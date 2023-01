Warner Bros peut-il encore rivaliser avec le mastodonte qu’est le MCU ? La firme américaine tente le tout pour le tout en créant son nouveau DCU. Aux commandes de ce chantier aussi faramineux que périlleux : James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie) et Peter Safran. A l’occasion d’une conférence de presse, le duo a dévoilé sa vision pour les années à venir. Voici tous les projets qui constitueront la phase 1 du nouveau DCU.

Tous les nouveaux projets du DCU

Le nouveau DCU est en marche. Trois mois après avoir été nommé à la tête du nouvellement créé DC Studios, le duo a enfin levé le voile sur les 10 premiers films et les séries TV formeront ce nouvel univers étendu et rebooté. Tous font partie de ce qu’ils appellent la première partie du Chapitre 1 du DCU, sombrement baptisée « Gods and Monsters. »

Les projets couvrent l’ensemble des comics, avec des super héros emblématiques comme Superman, Batman et Robin ou encore Green Lantern, mais les nouvelles têtes pensantes du DC Universes misent également sur des noms méconnus du grand public comme Booster Gold ou encore Swamp Thing (La Créature du marais). « Le DCU existe en tant que multiverse, mais tous ces projets ont lieu dans un seul univers » a précisé Peter Safran. « C’est sans précédent. C’est la première fois que tout ce qui est lié à DC — films, télévision, live-action, animation, jeux vidéo — est centralisé en une seule vision créative, celle de James et moi-même », a-t-il ajouté. Quels sont-ils justement ? En voici la liste complète :

Superman: Legacy (film)

The Authority (film)

Batman The Brave and the Bold (film)

Supergirl : Woman of Tomorrow (film)

Swamp Thing (film)

Creature Commandos (série)

Waller (série)

Lanterns (série)

Paradise Lost (série)

Booster Gold (série)

Le nouveau DCU n'en étant qu'à ses prémisses, aucun réalisateur n’est attaché aux projets qui suivent. Le duo affirme cependant qu’ils sont sur le point d’en signer quelques-uns sans apporter plus de précisions. A l’exception de Viola Davis qui reprendra son rôle d’Amanda Waller, aucun acteur n’a encore été trouvé pour ces projets.

Batman & Robin, Superman, tous les films du DCU

La première phase du nouveau DCU commencera avec l'introduction de 5 nouveaux films. Tout commencera avec Superman Legacy, qui sera ensuite suivi de plusieurs autres adaptations de héros emblématiques comme ceux moins connus du grand public.

Superman Legacy

Le nouveau film Superman sans Henry Cavill sortira le 11 juillet 2025 dans les salles obscures. Mettant en scène un super-héros plus jeune, cette nouvelle adaptation ne sera pas une origin story de Man of Steel. Elle mettra en scène un Clark Kent (cela reste encore à confirmer) cherchant l’équilibre entre son héritage kryptonien et son éducation humaine. « C’est un film qui devrait parler à tout le monde » assure James Gunn qui sera chargé d'écrire le film qui lancera le nouveau DCU.

The Authority

Moins évocateur que Superman, The Authority met en scène une bande de super-héros qui ont une approche moins idéaliste quant à la façon dont il faut sauver le monde. James Gunn se montre particulièrement enthousiaste quant à cette adaptation du comics créé par Warren Ellis et Bryan Hitch, qui va permettre de diversifier la narration du DCU. « Ce n’est pas qu’une histoire de héros et de vilains, de gentils ou de méchants. Certains se situent entre les deux, comme l’Authority, qui sont convaincus qu’on ne peut pas sauver le monde gentiment et prennent les choses en main. » Le film est actuellement en cours d’écriture, mais le scénariste est encore tenu secret.

Batman The Brave and the Bold

The Brave and the Bold introduira le nouveau Batman du DCU mais aussi son acolyte Robin. Le film introduira la Bat-Family à commencer par le protégé du Chevalier Noir qui ne sera autre que son fils : l’impétieux Damien Wayne. L’adaptation des comics de Grant Morrison se focalisera donc sur la relation père-fils de ce nouveau duo. James Gunn promet d'ailleurs qu’elle sera très fidèle au matériau d’origine, ce qui ne devrait pas manquer de plaire aux fans.

Supergirl Woman of Tomorrow

Basé sur les comics de Tom King parus en 2021 et 2022, Supergirl Woman of Tomorrow met en scène la cousine de Clark Kent: Kara Zor-El. Il s’agira d’un « type de Supergirl vraiment différent » selon les têtes pensantes du DCU. Alors que Superman a été envoyé sur Terre et a été élevé par des parents aimants, elle est restée « sur un morceau de roche où elle a vu tout le monde autour d’elle mourir et être horriblement tués pendant les 14 premières années de sa vie. » James Gunn promet que cette Supergirl sera « bien plus hardcore » que les autres.

Swamp Thing

Safran et Gunn veulent diversifier le DCU et Swamp Thing en est la preuve. Ce film se focalisera sur les origines sombres de La Créature du marais sous le prisme de l’horreur. Ce sera donc un film plus effrayant que le reste des projets du nouvel univers, mais Swamp Thing interagira avec le reste des personnages. Gunn est confiant en cette prise de risque qu’il compare d'ailleurs aux Gardiens de la Galaxie qui se sont parfaitement intégrés aux Avengers.

Toutes les séries DC à venir

Le nouveau DCU passera également par plusieurs séries. Pour le moment, seules cinq ont été confirmées avec du Wonder Woman et du Green Lantern au programme. Elles mettront elles aussi en avant des personnages moins connus du grand public en avant.

Creature Commandos

Seule série animée annoncée pour HBO Max, Creature Commandos est le tout premier projet qui a reçu le feu vert des nouveaux gardiens du DCU. Chaque épisode a été écrit par James Gunn et le show est d’ores et déjà en production. Les comics parus pour la première fois en 1980 mettent en scène le monstre de Frankenstein s'alliant avec un loup-garou, un vampire et une gorgone pour combattre des nazis. La version de James Gunn risque cependant de ne pas suivre la même approche puisque Weasel du film Suicide Squad est l’un des personnages.

Waller

Comme son nom l'indique, la série suivra l’histoire d’Amanda Waller qui sera toujours incarnée par Viola Davis. Ce sera une suite directe de la série Peacemaker qui sera pour l’instant mise en hiatus. Le projet sera produit par Jeremy Carver à qui l’on doit Doom Patrol. Creature Commandos et Waller arriveront avant Superman Legacy. « Un apéritif du DCU » selon Peter Safran.

Lanterns (Green Lantern)

Sans doute l’un des projets qui enthousiasme le plus les têtes pensantes du DCU. La série se focalisera sur les membres connus des Green Lantern dont Hal Jordan et John Stewart, le tout premier super-héros noir de DC. Dans « la veine de True Detective », le duo enquêtera donc sur un mystère qui aura un lien avec l’histoire racontée dans l’ensemble des films et des séries.

Paradise Lost (Wonder Woman)

Peter Safran décrit cette série DCU comme une histoire à la Game of Thrones. Se situant avant la naissance de Wonder Woman (Diana), la série se concentrera donc sur les origines de l’île de Themyscira dont elle est originaire. « Elle se concentre vraiment sur la l’intrigue politique derrière la société composée uniquement de femmes », explique-t-il.

Booster Gold

Et pour finir Booster Gold, la petite touche comique du DCU. La série suivra le personnage de Mike Carter, particulièrement apprécié des lecteurs assidus. Il est décrit comme un loser du future qui utilise des technologies futuristes dans notre présent pour se faire passer pour un super-héros.