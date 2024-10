Lancée en 2022 et pour l'instant forte de deux saisons, la série Reacher, adaptée des romans de Lee Child, est depuis devenue l'un des plus gros cartons de Prime Video. La plateforme capitalise donc sur ce gros succès, alors même que la saison 3 ne sortira que l'année prochaine. Le service SVOD d'Amazon compte visiblement capitaliser à fond sur cette licence particulièrement porteuse de son catalogue, en supplément d'autres cadors tels que The Boys ou Fallout.

Prime Video donne tout pour devenir Reacher

Avec deux saisons respectivement sorties sur Prime Video en 2022 et 2023, Reacher s'est déjà hissée comme l'une des séries les plus plébiscitées de la plateforme. La seconde saison était d'ailleurs le contenu le plus vu du service SVOD d'Amazon l'année dernière. Un joli succès dû notamment à une convaincante adaptation des romans éponymes de Lee Child, avec des acteurs de très haut calibre donnant clairement le change. Alan Ritchson (Titans) tient le rôle principal d'ex-militaire SDF assumé avec brio. Ses compagnons d'infortune comme Neagley (Maria Sten) ou encore Finlay (Malcolm Goodwin) viennent superbement compléter le casting.

La saison 3 de Reacher est attendue courant 2025 sur Prime Video. Celle-ci viendra adapter Persuader, le septième roman de Lee Child. Ce cher Jack devra y mener une mission périlleuse sous couverture, afin de secourir un informateur détenu par un fantôme du passé chargé de l'enquêteur musclé. Et, sans même savoir si elle aura le même succès que la précédente, Prime Video semble avoir une confiance pleine et entière à l'égard de celle-ci. À tel point que la série est déjà renouvelée pour une quatrième saison, qui devrait donc a priori sortir entre 2026 et 2027.

En plus de Reacher, Prime Video entend capitaliser au maximum sur cette licence phare. Un spin-off centré sur Neagley, un personnage très apprécié incarné avec énormément de classe par Maria Sten, est en effet également dans les cartons. Rendez-vous en tout cas courant 2025 pour voir déjà si la saison 3 va bel et bien rendre la plateforme Reacher ou non.

