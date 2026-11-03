Voici la page centrale de tous nos guides, astuces et soluces sur FF Resonance, le nouveau JRPG tour par tour à succès de la licence culte de Square Enix.

FF Resonance est un RPG au tour par tour développé par Lancarse et Square Enix Creative Studio 5. Il est sorti le 22 octobre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Avec FF Resonance, retrouvez l’univers pixel art de Final Fantasy sous un nouveau jour. Vous voyagez avec des compagnons réunis par le destin, vous appelez des Visions à l’aide en combat et vous découvrez la vérité derrière la force qui menace de détruire le monde. Vous retrouverez ici tous nos guides, soluces et astuces pour accompagner Rain, Lasswell, Fina et leurs alliés dans leur quête des Cristaux.

Astuces pour bien débuter dans FF Resonance

Retrouvez ici notre test sur FF Resonance, ainsi que des guides et astuces pour bien démarrer l’aventure. Dans FF Resonance, certains choix de dialogue donnent un bonus de statistique permanent (PV, PM, Force, Magie…). Aucun ne modifie l’histoire, alors autant en profiter pour renforcer vos personnages.

Guides pour toutes les Visions de Resonance

Les Visions sont au cœur du système de combat de FF Resonance. Elles font revenir les 16 grands héros de la saga, ainsi que des visages bien connus de Final Fantasy Brave Exvius. Voici nos guides pour toutes les trouver, savoir lesquelles privilégier et quels Bonus de Maîtrise débloquer en priorité.

Guides pour les meilleurs builds et le farm de PRM

FF Resonance compte 8 personnages jouables, 26 Visions et des dizaines de Bonus de Maîtrise. Les possibilités pour construire son équipe sont donc nombreuses. Voici nos recommandations de builds pour chaque personnage, ainsi que l’astuce ultime pour farmer les PRM : bien équipé, une Vision monte au niveau maximum en 10 minutes dès le chapitre 7, et en 5 minutes dès le début du chapitre 8.

Soluces pour l'exploration et les secrets de FF Resonance

Hommage aux épisodes d’antan, FF Resonance reprend plusieurs vieilles traditions de la saga, dont les secrets à dénicher et l’aéronef. La chasse aux trésors n’apparaît ni sur votre carte ni dans votre registre de quêtes. Elle est pourtant indispensable pour farmer les PRM facilement et obtenir l’adamantite, nécessaire pour les armes ultimes. Voici nos soluces pour ne rien rater.

Guides pour les Chimères et les boss de Resonance

Bahamut, Shiva, Ifrit, Ramuh : sans ces célèbres invocations, il n’y a pas de Final Fantasy digne de ce nom, et FF Resonance ne fait pas exception. Voici où trouver les 9 Chimères, comment les vaincre et comment décrocher le trophée Souverains de la planète. Vous trouverez aussi notre stratégie pour venir à bout de Sephiroth, l’un des combats les plus redoutables du jeu.