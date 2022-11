L'équipe des Gardiens de la Galaxie sont de retour depuis quelques jours sur Disney+ avec un nouveau film bien plus court que les précédents. Un hors-d'œuvre en attendant Les Gardiens de la Galaxie 3.

Changement de ton pour les Gardiens de la Galaxie 3

Les Gardiens de la Galaxie 3 sera un film très différent des deux autres volets selon le réalisateur James Gunn. Si le fun sera toujours un des piliers, cette nouvelle aventure se veut plus « dramatique et émouvante ». Une approche pas si facile pour le metteur en scène qui a tourné ce court-métrage « très fun, relax, drôle » en même temps que GOTG Vol 3 qui, lui, sera donc un peu plus sérieux.

C'était un peu schizophrénique comme exercice parce que nous avons tourné ce « Holiday Special» en même temps que Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Or, le film du MCU est une histoire plutôt dramatique et contient des choses très, très émouvantes. Bien sûr, il y a du fun, ça reste Les Gardiens. Mais en même temps, c'est un film qui a une certaine gravité. Du coup, un jour on tournait ce Vol. 3 et le lendemain, on filmait Joyeuses Fêtes, un truc très fun, relax, drôle et loufoque, dans les mêmes décors... C'était un peu brutal à faire. James Gunn via Premiere.

Dans cette interview, on apprend également que James Gunn n'a pas renoncé au MCU, malgré son deuxième job de co-président de DC Studio. D'ici la sortie des Gardiens de la Galaxie 3, vous pouvez toujours visionner la série Disney Plus I Am Groot sur l'adorable petite mascotte de la bande.