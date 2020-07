VALORANT : G2 Esports s'empare du titre du tournoi Open de Vitality

L'équipe de Mixwell chez G2 Esports a emporté un nouveau titre sur VALORANT avec la coupe EU Open de Vitality, en gagnant 10.000 euros de cashprize sur les 15.000 euros mis en jeu.

G2 Esports trône déjà au sommet de la scène européenne de VALORANT, alors que l'équipe a été formée en mi-juin. Le tournoi de Vitality s'est distingué des autres en ce qu'il n'a procédé à aucune invitation.

Toutes celles participantes ont donc remporté leur place via un tournoi de qualification, ce qui favorise la compétitivité par rapport aux autres tournois ayant invité des influenceurs pour plus d'audience et de spectacle.

Congratulations to @G2esports! From 256 teams down to claiming the 1st competitive @PlayVALORANT European crown! 🥳



Thank you to all the people who participated in the Vitality European Open powered by @CORSAIR it was a great competition 🤩 #VitalityEUOpen pic.twitter.com/0KIyVY7yw1