Parmi les 26 Visions de FF Resonance, quelles sont celles à faire évoluer en priorité ? Quels sont les Bonus de Maîtrise à débloquer absolument ? Notre guide.

FF Resonance fait revenir les 16 héros principaux de la saga, mais aussi quelques visages familiers de FF Brave Exvius, au travers des Visions. Elles accompagnent les protagonistes du jeu et leur prêtent leur force pendant toute l’aventure. Concrètement, elles leur confèrent un set d’attaques, ainsi que des passifs leur permettant par exemple de briser un ennemi plus facilement, de récupérer des PM à chaque coup critique ou de soigner davantage. En faisant progresser une Vision, chaque personnage débloque ainsi des Bonus de Maîtrise associés à un rang (RM) et qui peuvent être ensuite équipés n’importe quand. A l’inverse, le Niveau d’éveil débloque uniquement des compétences pour la Vision, qui ne sont disponibles que lorsque celle-ci est équipée.

Toutes les Visions de FF Resonance ne se valent pas et certaines méritent d’être améliorées bien plus vite que d’autres, que ce soit pour leur puissance d’attaque, leurs passifs ou encore leur intérêt stratégique pour construire vos builds. Quelles Visions de FF Resonance faut-il faire évoluer en priorité ? Quels Bonus de Maîtrise viser en premier ? Voici notre guide.

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Les Visions de FF Resonance à faire évoluer en priorité

Bartz (Chapitre 5)

C’est incontestablement la meilleure Vision de FF Resonance. En plus d’être un monstre d’attaque et un Briseur d'exception, il couvre trois éléments différents, parmi les plus utiles contre la majorité des boss. Mais c’est surtout son Bonus de Maîtrise Double Magilame, obtenu au RM 7, qui vous changera la vie. Il active en effet automatiquement deux attaques de Magilame, ce qui le rend compatible avec presque toutes les autres Visions axées sur l’attaque et l’art de mettre en état de Choc les adversaires. Débloquez-le au plus vite avec tous vos attaquants pour qu’ils brisent plus facilement les ennemis. A son dernier Niveau d’éveil, Bartz apprend également le passif Maître de la Magilame, qui divise de moitié le coût en PM des compétences de Magilame. Absolument redoutable.

Terra (Chapitre 1)

S’il y a bien une Vision du début du jeu que vous devez faire monter de niveau rapidement, c’est Terra. Obtenue au premier chapitre du jeu, l’héroïne de FF6 est en effet celle qui vous permettra de dépasser la barre des 9 999 de dégâts plus tard dans le jeu grâce à son ultime Bonus de Maîtrise, Dépasser les Limites. Chaque personnage devra ainsi atteindre son RM 9, donc autant s’y prendre le plus tôt possible. Au-delà de ce passif, elle offre un excellent bonus d'attaque magique. Sans compter qu’à son rang 3 elle obtient le surpuissant sort Ultima ainsi que le passif Ruban, qui protège de toutes les altérations d’états, sauf Mort instantanée.

Cloud (Chapitre 1)

Cloud est l’une des Visions qui font le plus de dégâts en début de jeu et ses passifs sont particulièrement efficaces pour briser les adversaires. Il est donc recommandé de le faire monter de niveau avec un maximum de personnages dès le début de votre aventure de FF Resonance. Ses Bonus de Maîtrise Choc Critique (RM 7), qui augmente la puissance de Choc de 40% en cas de coups critiques, et Bonus de coups critiques (RM 9), qui augmente les dégâts infligés de 40% dans les mêmes conditions, seront de précieux alliés pour construire les meilleurs builds de Briseur de FF Resonance.

Notamment lorsqu’ils sont associés aux équipements de Genji, qui augmentent considérablement le taux de coups critiques. Son bonus Coup critique PM+, qui permet de restaurer 3% des PM max en cas de coup critique, est également vital contre certains boss, notamment lorsque vos attaques les plus dévastatrices deviennent gourmandes en PM.

Tronn (Chapitre 1)

Pendant toute la première moitié de FF Resonance, cette Vision sera indispensable pour vos mages et parfois même pour vos futurs builds axés autour de la compétence Double Magilame de Bartz. Tronn possède en effet des Bonus de Maîtrise intéressants augmentant les PM ou la limite en cas de Choc, très pratiques en début d’aventure. Au RM 5, il permet d’apprendre Concentration Magique, qui augmente la puissance de Choc de la prochaine attaque magique, au RM 7, il augmente passivement la puissance de choc de 20% sans aucune condition. Enfin, au RM 9 votre personnage héritera de Demi PM, qui réduit le coût en PM de moitié.

Noctis (Chapitre 1)

Ses Bonus de Maîtrise sont particulièrement intéressants. Réflexe (RM 3) donne 25% de chances d’esquiver les attaques physiques, Analyse et frappe (RM 5) augmente les dégâts infligés aux ennemi analysés de 25% et, surtout, Dégâts Bonus (RM 7) augmente les dégâts de 40% lors de l’action bonus. Un bonus juste monstrueux lorsqu’un ennemi est en état de Choc. Ce sera également votre Vision de choix contre les ennemis faibles à la Lumière.

Shantotto (Chapitre 4)

Elle possède des passifs particulièrement utiles pour les mages de FF Resonance. Son Bonus de Maîtrise Adepte d’Aire d’Effet (RM 7), conserve la puissance des sorts lancés sur plusieurs cibles, au prix de PM doublés. Il est particulièrement utile pour les soigneurs et les mages Briseurs. Mais c’est surtout Chaîne de sorts (RM 9), qui permet d’utiliser deux sorts en un tour, qui fait la différence. Surtout lorsqu’il est combiné à Position de force de Firion, qui permet d’effectuer deux actions en un seul tour.

Victoria (Chapitre 5)

C’est loin d’être l’une des meilleures Visions de FF Resonance, mais un seul de ses bonus de Maîtrise justifie de la faire progresser avec chacun de vos personnages. Au RM 7, elle débloque en effet le passif PRM obtenus +50%, qui vous fera gagner un temps monstrueux pour vos sessions de farm. Notamment pour obtenir Dépasser les Limites de Terra.

La liste des meilleurs Bonus de Maîtrise à débloquer en priorité dans FF Resonance