Star-Lord, Gamora, Nebula, Groot, Rocket, Mantis, Drax et Kraglin continuent leurs adieux dans Les Gardiens de la Galaxie Vol.3. Si l'humour qui anime cette bande d'outsiders n'a pas disparu, un ton résolument dramatique, qui sonne la fin de leur voyage, prend également beaucoup de place dans cette ultime intrigue.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 dévoile de nouveaux extraits

La sortie du prochain gros film Marvel Studios, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, se rapproche à vive allure. Les fans du MCU pourront découvrir cette conclusion dès le 3 mai 2023 au cinéma. Et comme pour chaque nouveau trailer, le réalisateur James Gunn met l'emphase sur la dimension plus dramatique, émouvante, de cet épisode. Dans une interview, Gunn avait annoncé la couleur en précisant qu'il s'agissait d'un « récit plutôt dramatique et qui contient des choses très, très émouvantes. Bien sûr, il y a du fun, ça reste Les Gardiens. Mais en même temps, c'est un film qui a une certaine gravité ».

À quoi s'attendre d'autre ? À « de l'imagination, de la musique, de belles et une histoire fantastique sortie du cerveau du grand James Gunn » d'après Chris Pratt (Super Mario Bros. le film, Jurassic World), alias Peter Quill / Star-Lord, dans une vidéo reportage « Une dernière fois ». Mais ausi à « de l'humour, de l'action, des aventures cosmiques et d'une famille qui s'est trouvée » pour Kevin Feige, le président de Marvel Studios et producteur sur Les Gardiens de la Galaxie Vol.3.

Et on retrouve tout ce mélange dans le nouveau trailer explosif qui rappelle « qu'il est temps de dire au revoir » avec des séquences plus « émouvantes » qu'à l'accoutumée. Une bande-annonce où l'on aperçoit très (très) brièvement Sylvester Stallone (Rocky, Demolition Man) qui revient en tant que Stakar Ogord. Mais la vraie star de toutes ces vidéos, c'est Rocket Raccoon qui sera plus en danger que jamais et qui devra être sauvée par sa famille de cœur. Un sauvetage qui permettra d'en savoir plus sur son passé, ses origines.

Un nouveau (ou presque) personnage tout poilu et très important

Rocket ne sera pas l'unique star très poilue du film Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. On fera plus ample connaissance avec Blurp, le personnage « le plus important pour l'avenir de l'univers Marvel » dit en plaisantant James Gunn. Un protagoniste à la fois mignon et flippant avec ses dents acérées, prêt à croquer tout ce qui bougerait dans les environs. Il était apparu rapidement dans Les Gardiens de la Galaxie en 2014.

Blurp est probablement le personnage le plus important pour l'avenir de l'univers Marvel. Au départ, c'est un animal de compagnie de l'un des Ravageurs du film. Il l'emmène partout. Il est ce qu'on appelle un F'saki à fourrure. Dans le premier film, si vous vous souvenez bien, il y avait cette table avec des Orloni sur laquelle des personnes pariaient, avec cette bête qui les mangeait. La plus grosse créature engloutissait les plus petites. Cette chose était un F'saki sans fourrure. Blurp est un F'saki à fourrure. C'est donc ce qu'il est. C'est un animal de compagnie. Via Empire.

Pour faire votre retard sur la saga, les deux premiers longs-métrages et le court-métrage « Joyeuses Fêtes » de Noël sont disponibles sur la plateforme Disney+.

Après les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, James Gunn (Horribilis) va pouvoir consacrer son temps au DCU qu'il est en train de mettre en place. Un nouvel univers DC qui sera formé de séries et de films à l'image de Batman & Robin The Brave and The Bold, de son Superman Legacy qu'il réalisera lui-même, de The Batman 2 ou encore de la série The Penguin.