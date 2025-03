Si jamais le temps n'est pas au beau fixe chez vous le mois prochain, vous pourrez passer vos soirées devant Netflix. Même s'il faut encore patienter un peu pour l'agenda des sorties d'avril 2025, on a déjà un aperçu des principales nouveautés et il y a du lourd qui devrait permettre à la plateforme de streaming vidéo de battre des records d'audience, rien qu'avec la saison 5 de YOU. Et des succès, il en faudra pour rattraper ce qui s'annonce comme l'un des plus gros désastres du service SVOD.

Ce film Netflix exclusif de mars 2025 fait un bide... pour le moment

Si les plateformes de streaming vidéo (Prime Video, Disney+, Max, Netflix) clament souvent haut et fort vouloir faire des économiser, notamment en baissant les budgets alloués aux films ou séries, il arrive encore qu'elles dépensent sans compter en quête du prochain succès qui fera grimper le nombre d'abonnés. Et la firme au N rouge a dû penser qu'elle allait réussir un gros coup en commandant le nouveau long-métrage des frères Russo (Avengers), The Electric State. Monumentale erreur. En effet pour l'instant, le film le plus cher de toute l'histoire du streaming vidéo est bien le bide qu'on imaginait. Un énorme flop qui intervient dans un contexte où cette production portée avec Chris Pratt (Les Gardiens de la Galaxie) et Millie Bobby Brown (Stranger Things) s'est fait détruire.

15% (presse) sur Rotten Tomatoes, 29/100 (presse) et 3,8/10 (spectateurs) sur Metacritic, c'est un naufrage critique. Malgré les mauvais retours, si vous consultez le top 10 des films Netflix en France notamment, il est à la première place. Mais actuellement, ce n'est pas suffisant pour faire de cette exclusivité un succès et c'est même le contraire. The Electric State, qui est donc le film le plus cher de l'histoire, réalise l'un des pires démarrages pour le moment.

Avec un peu plus de 25 millions de vues, il fait presque deux fois moins bien que le lancement de Carry-On et ses 42 millions de vues. C'est même derrière Extraction 2 (Tyler Rake) avec plus de 42 millions de vues, ou encore Damsel avec la star de Stranger Things, qui a cumulé plus de 35 millions de vues dans les premiers jours de diffusion. Au jeu des comparaisons, The Electric State est plus proche de The Killer de David Fincher et ses 27 millions de vues. À l'heure de publier cet article, et au regard de l'investissement colossal de 320 millions de dollars, Netflix se plante complètement avec le film le plus cher de l'histoire du marché SVOD.

