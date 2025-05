Netflix prépare doucement mais sûrement sa saison estivale. Car même pendant l'été, la plateforme de streaming vidéo a prévu de grosses, voire très grosses sorties, à l'image de The Old Guard 2. La suite du film avec Charlize Theron qui a étonnamment battu des records malgré sa qualité pour le moins discutable. Comme précédemment, Andy (Charlize Theron) et sa bande de mercenaire immortels seront au service de l'humanité en la protégeant d'une nouvelle menace. Ce sera à voir le 2 juillet 2025.

Une série à succès de retour dans les sorties Netflix de juin 2025

Netflix n'a pas encore abattu toutes ses cartes avec les sorties de mai 2025 qu'une série très populaire annonce son retour imminent. Ginny & Georgia, qui s'inscrit dans la lignée du show culte Gilmore Girls, partagera bientôt sa saison 3, plus d'un an après l'annonce du début du tournage. Cette création de Sarah Lampert suit le quotidien de Ginny Millier et de sa maman Georgia Miller qui entretienne une relation fusionnelle. Si elle est peut-être moins connue que d'autres programmes Netflix, c'est pourtant l'un des plus gros cartons de la plateforme SVOD.

En 2023, la saison 2 a accumulé plus de 660 millions d'heures visionnées, faisant d'elles l'une des séries les plus regardées aux côtés de Mercredi, The Night Agent, YOU ou Outer Banks. Et quand on l'on sait à quel point ses exclusivités Netflix ont cartonné, ça donne le ton. Cette série très même ultra populaire revient très vite sur le service.

Comme annoncé par Netflix, la saison 3 de Ginny & Georgia sera disponible le 5 juin 2025. Si vous avez déjà suivi les deux précédentes saisons, voici un aperçu de la suite avec le synopsis officiel. « Arrêtée pour meurtre en plein milieu de son mariage, Georgia voit son conte de fées partir en fumée, et les Miller se retrouvent sous le feu des projecteurs. Ginny et Georgia ont toujours été seules contre le reste du monde, mais elles n'avaient jamais été confrontées à une telle situation. Désormais au pied du mur, Ginny va devoir faire un choix. Veut-elle vraiment s'engager dans ce combat ? ». Ce sera l'une des sorties à ne pas rater sur Netflix en juin 2025 avec Fubar Saison 2 et Squid Game Saison 3, et ça plait déjà. « Enfin ! »; « Très hâte »; « Vivement le mois de juin » peut-on lire suite à cette annonce.

