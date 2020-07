EA Sports UFC 4 soumet date de sortie, jaquette, images et une première vidéo

C'est au coeur de cet été que les mandales vont pleuvoir du côté de chez Electronic Arts. Révélé par une fuite malencontreuse, EA Sports UFC 4 a, après avoir honoré son rendez-vous du samedi 11 juillet, tout donné pour préparer son arrivée imminente.

EA Sports sera disponible le 14 août prochain sur PS4 et Xbox One. Les inconditionnels de Mixed Martial Arts seront ravis d'apprendre que les deux ambassadeurs présents sur le packaging seront Israel "The Last Stylebender" Adesanya, champion poids moyen, et le combattant UFC poids mi-moyens Jorge "Gamebred" Masvidal - que l'on peut voir dans notre galerie d'images ci-dessous.

Electronic Arts garantit une "nouvelle expérience qui place le joueur et le combattant qu'il a créé au centre de l'action", grâce à un système de progression revu, unifié pour tous les modes, et tout un tas de changements au niveau du gameplay, qui devraient vous faire ressentir jusqu'au plus profond de votre être le moindre étirement et la plus petite taloche sur la nuque grâce au Real Player Motion et au Fluid Clinch Control - ah, tous ces termes marketing. La personnalisation plus poussée, qu'on parle de style combat ou d'éléments cosmétiques (plus de 1600 accessoires et 120 emotes prévus) et le jeu en ligne plus raffiné, grâce aux modes Blitz et Online World Championship permettront de distinguer les vrais passionnés.

En outre, quatre nouveaux décors sont prévus : le Kumite, la Cour, l'UFC Apex et l'Action Avenue. Enfin, les précommandes permettront d'obtenir les boxeurs Tyson Fury et Anthony Joshua. Et d'autres avantages récompenseront les possesseurs des deux précédents volets de la série. Dernière chose : les membres EA Access n'auront pas à attendre le 14 août pour lancer EA Sports UFC 4, puisqu'il leur sera accessible dès le 7 de ce joli mois, en accès anticipé.