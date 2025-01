Quoi de neuf sur Prime Video ? Amazon a déjà ajouté l'intégrale des films Twilight, Undercover : une histoire vraie, Elevation, Le Flic de Belleville et la saison 1 d'On Call. Cette semaine, du 6 au 12 janvier 2025, vous allez pouvoir regarder la saison 1 de la série d'animation Ubel Blatt, ainsi que le long-métrage Le Jardinier avec Jean-Claude Van Damme et Michaël Youn. Ce n'est qu'une infime partie de toutes les nouveautés de 2025, et l'un des plus gros cartons pourrait faire son grand retour dès cette année.

Du nouveau pour ce film basé sur une énorme série Prime Video

Les plateformes SVOD à l'instar de Netflix, Disney+, Max ou Prime Video se préparent tranquillement à sortir leurs nombreux nouveautés films, séries, documentaires et émissions de 2025. Au cours de l'année, Amazon prévoit le retour de séries (très) appréciées dont Invincible Saison 3, Reacher Saison 3 et La Roue du temps Saison 3. Mais le service pourrait aussi faire plaisir à ses abonnés avec le retour de Jack Ryan. L'une des meilleures séries et des plus populaires du service, dont les deux derniers épisodes de la saison 4 comptabilisent plus d'1,5 milliard de vues.

La fin de la série d'espionnage a été diffusée en 2023 et Prime Video n'avait pas l'intention d'offrir une cinquième saison dans la mesure où la série a été pensée pour avoir quatre saisons au total. Si Jack Ryan n'a donc aucun avenir au format épisodique, hormis par le biais de spin-off, le show télévisé reviendra dans un film avec John Krasinski qui reprendra le rôle principal. Logiquement, l'acteur sera à nouveau aux côtés de Wendell Pierce qui incarne James Greer.

Le long-métrage Jack Ryan sera réalisé par Andrew Bernstein, le producteur exécutif de la saison 2, qui sera épaulé par Aaron Rabin, le co-producteur exécutif et scénariste sur la saison 4. Prime Video n'a pas annoncé de date de sortie, mais si on est optimiste, on peut tabler sur une diffusion en 2025. Selon Production Bulletin, la production va s'accélérer puisque le tournage commencera dès ce mois de janvier à Londres. Une excellente nouvelle qui, sauf retards, pourrait être le signe annonciateur d'une sortie cette année.

Source : Production Bulletin.