On n'aura pas le droit à Man of Steel 2 avec Henry Cavill - et encore moins à Nicolas Cage en homme volant - mais Superman Legacy est en route. Le scénario sera signé James Gunn (The Suicide Squad, Les Gardiens de Galaxie...) et on connaît désormais le réalisateur.

Un film sans Henry Cavill

Alors qu'il a incarné le super-héros kryptonien avec brio, Henry Cavill ne sera pas de l'aventure Superman Legacy. Mais d'après James Gunn, le co-président et co-directeur créatif de DC Studios, il n'a jamais été viré. L'acteur ne coïncidait simplement pas avec ce que les nouveaux dirigeants voulaient faire pour ce film qui sera un des rouages du reboot du DCU.

Henry n’a jamais été pris pour le rôle. Selon moi, cela tient davantage de qui je veux comme Superman et qui les réalisateurs que nous avons veulent au casting. Et pour moi, pour cette histoire, ce n’est pas Henry.

Pour l'heure, les informations ne sont pas légion, mais on sait déjà que James Gunn se charge lui-même d'écrire le scénario. Une histoire avec un protagoniste plus jeune et qui cherche un équilibre entre ses deux origines. En plus de rédiger le script, James Gunn pourrait-il réaliser Superman Legacy ? Il a enfin communiqué sa décision.

Crédits : Collider.

James Gunn réalisera Superman Legacy

C'est donc officiel, Superman Legacy sera la première réalisation DC de James Gunn depuis qu'il a pris les rênes de cet univers pour le compte de Warner Bros. Il a expliqué son choix avec une touchante anecdote sur son père décédée et la sortie du film.

Oui, je réalise Superman Legacy qui sortira le 11 juillet 2025. Mon frère m'a dit que lorsqu'il a vu la date de sortie, il s'est mis à pleurer. Je lui ai demandé pour quelle raison. Il a répondu « Mec, c'est l'anniversaire de papa », et je n'avais pas réalisé. J'ai perdu mon père il y a trois ans de cela. C'était mon meilleur ami. Il ne me comprenait pas lorsque j'étais enfant, mais il m'a soutenu dans mon amour des comics et du cinéma. Je ne serai pas réalisateur aujourd'hui sans lui. La route a été longue pour en arriver là. On m'a proposé Superman il y a des années, mais j'ai d'abord refusé car je ne savais pas comment donner à Superman la dignité qu'il méritait d'une façon qui soit unique, amusante et émotionnelle. Et puis, il y a un peu moins d'un an, j'ai trouvé un moyen en me concentrant sur l'héritage de Superman - comment ses parents aristocrates kryptoniens et ses parents fermiers dans le Kansas ont eu un impact sur qui il est, sur les choix qu'il fait. Donc j'ai choisi de m'occuper du scénario. Mais j'étais hésitant quant au fait de réaliser Superman Legacy, malgré les pressions constantes de Peter Safran et d'autres pour que je m'y attèle. Ce n'est pas parce que je suis en mesure d'écrire quelque chose que je le ressens à l'intérieur de moi, visuellement et émotionnellement, suffisamment pour consacrer plus de deux ans de ma vie à le réaliser, et encore moins avec un projet de cette ampleur. Via Twitter.

Rendez-vous au cinéma le 11 juillet 2025 pour voir Superman Legacy, et bien avant pour les trailers.