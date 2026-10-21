Vous faites la chasse aux collectibles et cherchez à obtenir tous les objets de contrebande dans le chapitre 3 de Call of Duty Modern Warfare 4 ? Voici où les trouver.

Le nouvel épisode de Call of Duty, Modern Warfare 4, ne propose peut-être pas d’intels à ramasser dans toutes les missions comme pouvait le faire la franchise par le passé, mais cela ne l’empêche pas de proposer son lot de collectibles à récupérer dans certains des chapitres. On pense bien évidemment aux 64 notes, réparties au sein de trois des missions de la campagne, mais également aux objets de contrebande, qu’il est possible de confisquer tout au long du chapitre 3, « Obéir aux ordres ». On vous dit tout ce qu’il faut savoir à leur sujet.

Où trouver les 4 objets de contrebande dans le chapitre 3 de Call of Duty Modern Warfare 4 ?

Située en Corée du Nord, la mission « Obéir aux ordres » de la campagne de Modern Warfare 4 vous place aux commandes d’un nouveau personnage, un soldat nord-coréen, chargé par le lieutenant Ko Jin-Hyuk de fouiller plusieurs maisons à la recherche d’un déserteur. Ce faisant, vous serez alors non seulement amenés à mettre la main sur une série de quatre notes, mais aussi sur 4 objets de contrebande qu’il sera possible de confisquer et qui font office de collectibles dans ce niveau. Voici où les trouver :

Lecteur MP3 : Le premier objet de contrebande se trouve dans la salle de bain de la première maison que vous devez fouiller. Il se trouve plus précisément dans l’armoire à pharmacie fixée sur le mur.

Roman occidental : Le second objet de contrebande se trouve dans la même maison, dans la pièce située à gauche de la télévision dans le salon. Ouvrez les portes coulissantes puis les deux armoires du haut pour mettre la main dessus.

Rations : Le troisième objet de contrebande se trouve ensuite dans la cuisine de ladite maison, dans le placard situé au-dessus à droite de l’endroit où vous pouvez ramasser l’une des notes du chapitre, la recette Baekseolgi-Tteok.

Médicament : Le quatrième objet de contrebande se trouve enfin dans une pièce située près de l’entrée. Ouvrez les portes coulissantes puis fouillez le placard à l’intérieur pour y trouver une boîte à outil. Entrez le code 214 pour la déverrouiller et obtenir l’objet.

Y a-t-il un trophée/succès lié au ramassage de ces collectibles ?

La réponse est oui. Pour pouvoir obtenir le trophée/succès « Ne rien laisser au hasard », vous devrez non seulement confisquer tous les objets de contrebande présents dans le niveau « Obéir aux ordres » de Modern Warfare 4, mais aussi récupérer toutes les notes qu’il est possible d’y trouver. En sachant que si vous manquez l’un ou l’autre de ces objectifs, il vous est évidemment possible de relancer le chapitre ensuite via le menu du jeu pour pouvoir reprendre votre chasse aux collectibles en toute sérénité.