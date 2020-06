FIFA 21 : La version PC sera-t-elle Next-Gen ?

Trop timide pour être présenté à la presse, le prochain FIFA déçoit déjà les possesseurs de Switch, qui ne devront pas compter sur la moindre sur nouveauté (FIFA 21 : La version Switch se contentera encore du strict minimum). Et sur PC, il ne faut pas s'attendre non plus à un traitement de faveur.

Un PC récent pouvant accomplir des merveilles, il semblerait normal qu'un mastodonte comme Electronic Arts tire profit de ses possibilités dès la sortie, histoire de séduire les inconditionnels de la Master Race d'emblée avec FIFA 21. Mais l'on se souvient d'une époque pas si lointaine où le passage à une nouvelle génération n'entraînait aucun upgrade. Est-ce encore le cas ?

Eh bien oui. Dans sa Foire aux Questions sur son site officiel, EA répond concernant la version qui sera attribuée à Origin et Steam.

FIFA 21 sur PC sera le même que celui disponible sur PS4 et Xbox One. Nous aurons plus d'informations à partager dans les prochaines semaines.

Pas d'améliorations Next-Gen, cette édition sera placée sous le signe de l'ancien monde. On peut comprendre qu'il y a peut-être un désir de ne pas gâcher l'effet de surprise à la découverte de ses performances sur PS5 et Xbox Series. Ou de se permettre d'être joué par des ordinateurs un peu plus âgés. Le fait que de nouvelles infos sont prévues à ce sujet peut-il nous laisser penser qu'une mise à jour sera peut-être prévue pour plus tard, puisque c'est le moteur Frostbite qui est employé partout ? On peut toujours s'y raccrocher mais rien n'est moins sûr.

FIFA 21 sera disponible le 9 octobre prochain sur PS4, Xbox One et PC.

