agréablement surpris lors de la bêta de Call of Duty Modern Warfare 4. Malgré son apparence frêle, la mitraillette s'est révélée très pertinente en jeu. Outre sa cadence de tir élevée, elle nous laisse une belle liberté de mouvement ce qui est très profitable à un style de jeu agressif.

Cependant, ses statistiques de base peuvent freiner ses performances. Le recul, en particulier, a un impact direct sur la précision des tirs. C'est pourquoi on conseille d'équiper l'ISO Nightshade de Call of Duty Modern Warfare 4 avec les accessoires. Voyons d'abord un build de base pour la mitraillette avant de passer à la meilleure classe possible.

© Activision / Infinity Ward

Avec quel build commencer dans COD Modern Warfare 4 pour l'ISO Nightshade ?

Vous ne pourrez pas obtenir les meilleurs accessoires pour l'ISO Nightshade d'entrée de jeu. Avant d'atteindre le build ultime dans Call of Duty Modern Warfare 4, vous pouvez tout de même passer par un assemblage intermédiaire accessible dès les premiers niveaux. Grâce à lui, vous obtiendrez notamment un meilleur recul pour plus de maniabilité et de précision :

Bouche : FSS Crackdown (niveau 4)

: FSS Crackdown (niveau 4) Canon : ZLR MAG-Z 9“ (niveau 2)

: ZLR MAG-Z 9“ (niveau 2) Crosse : GI-80 Milspec Stock (niveau 15)

: GI-80 Milspec Stock (niveau 15) Poignée arrière : Demo STP-1 -niveau 6)

: Demo STP-1 -niveau 6) Munitions : 9 mm Parabellum Frangible (niveau 8)

Quels sont les meilleurs accessoires à équiper pour l'ISO Nightshade de Call of Duty Modern Warfare 4 ?

Plus vous allez grimper de niveau, plus vous pourrez optimiser votre mitraillette de départ. Ce faisant, l'ISO Nightshade a tout pour devenir l'une des meilleures armes de Call of Duty Modern Warfare 4. Non seulement avec cet assemblage vous allez gagner en rapidité, mais vous préserverez aussi la légèreté de votre arme. L'idée est qu'elle soit aussi fiable que possible à moyenne distance tout en restant discret. Voici les meilleurs accessoires pour l'ISO Nightshade :

Bouche : FSS Crackdown (niveau 4)

: FSS Crackdown (niveau 4) Accessoire canon : Poignée FSS TAC90 (niveau ?)

: Poignée FSS TAC90 (niveau ?) Canon : ZLR Carbon-900 (niveau 35)

: ZLR Carbon-900 (niveau 35) Crosse : Crosse EXP G2-44 (niveau 5)

: Crosse EXP G2-44 (niveau 5) poignée arrière : Bruen MOD3 (niveau 30)

: Bruen MOD3 (niveau 30) Apex : ISO Traceur (niveau 56)

Comment optimiser le build de la mitraillette de départ (amélioration de combat et équipements) ?

Vous pouvez en plus compléter votre build ISO Nightshade dans Call of Duty Modern Warfare 4 avec l'amélioration de combat “Radar portatif”. Même si vous pouvez compter sur l'efficacité de votre mitraillette à moyenne distance, ce buff peut faire une vraie différence sur le terrain. Et pour cause, il indique les ennemis à proximité. C'est le meilleur moyen d'attaquer à courte portée, là où votre arme excelle.

Côté équipements annexes, on vous recommanderait la grenade paralysante d'une part et la bombe collante d'autre part. D'un côté, ce sera un bon moyen de ralentir l'adversaire pour vous mettre à porter comme il se doit avec votre ISO Nightshade. De l'autre, vous pourrez déloger les ennemis qui campent ou bloquer un passage, là aussi de sorte de prendre l'avantage. Tout est bon pour faire la différence pendant la bataille dans Call of Duty Modern Warfare 4.

Quels sont les meilleurs atouts pour l'ISO Nightshade de COD MW4 ?

Pour parfaire votre build de l'ISO Nightshade dans Call of Duty Modern Warfare 4, vous disposez de 3 atouts. Bien sûr, ces derniers doivent correspondre à votre style de jeu pour être vraiment pertinents. Cependant, si vous aimez le jeu nerveux et les rushs, on ne que vous recommander ces trois-ci :

Régénération rapide (relance la récupération de santé après chaque élimination ou action sur un objectif)

(relance la récupération de santé après chaque élimination ou action sur un objectif) Main leste (rechargement plus rapide)

(rechargement plus rapide) Ruée sanglante (sprint tactique plus long et endurance qui se recharge à chaque élimination)

Avec tous ces conseils en poche, vous êtes certain de tirer profit comme il se doit de la mitraillette préférée des joueuses et joueurs de Call of Duty Modern Warfare 4. Nul doute que ce build ISO Nightshade vous permettra de faire des ravages en jeu.