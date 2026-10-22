Où trouver Sephiroth, Tidus, Lightnin, Cloud et consorts ? Voici la liste complète de toutes les Visions de FF Resonance et, surtout, comment les obtenir.
Dès son annonce, FF Resonance se présentait comme le grand retour du Final Fantasy à l’ancienne, avec ses combats en tour par tour, sa jolie bouille en pixel et le retour d’une histoire plus concentrée. Mais s’il a aussi tapé dans l'œil d’autant de joueurs, c’est en grande partie grâce à son système de Visions, réunissant les 16 héros principaux de la saga. Terra, Cloud, Tidus ou encore Noctis reprennent tous du service pour épauler Rain et sa troupe lors de leur voyage. Les Visions sont ainsi au cœur du gameplay de Final Fantasy Resonance. Elles accompagnent en effet les héros pendant leurs combats en leur prêtant leur force. Concrètement, elles permettent d’accéder à un set d’attaques et de compétences prédéfini, généralement lié à des affinités élémentaires, cruciales pour venir à bout des boss retors.
A mesure que les joueurs les font évoluer grâce aux PRM, leurs points de compétence dédiés, les personnages principaux pourront hériter de certains passifs ou aptitudes, même lorsque les Visions ne sont pas équipées. C’est donc tout un système de builds qui se forme, avec la possibilité de pouvoir s’équiper de tous leurs passifs moyennant moins de points une fois le niveau de PRM maximum atteint. Mais encore faut-il les trouver. Nous vous avons justement compilé la liste de toutes les Visions de FF Resonance et on vous explique où et comment les récupérer ?
La liste complète de toutes les Visions de FF Resonance
- Tronn (Briseur) : chapitre 1, reçu pendant l'histoire principale
- Leah (Soigneuse) : chapitre 1, reçu pendant l'histoire principale
- Guerrier de Lumière (Défenseur) : chapitre 1, au nord de Kol
- Terra (Attaquante) : chapitre 1, au sud-ouest de Félictias
- Cloud (Briseur) : chapitre 1, au nord-ouest de Grandport
- Djidane (Saboteur) : chapitre 2, Dirnado, au nord de Dilmagia
- Noctis (Attaquant) : chapitre 2, au nord-ouest de Dirnado
- Firion (Briseur) : chapitre 3, au sud-ouest d'Olderion
- Squall (Attaquant) : chapitre 3, au nord-est d'Olderion
- Tidus (Briseur) : chapitre 3, au nord-ouest d'Olderion
- Shantotto (Attaquante) : chapitre 4, au nord-est de Zoldaad
- Cecil (Défenseur) : chapitre 4, au centre de Zoldaad
- Y'shtola (Briseuse) : chapitre 4, au sud-est de Zoldaad
- Clive (Briseur) : chapitre 5, au sud-ouest de Mitra via l'aéronef
- Chevalier Oignon (Attaquant) : chapitre 5, au sud-ouest de la Forge naine, via l'aéronef
- Vaan (Briseur) : chapitre 5, à l'ouest de Mysidia
- Bartz (Briseur) : chapitre 5, au nord de Mysidia
- Lightning (Briseuse) : chapitre 5, au sud-est de Mysidia
- Aileen (Briseuse) : chapitre 5, via sa quête annexe « Volonté forgée »
- Wilhelm (Défenseur) : chapitre 5, via la quête annexe « Ô Général, mon Général »
- Victoria (Attaquante) : chapitre 5, via la quête annexe « Le retour de Victoria »
- Camille (Attaquant) : chapitre 5, via la quête annexe « L'appel lointain »
- Amelia (Saboteur) : chapitre 6, via la quête annexe « Au bout du chemin »
- Charlotte (Défenseuse) : chapitre 6, via la quête annexe « L'Ecu des faibles »
- Ayaka (Soigneuse) : chapitre 7, via la quête annexe « L'apprentie admirable »
- Sephiroth : grotte tourbillon, il faudra le battre
Où et comment obtenir les Visions de FF Resonance ?
Où trouver le Guerrier de Lumière ?
