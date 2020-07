FIFA Summer Cup Séries : La liste Europe est connue, Maestro, Mino et Dylo en conquête

Annulée pour cause de COVID-19, la saison esportive sur FIFA va quand même s'offrir un tournoi de prestige de fin d'exercice ce week-end, avec les Summer Cup Series. Répartie sur six régions, la compétition donnera autant de titres continentaux. Pour l'Europe, l'épreuve se joue à partir d'aujourd'hui, avec trois Français et pas des moindres dans le roster des participants.

Amoureux de FIFA et de la compétition sur la simulation sportive d'EA Sports, en attendant d'en savoir plus sur FIFA 21 - l'attente ne devrait plus être très, très longue désormais - sachez que ce week-end, ce vendredi même pour être plus précis, à 18h00, sera donné le coup d'envoi des Summer Cup Series Europe.

Set your ⏰



Here are the FIFA 20 Summer Cup Series Europe starting times across the 🌎



Don't miss it live July 17 at 5PM BST on Twitch!



Details ➡️ https://t.co/E0LjaINeaN #SummerCupSeries pic.twitter.com/IR2hAQlKno - EA SPORTS FIFA Competitive Gaming (@EAFIFAesports) July 16, 2020

Kézako ? En l'absence d'un véritable circuit mondial - on rappelle ici que la saison de Coupe du monde a été purement et simplement annulée et qu'il n'y aura donc pas de titre mondial à venir - FIFA a décidé de maintenir un semblant de compétition, 100 % online évidemment, en donnant la possibilité à six régions de pouvoir sacrer le champion de leur continent : à savoir, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Océanie, l'Afrique et Moyen-Orient et l'Europe).

The competitor roster is 💪



The top European pros will compete July 17-19 for supremacy in Europe



Details ➡️ https://t.co/E0LjaINeaN pic.twitter.com/9AVa7QA8on - EA SPORTS FIFA Competitive Gaming (@EAFIFAesports) July 16, 2020

La présence des joueurs lors de ces tournois estivaux est déterminée par leur classement aux Global Series à l'issue de l'arrêt de la saison et se fait sur invitation. Alors que les Summer Cup Series s'achèveront le 9 août au global et le 19 juillet pour l'Europe, on connait la liste des 24 qualifiés pour cette joute concernant le Vieux Continent. On retrouve le meilleur joueur du monde en 2019, Donovan "Tekkz" Hunt (Fnatic), le jeune prodige allemand "DullenMike" (Wolfsburg), le champion du monde 2017, Spencer "Gorilla" Healing (NEO), l'Allemand Michael "Megabit" Bittner (Wolfsburg), mais aussi trois Français : le nouveau champion de France, vainqueur de l'eLigue 1 avec l'AS Saint-Etienne et joueur de l'eFoot de France, Amine "Mino7x" Boughanmi (Grizi eSport), son prédécesseur et nouveau joueur de Levante, Corentin "Maestro" Thuillier (Levante) et le joueur international français et membre de Vitality "Dylo" (Vitality).

Outre le titre de champion d'Europe, tout ce joli monde se battra pour le cashprize de la compétition : 78 000 dollars de prizepool sont à répartir entre les 24 participants, dont 15 000 dollars pour le vainqueur.