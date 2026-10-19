Voici un guide pour savoir si vous devez sauver la réfugiée ou non dans la mission Obéir aux Ordres de Call of Duty Modern Warfare 4, qui va vous forcer à prendre des décisions terribles.

Comme sur ses prédécesseurs, la campagne de Call of Duty Modern Warfare 4 va parfois vous faire vivre des missions qui mettent bien en avant la cruauté de la guerre, de façon très personnelle et viscérale. Tel est le cas de la mission Obéir aux Ordres, alors que vous incarnez un soldat de la Corée du Nord, ce qui va vous placer dans différentes situations très inconfortables, comme par exemple devant une réfugiée qui tente de se cacher des autorités. On détaille dans ce guide quels choix faire et leurs conséquences.

Quel choix faire avec la réfugiée dans la mission Obéir aux Ordres de la campagne de Call of Duty Modern Warfare 4 ?

Au cours de la mission « Obéir aux Ordres » de la campagne de Call of Duty Modern Warfare 4, vous découvrirez en fouillant différentes maisons à la recherche de réfugiés une femme qui se cache dans une cave secrète. Celle-ci se situe au sein de la dernière maison que vous fouillerez. Une fois sa cachette redécouverte, deux choix s'offriront à vous :

l'aider à rester cachée

la sortir de sa cachette pour la livrer à l'officière Ri Ju-Young.

Que se passe-t-il si vous aidez la refugiée à rester cachée ?

Si vous choisissez d'aider la femme à se cacher durant la mission Obéir aux Ordres de la campagne de Call of Duty Modern Warfare 4, puis d'obéir à un autre ordre dans le cadre de la mission, un autre soldat amènera la réfugiée sur la place du village. Ri Ju-Young vous traitera alors de traître, et une séquence cinématique spécifique se déclenchera, au cours de laquelle vous ferez l'objet d'une exécution publique.

Que se passe-t-il si vous livrez la refugiée à Ri Ju-Young ?

Si vous décidez au contraire de livrer la femme à l'officière Ri Ju-Young dans la mission Obéir aux Ordres de la campagne Call of Duty Modern Warfare 4, celle-ci va donc ordonner son éxecution au même titre que les autres réfugiés, pour ensuite ordonner de mettre le feu à tout le village. Un choix terrible, mais c'est la seule solution si vous souhaitez obtenir le succès/trophée « De fond en comble », qui demande de trouver tous les objets de contrebande et toutes les notes dans la mission.

Dans tous les cas, la réfugiée rencontrera donc un destin tragique. Il n'appartient donc qu'à vous de décider si sa mort sur la conscience de votre personnage au lieu de la sienne est un prix acceptable à payer contre un des 18 succès/trophées actuellement déblocables dans Call of Duty Modern Warfare 4.