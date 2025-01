Netflix ne compte plus ses gros succès, encore dernièrement Arcane et Squid Game qui ont affolé les spectateurs, et même au-delà de la plateforme. Pourtant, beaucoup de séries se sont arrêtées, ou vont s’arrêter prochainement à l’instar de d’Elite, Arcane, Cobra Kai, Stranger Things ou encore Squid Game et Arcane justement. Des séries qui ont cartonné, ou cartonnent toujours, mais qui sont soit terminées, soit proches de l’être. Mais Netflix a d'autres moyens de capitaliser sur ses programmes phares, et c’est ce qu’il compte faire avec un énorme succès qui manque déjà aux fans, Sex Education

Netflix fait revenir Sex Education, mais ça va grandement diviser

Sex Education s’est arrêté il y a un moment après quatre saisons plutôt appréciées, laissant un grand nombre de fans orphelins. Très axé sous la ceinture, Sex Education traité de la sexualité chez les jeunes, mais également de plusieurs autres sujets d’actualité, comme l’identité de genre par exemple, les fantasmes, les agressions, etc., toujours avec simplicité, parfois de l’humour, mais souvent de la bienveillance et une certaine maturité. Au final, entre ça et ses personnages hauts en couleur, la série a rencontré un vrai succès. Netflix compte bien capitaliser de nouveau sur sa série avec une nouveauté qui risque de grandement diviser les fans.

Ils seront de retour pour certains, mais pas comme on l'aurez voulu

Il ne s’agit ni d’une nouvelle saison, ni d’un film ou d’un spin-off, mais d’un jeu narratif gratuit à venir sur l’application Netflix Stories. Après Emily in Paris, Outer Banks ou pléthore de téléréalité, c’est Sex Education qui rejoindra l’application gratuite Netflix Stories, à télécharger sur les stores iOS et Android.

Vous pourrez alors retrouver une partie de la galerie de personnages de la franchise, certains lieux iconiques et peut-être découvrir quelques secrets en supplément. En général, les jeux qui finisse sur l'application propose des sortes de visual novels dans lesquels ont peut parfois créer son propre avatar. On évolue ensuite dans l'univers de la série en faisant des rencontres et en faisant des choix qui font ensuite avancer l'intrigue. On ne va pas se mentir, il n'y a, pour le moment, rien d'enivrant, peut-être que ça changera avec ce nouveau jeu, sait-on jamais.

Le l’expérience Sex Education sera disponible gratuitement sur Netflix Stories dès le 14 janvier prochain.