La plateforme Max commence l'année sur les chapeaux de roues, non pas avec une tonne de séries comme Netflix ou quelques nouveautés comme Disney+ et Prime Video, mais plutôt avec un film absolument sublime qui a ému tout le monde à sa sortie. À cela s'ajoute une toute nouvelle série très prometteuse qui attise déjà la curiosité des spectateurs fans de séries médicales. Tout un programme.

Tous les films Max de la semaine du 6 au 12 janvier 2025

Sur Max cette semaine, il va falloir sortir les mouchoirs. La plateforme accueille l'un des films les plus marquants de 2022, The Whale, avec un Brendan Fraser (La Momie) récompensé aux Oscars et une Sadie Sink (Stranger Things) absolument sublime. The Whale nous raconte l'histoire d'un homme, Charlie, reclus chez lui à cause d'obésité morbide. Ce dernier lutte et tentera par la même occasion de renouer avec sa fille avec qui les rapports sont plus que compliqués. Entre de belles performances de la part du casting principale, une thématique touchante et des plans qui prennent aux tripes, The Whale est un film bouleversant et chargé en émotion. À voir au moins une fois.

8/01 THE WHALE - Film

9/01 SONS OF ECSTASY : LA GUERRE DES GANGSTERS - Documentaire

10/01 CONTRE-ENQUETE – Film



Toutes les séries de la semaine du 6 au 12 janvier 2025

Enfin, c'est une toute nouvelle série qui débarquera sur Max cette semaine, The Pitt, une série médicale menée tambour battant. Ce n'est peut-être pas la première série du genre, mais celle-ci pique déjà la curiosité des amateurs du genre. Sensiblement moins portée sur le drama façon Grey's Anatomy, un brin d'humour et des visuels très réalistes, The Pitt promet d'être un peu (beaucoup ?) à part, pas très loin d'un New Amsterdam. On suivra ainsi le quotidien d'un hôpital de Pittsburgh en Pennsylvanie et surtout le Dr Michael interprété par Noah Wyle, un visage très familier du genre puisqu'il était l'un des visages de la cultissime série Urgences.