C'est au tour d'Amazon de dévoiler les nouveautés Prime Video d'avril 2025 après Max et Netflix, en attendant que Disney+ prenne à son tour la parole. Au mois de mars 2025, Amazon a garni son catalogue avec les trilogies Le Parrain et RoboCop, Spider-Man Homecoming & Far From Home, Expandables 4, La Roue du Temps Saison 3, Holland (sans Tom), les saisons 14 à 16 de Pokémon, La Série : Noir et Blanc, ou encore le successeur spirituel d'After et d'À Contre-Sens, Marked Men. Préparez-vous à revoir de gros films, dont certains cultes, dans quelques jours.

Tous les films Prime Video d'avril 2025

Quels sont les films à ne louper sous aucun prétexte sur Prime Video en avril 2025 ? Rendez-vous dès le mardi 1er avril 2025 pour Rain Man. Le long-métrage dramatique de Barry Levinson (Sleepers) avec Tom Cruise et Dustin Hoffman qui a remporté 4 Oscars en 1989 (Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario original, meilleur acteur pour Hoffman). Ça raconte l'histoire de Charlie Babbitt (Tom Cruise), un jeune revendeur de voitures de luxe égocentrique, qui espère pouvoir régler ses soucis financiers grâce à l'héritage laissé par son père décédé. Problème, le paternel a tout légué à Raymond « Ray » Babbitt (Dustin Hoffman), le frère autiste de Charlie qu'il ne connait pas. C'est vraiment un très grand classique à revoir sans modération.

En parlant de classiques, les nouveautés Prime Video d'avril 2025 font revenir la saga Indiana Jones, aux côtés de West Side Story (original ou remake ?) et de Baby Driver. Le film d'Edgar Wright (Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Le Dernier pub avant la fin du monde) qui brille par l'osmose entre la musique et les images. On note aussi l'ajout d'Hunger Games : la Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur ou encore de G20. Une sortie 100% inédite pour Prime Video avec Viola Davis dans le rôle principal. « Lorsque le sommet du G20 est pris d’assaut, la présidente des États-Unis, Danielle Sutton (Viola Davis, Lauréate d'un Oscar), devient la cible numéro un. Après avoir échappé aux assaillants, elle doit déjouer l’ennemi pour protéger sa famille, défendre son pays et assurer la sécurité des dirigeants mondiaux ».

1/04 Baby Driver Bienvenue à Monte Carlo Si je reste Rain Man West Side Story

10/04 G20

15/04 Indiana Jones, la saga

22/04 Je ne suis pas un héros

25/04 Hunger Games : la Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur



Toutes les séries d'avril 2025

En termes de séries, Prime Video insiste en particulier sur la saison 5 de LOL : Qui rit, sort ! qui sera disponible le 18 avril 2025. Cette émission de divertissement réunit des humouristes ou acteurs dans laquelle les candidats doivent se retenir de rire. S'ils craquent, ils ont perdu ! Un concept simple pour une série adorée qui cartonne sur la plateforme de streaming vidéo. Dans cette nouvelle saison, Artus, Muriel Robin, Cédric Doumbè, Jérôme Niel, Fred Testot, Vincent Dedienne, Camille Chamoux, Marina Rollman, Alexandre Kominek, Fatou Kaba vont essayer de se faire rire les uns les autres, tandis que Philippe Lacheau sera aux commandes.

Amy Sherman-Palladino et Daniel Palladino (Gilmore Girls) reviennent dans les sorties Prime Video d'avril 2025 avec une nouvelle comédie dramatique : Étoiles. Une série qui suit « les danseurs et l'équipe artistique de deux compagnies de ballet de renommée mondiale, alors qu'ils se lancent dans un ambitieux pari: pour sauver leurs institutions historiques, ils échangent leurs danseuses étoiles les plus talentueuses ». La saison 1 du show d'animation Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX sera également l'une des nouveautés Prime Video du mois prochain.

3/04 The Bondsman

4/04 Anaon

8/04 Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX - saison 1 - série d'animation Spy High - saison 1 - série documentaire

17/04 #1 Happy Family USA - saison 1 - série d'animation

18/04 LOL : Qui rit, sort ! - saison 5 - série humour / téléréalité

24/04 Étoile - saison 1

29/04 Wear Whatever The F You Want - saison 1 - série téléréalité mode



