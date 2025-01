Prime Video est très timide ce mois-ci, mais il y a tout de même des nouveautés intéressantes cette semaine dont un gros film et une série attendue.

Prime Video commence vraiment l'année timidement comparée à Netflix, Disney+ ou encore Max. Mais malgré ça, chaque semaine, il y a quelques nouveautés. En ce début janvier par exemple, on va avoir le droit à une comédie d'action et une série très attendue par les fans, tirée d'un manga qui a cartonné. Il n'y aura rien de plus, mais c'est pas si mal.

Le film Prime Video de la semaine du 6 au 12 janvier 2025

Il n'y aura donc qu'un film cette semaine sur Prime Video et il est français. Le Jardinier est une comédie d'action avec Michael Youn et Jean Claude VanDamme. Le premier joue le rôle d'un pauvre gars un peu friqué qui va se retrouver dans une sale affaire. VanDamme quant à lui campe un " jardinier " distributeur de patates à temps partiel. Sorte de John Wick végétarien, Le Jardinier s'annonce relativement divertissant et promet autant de gags que de mandales. À voir, dans tous les cas, c'est dispo cette semaine sur votre plateforme SVOD.

10/01 Le Jardinier - création originale avec Jean Claude VanDamme



La série de la semaine du 6 au 12 janvier 2025

Côté série, Prime VIdeo est ici aussi assez avare cette semaine avec une seule nouvelle sortie au compteur. Il s'agit néanmoins, d'une série très attendue par les fans, Ubel Blatt. Adaptation du manga éponyme, Ubel Blatt nous embarque dans un univers de dark fantasy dans un royaume déchiré par la guerre et une puissance maléfique connue sous le nom de Wischtech. Le manga est bien plus confidentiel que la plupart des grosses adaptations, mais il a son lot de fidèles, heureux de voir que ce dernier va avoir le droit à une nouvelle adaptation. Et ça commence cette semaine sur Prime Video.