Les amatrices et amateurs de séries TV devraient encore bien manger cette année. Que ce soit sur Netflix, Prime Video, Disney+ ou Max, il faut vous attendre à un paquet de nouveautés en termes de films et de séries. Il y aura bien entendu des programmes totalement inédits, mais aussi le retour de shows télévisés déjà démarrés comme chaque année ou presque. Chez Amazon, on compte bientôt faire revenir l'une des plus grosses séries qui se dévoile avec une nouvelle bande-annonce qui tabasse !

Un nouveau trailer pour l'une des meilleures séries Prime Video

Les premières nouveautés 2025 en séries sont disponibles sur Prime Video avec la saison 2 de The Rig, et le lancement de Le Flic de Beleville ainsi qu'On Call. Des petits apéritifs avant les gros morceaux qui arriveront en février et en mars. À partir du mois prochain, Amazon va mettre en ligne la nouvelle saison de l'un des meilleurs shows télévisés qui a été le plus gros succès de la plateforme en SVOD en 2023.

L'acteur Alan Ritchson va reprendre son rôle de Jack Reacher dans Reacher Saison 3 qui se dévoile à travers un nouveau trailer. Et comme d'habitude, ça cogne sévère avec un protagoniste principal qui n'aime visiblement pas les blagues douteuses. Dans cette saison 3, qui sera disponible 20 février 2025 sur Prime Video, Jack Reacher va devoir sauver un informateur de la DEA tout en se confrontant à une entreprise criminelle. « Reacher tombe au cœur d'une vaste entreprise criminelle alors qu’il essaie de sauver un informateur sous couverture de la DEA, dont le temps est compté. Il découvre alors un monde de secret et de violence, et se retrouve confronté à des affaires non réglées de son propre passé » révèle le synopsis officiel de Prime Video.

Si cette histoire vous rappelle des souvenirs, c'est normal. À l'instar de la série Jack Ryan qui s'inspire des livres de Tom Clancy, Reacher est basé sur des œuvres existantes de Lee Child. Pour cette saison 3, ce sera une adaptation du septième bouquin Ne Pardonne Jamais. Le carton de ce programme est tel qu'Amazon Prime Video n'a même pas attendu de connaître les audiences pour annoncer une saison 4, en plus du spin-off en développement.

Source : Amazon.