- Rôle : Défenseur
- Elements : Lumière, Foudre, Terre, Soins
- Disponible : dès le Chapitre 1
- Emplacement : au nord de Kol
- Allez juste au nord de Kol, sur l’emplacement marqué automatiquement sur votre carte pour déverrouiller le Guerrier de Lumière. Si vous vous posez la question, il n’y a pas spécialement de mauvaise réponse aux questions posées et cela n’a aucune incidence sur les statistiques ou compétences de la Vision.
Où trouver Terra ?
- Rôle : Attaquant
- Elements : Feu, Glace, Eeau
- Disponible : dès le Chapitre 1
- Emplacement : au sud-ouest de Félictias
- Là encore, l’emplacement de Terra est marqué d’emblée sur votre carte. Il vous suffit donc de vous rendre au sud-ouest de Felictias et d’entrer dans le Sanctuaire de Lumière pour récupérer l’héroïne de FF6.
Où trouver Cloud ?
- Rôle : Briseur
- Elements : Foudre, Eau
- Disponible : dès le Chapitre 1
- Emplacement : Au nord-ouest de Grandport
- Une fois encore, l’emplacement du Sanctuaire de Cloud fait partie de ceux marqués d’emblée sur votre carte au début du jeu. Pour l’atteindre il vous suffit de traverser la zone désertique au nord de Grandport.
Où trouver Djidane dans FF Resonance ?
- Rôle : Saboteur
- Elements : Eau, Vent
- Disponible : dès le Chapitre 2
- Emplacement : Dirnado, au nord de Dilmagia
- Après avoir traversé le Mont Foudroyant, traversez les ponts en bois pour trouver son sanctuaire.
Où trouver Noctis ?
- Rôle : Attaquant
- Élément : Foudre, Glace, Lumière
- Disponible : dès le Chapitre 2
- Emplacement : Tout au nord ouest de Dirnado, à gauche du Chantier Naval de Mobrise
- Il vous faudra avoir traversé le Mont Foudroyant et donc atteint la Forge Naine avant de pouvoir aller le récupérer.
Où trouver Firion ?
- Rôle : Briseur
- Élément : Lumière, Foudre, Vent
- Disponible : dès le Chapitre 3
- Emplacement : Au sud-ouest d’Olderion
- Vous trouverez le sanctuaire en pleine forêt, un peu au sud-ouest de la ville.
Où trouver Squall dans FF Resonance ?
- Rôle : Attaquant
- Élément : Eau, Feu
- Disponible : dès le Chapitre 3
- Emplacement : au nord-est d’Olderion
- Il vous suffit de suivre la côte au nord-est pour tomber directement sur le sanctuaire.
Où trouver Tidus ?
- Rôle : Briseur
- Élément : Eau, Vent, Soins
- Disponible : dès le Chapitre 3
- Emplacement : au nord-ouest d’Olderion
- Tout au bout de la pointe de la carte de la région, au nord-ouest d’Olderion.
Où trouver Shantotto dans FF Resonance ?
- Rôle : Attaquant
- Élément : Foudre, Eau, Ténèbres
- Disponible : dès le Chapitre 4
- Emplacement : au nord-est de l’empire de Zoldaad
- Après avoir un peu avancé dans la quête principale, vous pourrez emprunter le petit ponton qui vous permettra d’accéder à son sanctuaire.
Où trouver Cecil ?
- Rôle : Défenseur
- Élément : Lumière, Ténèbres, Soins
- Disponible : dès le Chapitre 4
- Emplacement : au centre de la région de Zoldaad
- Le sanctuaire se trouve dans la région de Zoldaad.
Où trouver Y'shtola dans FF Resonance ?
- Rôle : Briseur
- Élément : Soins, Vent, Glace
- Disponible : dès le Chapitre 4
- Emplacement : au sud-est de la région de Zoldaad
- Vous trouverez l’emplacement juste au sud de l’Usine d’armes
Où trouver Clive ?
- Rôle : Briseur
- Élément : Feu, Vent
- Disponible : dès le Chapitre 5
- Emplacement : au sud-ouest de Mitra
- Une fois que vous aurez débloqué l'aéronef, déplacez-vous au centre du Royaume de Grandhslet, un plus au sud de la ville de Mitra. Vous apercevrez le Sanctuaire en survolant la zone.
Où trouver Chevalier Oignon ?
- Rôle : Attaquant
- Élément : Vent, Feu, Terre
- Disponible : dès le Chapitre 5
- Emplacement : au sud-ouest de la Forge naine, via l'aéronef.
