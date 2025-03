Apple TV+ accueille aujourd'hui une toute nouvelle série originale très attendue, et il faut encore s'attendre à une excellente exclusivité de la plateforme SVOD à la pomme.

Alors qu'Apple TV+ voyait la semaine dernière se conclure la saison 2 de Severance, l'une des plus séries les plus marquantes de ces dernières années, la plateforme rempile déjà avec une autre série visiblement de très haut calibre. Si l'on en croit certains premiers retours, il pourrait même s'agit de « sa meilleure exclusivité à ce jour », avec un casting cinq étoiles et un synopsis tout en cynisme. Voilà qui promet.

Apple TV+ déjà de retour en studio avec une série d'exception ?

Apple TV+ termine donc son mois de mars 2025 après sur les chapeaux de roue avec le premier épisode de The Studio, une nouvelle comédie originale de la plateforme. Pour rappel, celle-ci nous vient des talentueux Seth Rogen (Superbad, Pineapple Express) et Evan Goldberg (également Superbad et Pineapple Express). Cette série nous raconte les dessous de l'énorme industrie qu'est Hollywood, par le prisme de Matt Remick, incarné par Seth Rogen. Exécutif du Continental Studios, celui-ci apprend que son PDG, incarné par Bryan Cranston, entend le placer à sa tête.

Cette nouvelle production originale d'Apple TV+ vient donc apporter un nouveau regard cynique tout en nuances à cette colossale machine du cinéma, source de nombreux fantasmes, mais qui comporte son lot de casseroles et de scandales. Si l'on en croit plusieurs avis préliminaires à son sujet, la plateforme à la pomme tiendrait là encore une exclusivité qui vaudrait largement le détour. Certains vont même à dire qu'il s'agit « d'une des séries les plus drôles de ces dernières années ».

La nouvelle série Apple TV+ peut pour cela compter sur la qualité de sa production, son propos intéressant, et son casting fantastique, qui a visiblement pris beaucoup de plaisir à travailler dessus. On y retrouve en effet du très beau monde comme Seth Rogen en tête, bien sûr (Superbad, Pineapple Express), mais aussi Bryan Cranston (Breaking Bad, Malcolm), Kathryn Hahn (WandaVision, Glass Onion), Catherine O’Hara (Beetlejuice, Schitt’s Creek), ou encore Ike Barinholtz (Neighbors, The Mindy Project). Une nouvelle série à consommer donc a priori sans modération, à partir d'aujourd'hui sur Apple TV+.