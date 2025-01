Comme Prime Video, Disney+ est plutôt avare en nouveautés cette semaine, mais on peut tout de même compter sur deux programmes qui vont rappeler de bons souvenirs aux enfants des années 90-2000. Deux séries cultes font leur retour cette semaine et devrait apporter une sacrée dose de nostalgie, en plus d'offrir une revisite de licences marquantes. En revanche, il n'y aura aucun film à se mettre sous la dent cette semaine, mais heureusement, Disney+ a récement mis un très gros blockbuster en ligne, pourquoi ne pas en profiter pour refaire toute la série de cette saga légendaire tant qu'à faire ?

Toutes les séries Disney+ de la semaine du 6 au 12 janvier 2025

Mais d'abord les séries. Disney+ en ajoute quelques-unes cette semaine, dont la saison 7 de Station 19, spin-off de Grey's Anatomy qui se concentre sur le quotidien de plusieurs brigades de pompiers. Mais c'est surtout le retour de Chair de Poule et Waverly Place qui va marquer les esprits dans les prochains jours. Deux séries archi cultes pour toute une génération d'enfants et adolescent des années 90-2000. Chair de Poule a eu le droit à son revival en films, mais aussi en série avec une première saison appréciée qui a donné naissance à une saison 2 qui sera donc diffusé cette semaine. La star de cette nouvelle intrigue n'est autre que David Schwimmer, Ross dans Friends, que l'on a plus l'habitude de voir derrière les caméras que devant dernièrement.

Enfin, Disney+ lancera la renaissance de Warvely Place cette semaine, une série bien connue de ceux qui ont squatté Disney Channel pendant des années. La série marquera le retour de personnages marquant de la série d'origine et se passera bien des années après celle-ci. Selena Gomez, désormais devenue une hyper star, passera même une tête le temps de quelques épisodes.

8/01 Station 19 - Saison 7 - série dramatique

10/01 Chair de poule : disparitions - série horrifique Waverly Place : Les Nouveaux Sorciers - série fantastique



Pas de nouveaux films, mais pourquoi ne pas replonger dans une saga légendaire ?

Aucune nouveauté côté films cette semaine sur Disney+, l'occasion de piocher dans le catalogue déjà existant. Pourquoi d'ailleurs ne pas profiter de l'actualité autour d'Indiana Jones pour replonger dans cette saga légendaire ? Le jeu Indiana Jones et le Cercle Ancien, actuellement disponible sur Xbox Series et PC, est tout frais et a attiré quelques regards curieux sur la licence. Si les vieux sages la connaissent depuis toujours, d'autres l'on peut être découverte que récemment avec Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, dernier film en date de la franchise. Ce dernier est d'ailleurs disponible depuis peu sur Disney+, au même titre que tous les autres films de la série. C'est peut-être l'occasion de (re)découvrir cette saga qui a inspiré toute une génération de films d'aventure, mais aussi de jeux vidéo. Qu'on se le dise, il n'y aurait certainement pas eu de Lara Croft ni de Nathan Drake sans Indiana Jones. Toute une époque !