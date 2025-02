Tandis que The Gorge, un film inédit des nouveautés Apple TV+ de février 2025, semble diviser autant la critique que les spectateurs, la plateforme de streaming vidéo continue d'avoir un mois chargé pour deux raisons. Les abonnés et éventuels nouveaux-venus peuvent regarder les récents épisodes de Mythic Quest Saison 4. Mais si le service arrive, de manière très importante, à convaincre de s'abonner, c'est grâce au retour de l'une des meilleures séries qui est aussi l'une des plus chères de l'histoire de la firme.

Immense carton pour cette série extra Apple TV+

Si vous suivez la série Apple TV+ Mythic Quest, sachez que de nouveaux épisodes sont encore prévus tout au long du mois de février 2025, et même jusqu'à la fin mars. Depuis quelques jours, la plateforme SVOD bat également des records historiques avec la saison 2 d'une série phénomène, Severance Saison 2. Cette création originale de Ben Stiller ( La Nuit au Musée, Tonnerre sous les Tropiques...) plonge le téléspectateur dans les coulisses de Lumon Industries, une entreprise où les employés subissent une opération afin de séparer leurs souvenirs professionnels de leurs souvenirs privés.

La saison 2 de Severance, qui n'est pas encore complète, est un immense carton et c'est même du jamais vu dans l'histoire d'Apple TV+. Quelques jours avant le lancement de ces nouveaux épisodes, la série du moment s'est hissé à la quatrième place du top 10 durant la semaine du 13 janvier. En globalité, Severance a cumulé plus de 589 millions de minutes de visionnage aux États-Unis, dont 28% rien que pour le premier épisode de la saison 2. Mais il y a encore mieux.

Severance écrase tout et fait gagner des abonnés au service SVOD

Du 17 janvier au 17 février 2025, Severance a tellement performé qu'elle est devenue la série numéro 1 de toute l'existence d'Apple TV+ en nombre de téléspectateurs uniques. Le succès est tel que la création de Ben Stiller a fait tomber Ted Lasso. « Selon Apple, avec la saison 1 et la moitié de la saison 2, Severance a déjà rassemblé plus de téléspectateurs que n'importe quelle autre série Apple TV+, y compris les trois saisons de Ted Lasso, devenant ainsi la première série la plus regardée au monde sur Apple TV+ » a révélé Deadline.

Grâce à Severance, Apple TV+ a également vu son nombre d'abonnés augmenter de +126% du 1er au 19 janvier 2025, par rapport à la période du 1er au 19 décembre 2024. Toutefois, cette donnée est à relativiser. Déjà, on n'a pas de chiffres précis. Ensuite, il semblerait que le week-end gratuit ait été comptabilisé dedans. Après des retours dithyrambiques avec une moyenne presse de 98% sur Rotten Tomatoes, et les records abattus, l'avenir de Severance augure du meilleur et une saison 3 est d'ailleurs en production.

