FIFA 21 : La version Switch se contentera encore du strict minimum

Alors que nous le découvrions sous son meilleur jour durant l'EA Play Live hier, alors qu'Electronic Arts dévoilait le programme d'amélioration Dual Entitlement qui prépare l'arrivée de la série sur PlayStation 5 et Xbox Series X, la console portable de Nintendo pointe timidement le bout de ses Joy-Con...

Depuis quelques année, les as du ballon rond un rien à la traîne ne le savent que trop bien : la sortie d'un nouvel épisode de FIFA sur Switch marche dans les traces des versions PlayStation 3 et Xbox 360 en leur temps, sous-titrées Legacy Edition, ou Édition Essentielle chez nous.

Malheureusement pour les joueurs nomades, FIFA 21 marchera sur Switch dans les pas de FIFA 19 et FIFA 20, en se contenant une nouvelle fois d'un portage aux airs de minimum syndical, comme le précise le site officiel d'Electronic Arts :

La version Legacy Edition de FIFA 21 sur Nintendo Switch se compose de mises à jour des maillots et des effectifs pour refléter les derniers changements survenus dans l'actualité du football. Les éditions Essentielles ne comportent aucune innovation ou nouveauté de gameplay.

Vous voici donc prévenus : une fois n'est pas coutume, les joueurs devront se contenter d'une timide mise à jour cosmétique, et oublier les nouveautés de la prochaine cuvée, prévue le 9 octobre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, et en 2020 sur PlayStation 5 et Xbox Series X.