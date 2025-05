L'œuvre culte Berserk a su rebondir après la disparition de son auteur, Kentarō Miura. L'ami et apprenti du maître a pris la relève pour le manga tandis que d'autres projets émergent autour de ce chef-d'œuvre de la dark fantasy. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer avec vous les ambitions de certains fans en matière d'anime, mais cette fois c'est plutôt du côté ludique que ça se passe. On peut déjà prédire que les fans se rueront sur cette nouveauté !

Vous allez jouer à Berserk comme vous ne l'auriez jamais imaginé

L'influence de Berserk dans le monde du gaming est plus que notable ! Son univers sombre et mature a notamment inspiré les Souls chez FromSoftware. Plus récemment, l'œuvre s'est offerte un cross-over inattendu avec Diablo 4, la célèbre licence de hack'n slash développé par Blizzard. Mais cette fois, il n'est pas question d'y jouer à la manette ou au clavier-souris. C'est une tout autre expérience ludique qui vous attend.

C'est Monolith Board Games qui a annoncé la nouvelle : Berserk va avoir droit à son propre jeu de plateau. Un peu à la manière de ce qu'avait proposé Themeborne pour The Last of Us, il s'agit d'un jeu coopératif. Vous pourrez y prendre part de 1 à 5 joueurs pour incarner, au travers de figurines, des personnages iconiques du manga culte.

L'expérience de Berserk: The Board Game a vraiment été pensée pour les fans de ce dernier, car elle vous conduira à revivre des moments-clés de l'histoire en passant par des lieux iconiques. Ainsi, vous serez amené à faire face à plusieurs ennemis phare du manga. Pour en venir à bout, vous devrez jouer stratégiquement les cartes que vous avez en main pour entrer en action. Bien sûr, la collaboration sera de mise pour arriver au bout du chemin.

Cette nouveauté suit la dynamique de plusieurs entreprises du genre. On l'a vu dernièrement, les jeux de société adaptés de jeux vidéo notamment, passent par une campagne participative pour leur financement. Ç'a été le cas pour TLOU, mais aussi pour Cyberpunk 2077 et le manga Berserk compte bien suivre cette tendance. Dès lors, vous pouvez suivre l'avancée du projet en le suivant directement sur sa page GameFound. Le début de la campagne sera officiellement lancé au dernier trimestre 2025.