eSport : PES 2020 intègre aussi l'eFoot de France, avec un triple champion du monde au casting

L'eFoot de France ne s'arrête désormais plus seulement qu'à FIFA 20. La déclinaison esportive de l'équipe de France de football a officialisé ces dernières heures l'arrivée de deux nouveaux internationaux, pas sur la simulation d'EA Sports mais sur celle de son concurrent PES 2020 : le triple champion du monde, Walid "Usmakabyle" Tebane et son coéquipier à l'AS Monaco, Lotfi Derradji, rejoignent l'eFoot de France.

La section FIFA n'est désormais plus exclusive et l'eFoot de France, forte de six membres cette année (Maestro, Cursorr, Dylo, Rocky, Herozia, Maestro et Mino), en compte désormais deux de plus. La section esportive de nos Bleus champions du monde a accueilli deux représentants de choc de la licence PES : le triple champion du monde (2015, 2016 et 2019), Walid "Usmakabyle" Tebane, et son coéquipier de toujours au sein de l'AS Monaco, l'ancien joueur de la Neo Esports Lotfi Derradji.

[Interview] Ils sont sélectionnés en Équipe de France eFoot 🇫🇷 et nous représenteront à l'#eEURO2020 : @Usmakabyle et @Lotfi_Derradji reviennent sur leur sélection et l'eEURO à venir 🤜🤛

Vidéo complète ici ⬇️https://t.co/SsDdoIVrZb#efootdefrance #PES2020 pic.twitter.com/lF0fWwcI5M - Equipe de France eFoot ⭐️ (@efootdefrance) February 13, 2020

Le choix de l'arrivée d'une section PES au sein de l'eFoot de France n'est pas anodin : il se justifie par la participation du pays à l'eEuro 2020, la compétition officielle électronique du prochain championnat d'Europe des Nations, pilotée à la fois par ESL et Konami, avec 55 nations participantes. Le tirage au sort avait été effectué le 15 janvier dernier. La France a hérité du groupe J et sera opposée à la Belgique, l'Arménie, Chypre, la République Tchèque et la Croatie.

🤜 OFFICIEL 🤛

Dans l'objectif de conforter son engagement dans l'eFoot, la @FFF complète sa démarche en s'inscrivant aussi sur #PES2020 🎮

Ce sont @Usmakabyle et @Lotfi_Derradji qui représenteront la France à l' #eEuro2020 🇫🇷

GL à eux et bienvenue en #efootdefrance 👊 pic.twitter.com/F3RBFOcKst - Equipe de France eFoot ⭐️ (@efootdefrance) February 12, 2020

Evidemment, le choix de la sélection est lui aussi logique. La FFF s'est assurée un roster sans risque en choisissant les deux joueurs ayant remporté en duo la première édition de l'eFootball.Pro League avec l'AS Monaco au printemps dernier. Le format de l'eEuro 2020 est simple : les équipes vont disputer leur match de phase de poules, à raison de deux simples (1 vs 1) contre les autres nations de leur poule. Les vainqueurs de chaque groupe et les six meilleurs deuxièmes vont se qualifier pour la phase finale du tournoi, qui rassemblera les 16 meilleurs pays, les 9 et 10 juillet, à Londres, en marge donc de la finale de l'Euro 2020. Le vrai cette fois.

Pour rappel, le duo vainqueur de l'eEuro 2020 remportera des places pour la finale, ainsi qu'un cashprize encore non défini.