Quelles sont les meilleurs armes du moment sur Call of Duty Modern Warfare 4 ? Voici notre tier list des armes actuellement disponibles sur le dernier titre de la franchise FPS phare.

Alors que la campagne de Call of Duty Modern Warfare 4 est disponible en early access depuis le 16 octobre 2026 et le mode DMZ depuis le 20, et compte tenu des phases de bêta en amont de la sortie officielle du titre le 23 octobre 2026, voici une tier list de ce que le dernier épisode de la franchise FPS phare a de mieux actuellement en termes d'armes, tous modes confondus.

La tier list des meilleures armes actuellement disponibles sur Call of Duty Modern Warfare 4

Comme la plupart des autres FPS, Call of Duty Modern Warfare 4 dispose de plusieurs catégories d'armes que sont les fusils d'assaut, les fusils mitrailleurs, les fusils de sniper, les fusils de précision, les fusils à pompe et les pistolets mitrailleurs. Dans l'état actuel de la meta, il existe actuellement trois armes qui sont clairement au-dessus du lot en termes de puissance, de précision et d'efficacité à éliminer rapidement une cible, et les autres sont légèrement en-dessous.

Voici donc à l'heure actuelle la tier list des meilleures armes de Call of Duty Modern Warfare 4 à favoriser pour mieux performer dans les différents modes du jeu, avec une précision plus en détail des armes que nous avons classé au rang S.

S : M4, ISO Nightshade, KG-7 Vulcan

: M4, ISO Nightshade, KG-7 Vulcan A : Han 86, Hyson Burst, Kastov 762, Oris 8.6, PPSh-41, Rezi 12, Signal .50

: Han 86, Hyson Burst, Kastov 762, Oris 8.6, PPSh-41, Rezi 12, Signal .50 B : FiNN LMG, MAR-9, Patriot XMR, Type 73, XS8 Nyx.

Les meilleures armes de rang S de Call of Duty Modern Warfare 4

M4 : la meilleure arme de tout le jeu

Si vous cherchez simplement la meilleure arme absolue de tout le roster de Call of Duty Modern Warfare 4, optez pour le fusil d'assaut M4. Elle est extrêmement polyvalente, que le combat se déroule à courte distance ou à moyenne portée et inflige de bons dégâts même à longue portée. Son recul modéré et sa cadence de tir régulière permettent d'enchaîner les tirs bien plus facilement qu'avec un autre fusil d'assaut très puissant comme le Kastov 762, mais qui souffre d'un recul plus important.

ISO Nightshade : le meilleur pistolet-mitrailleur du jeu

Le fusil M4 est le couteau suisse absolu de Call of Duty Modern Warfare 4, mais d'autres armes font mieux que lui dans des situations particulières. L'ISO Nightshade, par exemple, est proprement imbattable dans un domaine précis : mettre la pression à courte portée. Grâce à sa grande réactivité, l'ISO Nightshade est l'arme parfaite pour engager un combat et s'en désengager en un clin d'œil. De plus, sa cadence de tir rapide et son recul impeccable à courte portée en font une arme au TTK proprement redoutable quand vous croisez un adversaire en sprintant au détour d'un couloir.

KG-7 Vulcan : le meilleur fusil de sniper du jeu

Si au contraire vous cherchez à mettre de la distance entre vous et votre cible dans Call of Duty Modern Warfare 4, alors vous ne trouverez pas meilleure arme que le fusil de sniper KG-7 Vulcan. Ce fusil à verrou à grande capacité offre par ailleurs une cadence de tir étonnamment rapide pour sa catégorie, il emporte suffisamment de munitions pour vous permettre de rester dans la partie au fil de plusieurs affrontements et peut calmer n'importe quel opposant à longue distance, à condition d'être précis. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, il pourra même semer la terreur à moyenne ou courte portée, mais il ne faudra pas se rater.