- Une fois l'aéronef débloqué, rendez-vous dans la région de Dirnado, le continent du Vent. Rendez-vous au sud-ouest, près de la pointe de la carte pour apercevoir le Sanctuaire.
Où trouver Vaan ?
- Rôle : Briseur
- Élément : Feu, Terre
- Disponible : dès le Chapitre 5
- Emplacement : à l'ouest de Mysidia
- Là encore, il vous faudra l'aéronef pour atteindre le Sanctuaire de Vaan. Atterrissez sur la zone en contrebas à l'ouest de la région.
Où trouver Bartz ?
- Rôle : Briseur
- Élément : Terre, Foudre, Vent
- Disponible : dès le Chapitre 5
- Emplacement : au nord de Mysidia
- Pas besoin de prendre la voie des airs cette fois. Dirigez-vous au nord de Mysidia en haut des flancs montagneux pour trouver le Sanctuaire de Bartz.
Où trouver Lightning dans FF Resonance ?
- Rôle : Briseur
- Élément : Foudre, Glace
- Disponible : dès le Chapitre 5
- Emplacement : au sud-est de Mysidia
- Par les airs ou à dos d'un bon vieux Chocobo, allez à l'est du Vieux château sans nom et suivez le chemin jusqu'à tomber sur le Sanctuaire de Lightning.
Où trouver Victoria ?
- Rôle : Attaquant
- Élément : Glace, Vent, Tenèbres
- Disponible : dès le chapitre 5
- Emplacement : Mysidia
- Pour obtenir Victoria en tant que Vision il faudra terminer sa quête annexe « Le retour de Victoria », disponible dès la fin du Chapitre 5, après avoir avancé dans l'histoire. La quête étant surtout une succession d'allers-retours.
Où trouver Aileen ?
- Rôle : Briseur
- Élément : Terre, Glace
- Disponible : dès le chapitre 5
- Emplacement : Dilmagia
- Pour obtenir Aileen en tant que Vision, il faudra terminer sa quête annexe « Volonté forgée ».
Où trouver Camille dans FF Resonance ?
- Rôle : Attaquant
- Élément : Terre, Eau
- Disponible : chapitre 5,
- Emplacement : Zoldaad, Résidences impériales
- Il suffira de terminer sa quête annexe « L'appel lointain ».
Où trouver Wilhelm ?
- Rôle : Défenseur
- Élément : Terre, Eau
- Disponible : chapitre 5,
- Emplacement : Zoldaad, Place du château
- Rendez-vous à Zoldaad, à la place du château pour trouver Ozetta et déclencher la quête annexe « Ô Général, mon Général ». Une quête que vous pourrez terminer sans encombre, puisqu'elle consiste surtout à plusieurs allers-retours. En la terminant, vous obtiendrez la Vision Wilhelm.
Où trouver Amelia ?
- Rôle : Saboteur
- Élément : Terre, Feu
- Disponible : chapitre 6
- Emplacement : Mysidia
- Pour obtenir la vision d'Amelia, vous devrez terminer sa quête annexe « Au bout du chemin ». Là encore il s'agit surtout de plusieurs allers-retours d'un lieu à l'autre.
Où trouver Charlotte dans FF Resonance ?
- Rôle : Défenseur
- Élément : Glace, Eau
- Disponible : chapitre 6
- Emplacement : Grandport
- Afin d'obtenir sa vision, vous devrez terminer la quête annexe « L'Ecu des faibles ».
Où trouver Ayaka ?
- Rôle : Soigneuse
- Élément : Soins
- Disponible : chapitre 7,
- Emplacement :
- Pour avoir la Vision d'Ayaka, il vous faudra simplement terminer la quête annexe « L'apprentie admirable ».
Où trouver Sephiroth dans FF Resonance ?
- Rôle :
- Élément :
- Disponible : dès le chapitre 5.
- Emplacement : Grotte Tourbillon, entre les deux îles de Grandshelt
- La vision de Sephiroth est, dans les faits, disponible dès le chapitre 5, dès lors que vous obtenez l'aéronef. Cependant, contrairement aux autres, il faudra le battre et les combat est particulièrement relevé, avec un niveau 45 minimum demandé. Le guide pour battre Sephiroth arrive bientôt, restez aux aguets.