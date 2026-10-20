Vous faites la chasse aux collectibles dans Call of Duty Modern Warfare 4 et voulez savoir où trouver les notes à ramasser dans le jeu ? On vous dit tout dans notre guide.

Contrairement aux précédents épisodes de la franchise, Call of Duty Modern Warfare 4 ne propose pas d’intels à ramasser dans chacune des missions du jeu comme cela pouvait être le cas jusqu'à présent. En revanche, cela ne veut pas dire pour autant qu’il ne propose aucun collectible à ramasser. Ici, ceux-ci prennent notamment la forme de notes, qui peuvent être trouvées dans trois missions en particulier :

« Obéir aux ordres » (Chapitre 3)

« En territoire ennemi » (Chapitre 10)

« Évasion » (Chapitre 13)

Où trouver les 64 notes à ramasser dans Call of Duty Modern Warfare 4 ?

Les 4 notes de la mission « Obéir aux ordres »

Recette du Baekseolgi-Tteok : Elle se trouve dans la cuisine de l’une des maisons que vous explorez, rangée dans un placard près d’une civile se tenant devant la porte de l’arrière-cour.

Elle se trouve dans la cuisine de l’une des maisons que vous explorez, rangée dans un placard près d’une civile se tenant devant la porte de l’arrière-cour. Un mot de ton ami : Rendez-vous ensuite dans le salon de cette même maison et servez-vous du code indiqué dans la recette de cuisine (214) pour ouvrir la boîte à outils. Le mot se trouve à l’intérieur, accompagné d’un objet de contrebande.

Rendez-vous ensuite dans le salon de cette même maison et servez-vous du code indiqué dans la recette de cuisine (214) pour ouvrir la boîte à outils. Le mot se trouve à l’intérieur, accompagné d’un objet de contrebande. Un mot de ton voisin : Dans la troisième maison à explorer, passez les doubles portes coulissantes puis entrez dans la pièce sur votre droite. La troisième note du chapitre se trouve dans le placard.

Dans la troisième maison à explorer, passez les doubles portes coulissantes puis entrez dans la pièce sur votre droite. La troisième note du chapitre se trouve dans le placard. Un mot de maman : Rendez-vous ensuite dans la cuisine pour ouvrir la trappe située devant la bouilloire qui fume. Convainquez la civile qui s’y cache de sortir en lui disant que le traître a été démasqué, et entrez dans la cachette pour y trouver la dernière note.

Les 58 notes de la mission « En territoire ennemi »

Inventaire d’armes des caisses de ravitaillement Coordonnées : / Vous l’obtiendrez automatiquement en ouvrant 3 caisses jaunes dans Modern Warfare 4.

Inventaire d’équipement des caisses de ravitaillement Coordonnées : / Vous l’obtiendrez automatiquement en ouvrant 5 caisses jaunes.

Note du soldat mort sur la falaise Coordonnées : 670,120 Elle se trouve près du corps du soldat mort lorsque vous gravissez la montagne menant à la station de brouillage.

Note des quartiers de la station de brouillage Coordonnées : 679,123 Elle se trouve dans les quartiers des soldats pendant l’objectif de la station de brouillage.

Note de l’héliport de la station de brouillage Coordonnées : 673,123 Elle se trouve sur l’héliport pendant l’objectif de la station de brouillage.

Note de la salle principale de la station de brouillage Coordonnées : 673,118 Elle se trouve dans la salle de contrôle pendant l’objectif de la station de brouillage.

Note de la salle d’entrée de la station de brouillage Coordonnées : 672,119 Elle se trouve dans le premier bâtiment pendant l’objectif de la station de brouillage.

Note du vestiaire de la station de brouillage Coordonnées : 671,119 Elle se trouve dans le vestiaire pendant l’objectif de la station de brouillage.

Note du wagon de marchandises Coordonnées : 668,187 Elle se trouve dans le dernier wagon du train.

Journal de l’évadé du camp de travail Coordonnées : 667,187 Elle se trouve dans le premier wagon du train.

Exilé dans la neige Coordonnées : 666,126 Elle se trouve près du conteneur de stockage.

Note du digicode au sud de la station de brouillage Coordonnées : 667,125 Elle se trouve dans un conteneur d’expédition situé près d’une grande tour et d’un camion. Le code pour y accéder est 8609.

Provisions Coordonnées : 659,206 Elle se trouve sur le bureau à votre droite lorsque vous entrez dans le bunker lors de l'objectif situé sous terre.

Mutinerie Coordonnées : 653,208 Elle se trouve dans le bunker lors de l'objectif situé sous terre. Vous devez utiliser le chariot jaune pour grimper sur l’escalier détruit dans la pièce à droite de l’entrée.

