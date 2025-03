Après des mois de discussion, le couperet est enfin tombé. Apple TV+ a fini par prendre sa décision concernant l’avenir de la série Severance, l’une des plus chères de l’histoire de la plateforme, mais également l’une des meilleures. Si ce n’est même LA meilleure. Alors que la saison 2 vient de diffuser son dernier épisode, Ben Stiller et consors on une excellente nouvelle pour les fans.

Cet immense succès d'Apple TV+ confirme déjà son retour !

On enlève le pansement tout de suite, vous l’aviez certainement senti venir : oui, Severance reviendra bel et bien pour une saison 3. Ses showrunners et producteurs étaient confiants à ce sujet, ils avaient raison. La série peut durer un bon moment, tant qu’il y aura une histoire à raconter et un engouement, nous a-t-on promis à de nombreuses reprises dernièrement. Tant mieux ! Severance est un immense carton sur Apple TV+, il suffit de voir les nombreuses réactions concernant le grand final de la saison 2 diffusée il y a peu. Les fans s'arrachent les cheveux et n’attendent plus qu’une chose : une suite. Ben Stiller et Tim Cook, patron d'Apple TV+ , se sont amusés sur les réseaux sociaux pour annoncer la bonne nouvelle. L'acteur, producteur et réalisateur a lancé un « Les fans réclament une saison 3, qu’en dis-tu Tim Cook ? » à son camarade avant que celui-ci ne lui réponde que « La saison 3 de Severance est disponible sur demande ». C'est donc acté.

Une saison 3 pour Severance est commandée et cette dernière ne devrait pas trop tarder à commencer le travail. On manque cruellement d’information concernant la production de la série, mais au vu du succès des deux précédentes saisons sur Apple TV+, on ne prend pas trop de risque à dire que les showrunners savent déjà où ils veulent aller. Ben Stiller, très présent lors de cette saison 2, tiendra toujours son rôle de producteur et parfois même de réalisateur. On ne change pas une équipe qui gagne, tout le monde semble rempiler pour la suite et c’est tant mieux. Concernant le casting, on ne dira rien ici pour ne pas spoiler, c’est encore trop tôt.

Allez plutôt finir la saison 2 si ce n’est pas fait, vous pouvez être serein maintenant, il y aura bien une saison 3.