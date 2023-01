Batman et Robin reviendront au cinéma dans une toute nouvelle version du DCU entièrement rebootée par James Gunn et Peter Safran.

Les rumeurs le suggéraient, James Gunn l’a teasé, le DCU est officiellement rebooté de A à Z et les projets sont légion. S'en est fini de Henry Cavill en Superman ou encore de Gal Gadot en Wonder Woman, James Gunn et Peter Safran sortent l’artillerie lourde pour mettre sur pied leur vision du DCU à faire pâlir Marvel.

Batman et Robin reviennent au cinéma

Outre un reboot de l’homme d’acier avec Superman Legacy, Gunn et Safran viennent d’annoncer The Brave and the Bold, un film qui mettra en scène le célèbre duo Batman et Robin dans les rues malfamées de Gotham City.

Si pour l’heure les informations au sujet du projet sont extrêmement minces, il est dit que le film devrait se concentrer sur la relation entre les deux justiciers. Le film nous présentera un tout nouveau Chevalier Noir, complètement différent de celui de Robert Pattinson qui continuera quant à lui sa route en solo de son côté avec Batman 2.

Robin quant à lui devrait être la cinquième version du justicier dans les comics, à savoir Damien Wayne, et non pas Jason Todd ou encore Dick Grayson comme on aurait pu le penser. Une version de Robin que Gunn et Safran apprécient tout particulièrement, ils qualifient d'ailleurs ce dernier de véritable « assassin » et de «petit fils de p***». Charmant.

Pour ce nouveau DCU, le long-métrage flambant neuf de Batman et Robin devrait être très fidèle aux comics de Grant Morrison et Tom King. Une nouvelle qui devrait faire plaisir aux fans puisque les comics écris par les deux hommes sont particulièrement populaires et appréciés par les lecteurs de longue date.

Pour l’heure, la distribution n’est pas connue et l’on ne sait pas encore quels sont les acteurs qui seront choisis pour enfiler la cape de cette nouvelle version des justiciers de Gotham.De plus amples informations arriveront certainement prochainement, pour le moment, l’heure est aux annonces en série. Batman & Robin The Brave and the Bold n'a pas de date de sortie pour le moment. Il est également annoncé qu'il ouvrir la voie au film Supergirl, lui aussi annoncé à l'occasion de cette refonte du DCU.