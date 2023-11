Les fans veulent voir Alita 2 et ce ne sont pas les seuls. Jon Landau, James Cameron ainsi que Robert Rodriguez sont très partants, et on a justement des nouvelles du projet.

« Il y a ce petit film Alita : Battle Angel sur lequel nous aimerions revenir pour offrir une suite. J'en ai discuté avec Robert, et avec un peu de chance, ça devrait se produire. Mais je ne vous donnerai pas de date, sinon ça risquerait de me retomber dessus » avait déclaré Jon Landau, producteur de Lightstorm Entertainment, à propos d'Alita 2. Quelques mois après, c'est le réalisateur James Cameron qui a relancé la machine avec des déclarations fracassantes. Des paroles suivis d'actes concrets ?

Alita 2 toujours d'actualité ? À quand la sortie ?

Alita : Battle Angel, l'adaptation live-action Gunnm, n'a pas été un raz-de-marée, mais toutes les parties sont rentrées dans leur frais. En revanche, malgré des critiques tièdes de la part de la presse, le film a acquis une certaine notoriété auprès des spectateurs. Un engouement qui a même étonné le réalisateur Robert Rodriguez. Il ne pensait pas qu'une toute une frange de personnes allait faire entendre leur voix pour une suite. Mais c'est comme ça et certains veulent absolument Alita 2. Une volonté complètement partagée par James Cameron, et le producteur Jon Landau, qui va même au-delà d'un simple souhait.

Dans la tête de Cameron, ça va se faire et il a déjà tout prévu, y compris la revente de l'une de ses habitations pour gérer au mieux les tournages. « Pour Avatar, je travaille à Wellington (ndlr : en Nouvelle-Zélande) et à Los Angeles. Et pour les nouveaux films Alita : Battle Angel, je travaillerai à Austin, donc cela n'avait plus de sens pour nous (ndlr : de garder son immense ranch sur la côte de Gaviota en Californie ». Plusieurs films Alita ? Oui, les grandes lignes pour deux films supplémentaires ont déjà été écrites.

À quand Alita 2 ? Dans une interview, Jon Landau a affirmé que les discussions étaient toujours en cours et s'est dit fier du premier long-métrage.

Je suis très fier de ce film, d'autant plus que nous l'avons produit en même temps qu'Avatar. J'étais sur le plateau de tournage avec Robert et nous étions emballés. Jim (ndlr : James Cameron), qui était aussi impliqué, l'a vu. Un soir, le film est passé sur HBO, Jim l'a regardé et m'a appelé après. Il m'a dit « Jon, Battle Angel est passé à la télé ce soir, et j'ai voulu le regarder. C'est un bon film (rires). Je veux être en mesure de faire plus de choses dans cet univers ». Via ScreenRant.

Crédits : HighDefDiscNews.

Avatar 2 et James Cameron, deux poules aux œufs d'or pour Disney

La firme de Mickey n'a pas l'air d'avoir encore donné son aval, mais comment refuser quelque chose à James Cameron ? Et en particulier avec le succès triomphal d'Avatar 2 ? Le film a engrangé plus de 2,3 milliards de dollars au box-office. Une performance qui hisse le long-métrage dans le top 3 des plus gros cartons de tous les temps avec Avengers Endgame et... le premier Avatar ! Mais il y a encore plus improbable. Rien qu'en 2023, la nouvelle aventure des Na'Vi a rapporté plus de 283 millions de dollars, aux États-Unis, que n'importe quelle autre production Disney.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, The Marvels, Wish, Le Manoir Hanté, The Creator ou Indiana Jones 5. Aucun ne soutient la comparaison et peut se targuer d'avoir amassé autant d'argent. Et de ce fait, le constat est identique si l'on prend le box office mondial. Les films cités ne dépasseront même pas le milliard. Dans ces conditions, James Cameron semble avoir gagné un totem d'immunité. Un bouclier qu'il pourrait sortir devant Denis Brogniart le ponte de Disney, Bob Iger, pour débloquer du budget pour de nouveaux films Alita.

Mais alors à quand Alita 2 & 3 ? On va appuyer sur la pédale de frein car James Cameron et Jon Landau sont déjà surchargés de travail avec Avatar 3 à 5. Ces derniers sortiront respectivement en décembre 2025, décembre 2029 et décembre 2031. Évidemment, comme pour le premier film Gunnm, la production pourrait avoir lieu en parallèle, surtout si Rodriguez revient derrière la caméra. Mais autant ne pas s'emballer même si, oui, ça sent bon et que le succès des grands hommes bleus va peser dans la décision finale. Espérons qu'Iger ne soit pas aussi trivial que lors des négociations pour la grève des acteurs et des scénaristes.