Discipline Coordonnées : 656,208 Elle se trouve sur un bureau juste après avoir trouvé la note « Mutinerie » dans le bunker lors de l'objectif situé sous terre.

Traîtres Coordonnées : 657,204 Elle se trouve près de la sortie lorsque vous vous trouvez dans le bunker lors de l'objectif situé sous terre.

Note de l’avant-poste nord-est Coordonnées : 657,118 Elle se trouve dans l’avant-poste que vous devez nettoyer.

Note de la maison du contrebandier Coordonnées : 653,162 Elle se trouve dans une petite ferme, non loin du camp de base situé au sud-est. Elle est posée sur un établi près d’une grande maison bleue et grise.

Note du conteneur de fret Coordonnées : 652,163 Elle se trouve dans la même zone que la précédente, dans une remise marron clair avec une grande porte orange.

Traître culturel Coordonnées : 653,131 Elle se trouve à l’intérieur de la maison.

Note du digicode du village sud-est Coordonnées : 652,187 Elle se trouve dans un petit village au sud de la carte, dans un conteneur situé non loin du gros panneau rouge. Le code pour y entrer est 0078.

Note de la maison bombardée Coordonnées : 651,135 Elle se trouve dans la maison dont la porte d’entrée est verrouillée. Pour l’obtenir, il vous faudra passer par le toit afin de pouvoir entrer dans la bâtisse.

Note de la falaise près du camp de base Coordonnées : 646,149 Elle se trouve sur la porte d’un conteneur d’expédition situé au nord du camp de base, près d’un camion.

Infos sur les bottes tactiques Coordonnées : 646,156 Elle se trouve au camp de base, sur le bureau à gauche de l’entrée.

Infos sur les gants tactiques Coordonnées : 646,156 Elle se trouve au camp de base, sur le bureau à gauche de l’entrée.

Note de réparation de la tenue Ghillie Neige Coordonnées : 646,156 Elle se trouve au camp de base, sur le bureau à gauche de l’entrée.

Note de réparation du fusil de précision silencieux Coordonnées : 646,156 Elle se trouve au camp de base, sur le bureau à gauche de l’entrée.

Infos sur le lance-grenades Coordonnées : 646,156 Elle se trouve au camp de base, sur le bureau à gauche de l’entrée.

Note du digicode du camp de base Coordonnées : 644,158 Elle se trouve sur la porte du conteneur d’expédition juste à droite de la tour radio bleue et blanche située non loin du camp de base.

Note de la tour radio Coordonnées : 644,158 Elle se trouve en haut de la tour radio bleue et blanche située non loin du camp de base.

Note du sommet de la tour radio Coordonnées : 644,158 En partant de la note précédente, continuez de grimper la tour radio pour la trouver au sommet de celle-ci.

Note sous le pont Coordonnées : 643,165 Elle se trouve sous le pont.

Note de la station de traitement des eaux Coordonnées : 640,166 Elle se trouve à côté d’un réservoir d’eau, dans un garage blanc et bleu situé au sud-ouest du camp de base.

Note des égouts Coordonnées : 639,164 À partir de la note précédente, rendez-vous au côté opposé du bâtiment et descendez l’échelle pour rejoindre les égouts. La note se trouve au sol, non loin de l’échelle.

Note des restes du contrebandier des égouts Coordonnées : 639,165 À partir de la note précédente, prenez sur votre droite et entrez dans le tunnel le plus proche. Cherchez la pancarte située près d’un tunnel, et engouffrez-vous dans ce dernier. Au premier croisement, prenez à droite. À l’intersection suivante, prenez à gauche, et continuez tout droit jusqu’à apercevoir des restes de squelettes. Prenez alors sur votre gauche jusqu’à atteindre une échelle. Grimpez, mettez-vous à plat ventre et continuez tout droit jusqu’au prochain croisement. Prenez à droite, puis à gauche à l’intersection suivante, et encore à gauche à celle d’après. Au carrefour suivant, prenez à droite, puis à gauche à celui d’après. Continuez tout droit au prochain carrefour, puis prenez à gauche au suivant. Descendez du tunnel. Il ne vous reste plus qu’à récupérer la note.

Note du sommet du monument sud Coordonnées : 638,179 Elle se trouve au sommet du monument que vous pouvez escalader en utilisant les rebords rouges.

Note de la cabane près du hub Coordonnées : 637,135 Elle se trouve à l’intérieur de la cabane détruite.

