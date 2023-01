Les annonces autour du DCU sont en train de pleuvoir. Au milieu de toutes ces révélations, James Gunn et Peter Safran ont donné des nouvelles de The Batman 2 et elles sont bonnes.

Avec l’arrivée de James Gunn et Peter Safran à la tête du DCU, Warner Bros fait le grand ménage. Henry Cavill est déchu de son rôle de Superman au profit de sang neuf tandis que tout l’univers repartira de zéro. Des rumeurs laissaient entendre que The Batman de Matt Reeves pourrait être directement inclus dans ce nouveau schmilblick, ce qui n’a pas manqué de diviser la communauté. A l’occasion d’une conférence de presse, les deux nouvelles têtes pensantes du DCU ont confirmé que The Batman 2 était toujours dans les cartons et ont apporté quelques précisions.

Après The Last of Us, voici Batman Part II. La suite du film à succès de Warner Bros s’est officialisée pour une sortie au 3 octobre 2025 dans les salles obscures. Matt Reeves et le scénariste Mattson Tomlin ont d’ores et déjà entamé l'écriture du film qui devrait encore mettre en lumière Bruce Wayne. Le duo a promis que le milliardaire serait au cœur de l’histoire et de ses émotions et ne succombera pas au défilé de grands méchants qui relègueront le justicier au second plan. Cette fois c’est écrit noir sur blanc, The Batman 2 ne fera pas partie du DCU.

Des rumeurs affirmaient le contraire, les nouvelles têtes pensantes avaient eu vite fait de les démentir face à la levée de boucliers. James Gunn et son acolyte laissent carte blanche à Matt Reeves pour développer ses propres histoires en dehors de cet univers étendu. Il a par ailleurs confirmé que le réalisateur travaillait activement sur sa propre saga Batman, qui inclut la série Le Pingouin avec Colin Farrell qui sera directement liée à The Batman 2. De plus amples détails sur l'histoire seront communiqués ultérieurement, mais il faudra sans doute prendre son mal en patience. Le DCU quant à lui introduira son propre Batman qui sera accompagné de son fils : Damien Wayne.