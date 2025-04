C'est avec un peu de retard que Disney+ confirme ses sorties d'avril 2025 après Netflix, Prime Video et Max. En mars, la plateforme de streaming vidéo a su créer l'événement avec le retour tant attendu du diable de Hell's Kitchen, à l'occasion de la nouvelle série Marvel Daredevil Born Again. Il y a aussi eu les intégrales des spin-off de Bref, Serge le Mytho et Bloqués, ou encore le film totalement inédit O'Dessa avec Sadie Sink (Stranger Things). Voici maintenant toutes les sorties Disney+ d'avril 2025 avec d'énormes films et séries.

Tous les films Disney+ d'avril 2025

Quels sont les films à regarder sur Disney+ en avril 2025 ? Grâce à un changement dans la chronologie des médias, Deadpool & Wolverine arrive déjà sur le service SVOD. En plus de faire partie des bonnes productions Marvel, ce qui était rare ces dernières années, le long-métrage a tout explosé au box-office mondial avec plus d'1,3 milliard de dollars de recettes. Clairement, si vous aimez le personnage toujours très bien incarné par Ryan Reynolds, c'est la sortie immanquable du mois.

À l'opposé total, il y a l'un des plus gros échecs de la maison des super-héros, à savoir The Marvels (Captain Marvel 2) qui débarque sur Disney+ le 11 avril 2025. Que dire si ce n'est que cette suite n'a pas été à la hauteur après un premier épisode pourtant sympathique. Mais ça reste un énorme blockbuster à découvrir pour les abonnés qui se forgeront leur propre avis. Beaucoup de documentaires sont également attendus dans ces nouveautés mensuelles.

2/04 Devenir - film documentaire sur Violette Dorange, la plus jeune personne à prendre le départ du Vendée Globe

11/04 The Marvels

15/04 Comme par magie

16/04 National Geographic Blink - film documentaire sur une famille qui part découvrir la beauté monde avant que leurs enfants, qui sont atteints d'une maladie oculaire rare, ne puissent plus voir National Geographic Expédition Amazonie - film documentaire sur une équipe qui mène des recherches

22/04 Disneynature Otaries des Galàpagos - film documentaire

25/04 Deadpool & Wolverine



Toutes les séries d'avril 2025

En avril, Disney+ va continuer de diffuser les nouveaux épisodes de séries déjà sortis et il y en a un certain nombre. En effet, Daredevil Born Again, Docteur Odyssey, One Piece, High Potential, Grey's Anatomy, Les Kardashian, No Longer Rangers, Spidey et ses Amis Extraordinaires ou encore la série documentaire David Blaine : Aux frontières de l'impossible sont de la partie. Mais surtout, ces sorties marquent le retour de séries événements avec la saison 2 de Doctor Who... qui sera peut-être la dernière.

Les ajouts Disney+ d'avril 2025 réservent aussi du très lourd pour les fans de Star Wars avec le lancement de la saison 2 d'Andor. « Personne ne sera épargné et, à mesure que l’importance des enjeux augmentera, trahisons, sacrifices et conflits d'intérêts ne feront que se renforcer… ». Dans l'agenda des nouvelles sorties, Disney+ mise aussi sur la nouvelle production FX Dying For Sex avec Michelle Williams, The Stolen Girl ou encore Ghosts : Fantômes en Héritage.

1/04 The Rookie : Le Flic de Los Angeles - saison 1 à 5

4/04 FX Dying Fox Sex

9/04 Ghosts : Fantômes en Héritage

12/04 Doctor Who - saison 2 épisode 1

16/04 The Stolen Girl

18/04 Light & Magic - saison 2 - série documentaire en trois parties sur la société d'effets visuels de George Lucas

21/04 National Geographic Les Secrets des manchots - série documentaire en trois épisodes produite par James Cameron

23/04 Andor - saison 2 épisodes 1 à 3



Source : Disney Plus France.