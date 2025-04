Les plateformes de streaming vidéo (Netflix, Prime Video, Max, Disney+, Apple TV+) ne se font pas de cadeau lorsqu'il s'agit de sécuriser la prochaine série ou le prochain film qui pourrait retenir ou rameuter des abonnés en masse. Certes, parfois l'investissement n'en vaut pas la chandelle comme avec le blockbuster The Electric State, ou The Gorge pour rester sur le service de la firme à la pomme, mais toutes ses sociétés n'ont pas d'autre choix que d'essayer et de prendre des risques.

Un gros film débarque dans les nouveautés Apple TV+ de mai 2025

Si Apple TV+ est toujours un gouffre financier, c'est plutôt une belle réussite d'un point de vue de l'image de marque en raison des critiques souvent très positives reçues par les productions de la plateforme de streaming vidéo. Il n'y a qu'à voir encore l'accueil récent réservé à la saison 2 de la série Severance. Après le flop de The Gorge, malgré son duo de stars composé de Miles Teller (Top Gun Maverick) et d'Anya Taylor-Joy (Furiosa : Une saga Mad Max), le service SVOD va tenter de reprendre des couleurs avec Fountain of Youth.

C'est quoi Fountain of Youth ? La prochaine réalisation de l'excellent et prolifique Guy Ritchie qui, s'il essuie lui aussi des échecs, reste respecté pour ses films cultes Arnaques, Crimes et Botanique ou encore Snatch : Tu braques ou tu raques. Il a également fait mouche avec des œuvres plus récentes telles que The Gentlemen, qui est considéré comme l'un de ses meilleurs longs-métrages, et son adaptation télévisée sur Netflix. Ce futur film Apple TV+ événement va mettre le paquet à travers son casting qui devrait parler à beaucoup de monde.

En têtes d'affiche, on retrouvera une actrice incontournable d'Hollywood, qui a décroché un Oscar en 2011 pour son rôle dans Black Swan et qui a commencé sa carrière très jeune, Natalie Portman. Il y aura également le non moins célèbre John Krasinski vu dans Sans un bruit 1 & 2, The Office ou encore Jack Ryan. Pour les accompagner, Guy Ritchie a aussi enrôlé Eiza González (Alita : Battle Angel, Baby Driver...), Domhnall Gleeson (Harry Potter, Star Wars 7, 8 & 9), ou encore Stanley Gucci (Conclave, Hunger Games...). Ce nouveau film arrive très vite puisqu'il sera disponible le 23 mai 2025 en exclusivité sur Apple TV+.

Un trailer et un synopsis pour Fountain of Youth de Guy Ritchie

Comme on peut le voir avec la bande-annonce Fountain of Youth sera un film d'aventure qui rappelle d'autres productions du genre dont Indiana Jones, Benjamin Gates... « Fountain of Youth raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur éloignés (interprétés par John Krasinski et Natalie Portman, lauréate d'un Oscar), qui s'unissent pour mettre au point une arnaque mondiale afin de trouver la mythique fontaine de jouvence. S'appuyant sur leurs connaissances historiques, ils suivent une série d'indices au cours d'une aventure épique qui transformera leur vie… et pourrait bien les conduire à l'immortalité ». C'est l'une des sorties Apple TV+ de 2025 à ne pas rater sur le papier.

Source : Apple.