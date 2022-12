La Brazil Comic-Con de São Paulo bat son plein. Après le trailer d'Indiana Jones 5, voici les premiers extraits pour Les Gardiens de la Galaxie Vol.3.

Une bande-annonce pour Les Gardiens de la Galaxie Vol.3

Même si Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 sera aussi fun que les précédents films, ce dernier volet sera également plus « dramatique et émouvant ». Il y aura des morts et dans tous les cas, la petite bande que vous connaissez ne reviendra pas dans Les Gardiens de la Galaxie Vol.4. Comme pour Avengers 5 et 6, il va falloir du sang neuf.

Ces instants émotion transparaissent dans le premier trailer. Entre flashbacks sur la naissance de Rocket, qui devra être sauvé, et la jeunesse de nos super-héros, ça devrait en effet être un peu plus poignant. Néanmoins, l'humour n'a pas disparu comme on le constate avec l'extrait où Drax shoote violemment dans une enfant, alors que Star-Lord avait déclaré « venir en paix ».

Les Gardiens de la Galaxie vont devoir combattre à nouveau Ayesha, la prêtresse des Souverains, faire face au créateur de Rocket qui veut le récupérer à tout prix et défier Adam Warlock prêt à tout pour les tuer.

Les Gardiens de la Galaxie 3 sera en salles dès le 5 mai 2023.