Note de contrebande du grand panneau Coordonnées : 636,137 À droite du grand panneau, grimpez le long d’un tuyau en cuivre pour atteindre le sommet du bâtiment. De là, sautez sur l’autre tuyau se trouvant devant, puis grimpez à nouveau jusqu’au sommet. La note se trouve ici.

Note du digicode du grand panneau Coordonnées : 634,136 Elle se trouve sur la porte du conteneur d’expédition situé au nord de la carte.

Note de patrouille du grand panneau Coordonnées : 634,136 Elle se trouve non loin de la note précédente, collée sur le côté d’un autre conteneur d’expédition.

Note 1 du bunker caché du champ agricole Coordonnées : 631,127 Elle se trouve au-dessus du clavier du bunker caché du champ agricole, près de la partie nord-est de la rivière.

Note 2 du bunker caché du champ agricole Coordonnées : 631,127 Elle se trouve sur un bureau à l’intérieur du bunker caché du champ agricole, à déverrouiller avec le code 0330.

Note de la cabane de la rivière Coordonnées : 626,146 Elle se trouve dans le poste de garde situé sur l’île.

Note du digicode de la petite île Coordonnées : 618,132 Elle se trouve sur le conteneur d’expédition situé sur la petite île au nord de la rivière, près d’une grande tour de guet.

Note de l’avant-poste de l’héliport Coordonnées : 617,142 Elle se trouve à l’intérieur du bâtiment, une fois que vous aurez nettoyé l’avant-poste.

Note du bunker caché de l’île Coordonnées : 615,169 Elle se trouve à proximité du clavier du bunker situé au nord-ouest de la carte, au pied d’une grande falaise.

Note du bunker nord-ouest Coordonnées : 615,169 Elle se trouve sur le bureau près de la radio dans le bunker cité dans la note précédente, que vous pouvez ouvrir avec le code 0008.

Note des commandes de l’ascenseur Coordonnées : 615,141 Elle se trouve à gauche de l’ascenseur dans l’avant-poste qu’il faut nettoyer.

Note du site SAM sur l’héliport Coordonnées : 610,125 Elle se trouve au-dessus de la caisse jaune pendant l’objectif se déroulant sur le site SAM.

Note du fermier Coordonnées : 609,114 Elle se trouve au sol dans la maison située à côté de la rizière.

Note du site SAM sur les bunkers Coordonnées : 608,125 Elle se trouve près de la statue pendant l’objectif se déroulant sur le site SAM.

Changement de plans Coordonnées : 598,124 Elle se trouve dans le garage bleu, pendant l’objectif se déroulant sur le site SAM.

Note de la maison abandonnée nord-ouest Coordonnées : 606,137 Elle se trouve sur le bureau dans le bâtiment abandonné.

Affaire de famille Coordonnées : 606,136 Elle se trouve sur le bureau situé dans le couloir du bâtiment abandonné.

Note du magasin piégé Coordonnées : 606,114 Elle se trouve dans le magasin situé en haut de la colline. Veillez toutefois à lancer une grenade dans le bâtiment avant d’y pénétrer, car ce dernier est truffé de pièges.

Note de la statue nord-est Coordonnées : 660,127 À venir

Rapport de l’Imninban (Police Sociale) Coordonnées : 654,183 À venir

Note du village sud-ouest Coordonnées : 651,179 À venir



© Infinity Ward / Activision

Les 2 notes de la mission « Évasion »

Rappel concernant le protocole de confiscation : Elle se trouve au début de la treizième mission de Modern Warfare 4. Juste après avoir neutralisé le premier garde, suivez le couloir et entrez dans la première pièce sur votre gauche pour la trouver sur le bureau.

Elle se trouve au début de la treizième mission de Modern Warfare 4. Juste après avoir neutralisé le premier garde, suivez le couloir et entrez dans la première pièce sur votre gauche pour la trouver sur le bureau. Changement du code : Lorsque vous arrivez près du guichet d’accueil où se trouve un soldat ennemi, accroupissez-vous et cachez-vous sous le banc jusqu’à ce qu'il reçoive un appel qui lui fera quitter la pièce. Dès lors, faufilez-vous à l’intérieur pour trouver la dernière note du jeu sur le bureau.

Y a-t-il des trophées/succès liés au ramassage des notes dans Call of Duty Modern Warfare 4 ?

Vous vous en doutez, comme dans la plupart des jeux, les créateurs de Call of Duty Modern Warfare 4 n’ont pas manqué d’associer le ramassage des notes du jeu à différents trophées/succès. La subtilité, toutefois, est qu’aucun ne vous impose de récupérer l’intégralité des 64 notes de la campagne. En revanche, deux des missions dans lesquelles ces dernières sont présentes y sont associées :