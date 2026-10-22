Dès son annonce, FF Resonance se présentait comme le grand retour du Final Fantasy à l’ancienne, avec ses combats en tour par tour, sa jolie bouille en pixel et le retour d’une histoire plus concentrée. Mais s’il a aussi tapé dans l'œil d’autant de joueurs, c’est en grande partie grâce à son système de Visions, réunissant les 16 héros principaux de la saga. Terra, Cloud, Tidus ou encore Noctis reprennent tous du service pour épauler Rain et sa troupe lors de leur voyage. Les Visions sont ainsi au cœur du gameplay de Final Fantasy Resonance. Elles accompagnent en effet les héros pendant leurs combats en leur prêtant leur force. Concrètement, elles permettent d’accéder à un set d’attaques et de compétences prédéfini, généralement lié à des affinités élémentaires, cruciales pour venir à bout des boss retors.

A mesure que les joueurs les font évoluer grâce aux PRM, leurs points de compétence dédiés, les personnages principaux pourront hériter de certains passifs ou aptitudes, même lorsque les Visions ne sont pas équipées. C’est donc tout un système de builds qui se forme, avec la possibilité de pouvoir s’équiper de tous leurs passifs moyennant moins de points une fois le niveau de PRM maximum atteint. Mais encore faut-il les trouver. Nous vous avons justement compilé la liste de toutes les Visions de FF Resonance et on vous explique où et comment les récupérer ?

La liste complète de toutes les Visions de FF Resonance

Tronn (Briseur) : chapitre 1, reçu pendant l'histoire principale

: chapitre 1, reçu pendant l'histoire principale Leah (Soigneuse) : chapitre 1, reçu pendant l'histoire principale

: chapitre 1, reçu pendant l'histoire principale Guerrier de Lumière (Défenseur) : chapitre 1, au nord de Kol

: chapitre 1, au nord de Kol Terra (Attaquante) : chapitre 1, au sud-ouest de Félictias

: chapitre 1, au sud-ouest de Félictias Cloud (Briseur) : chapitre 1, au nord-ouest de Grandport

: chapitre 1, au nord-ouest de Grandport Djidane (Saboteur) : chapitre 2, Dirnado, au nord de Dilmagia

: chapitre 2, Dirnado, au nord de Dilmagia Noctis (Attaquant) : chapitre 2, au nord-ouest de Dirnado

: chapitre 2, au nord-ouest de Dirnado Firion (Briseur) : chapitre 3, au sud-ouest d'Olderion

: chapitre 3, au sud-ouest d'Olderion Squall (Attaquant) : chapitre 3, au nord-est d'Olderion

: chapitre 3, au nord-est d'Olderion Tidus (Briseur) : chapitre 3, au nord-ouest d'Olderion

: chapitre 3, au nord-ouest d'Olderion Shantotto (Attaquante) : chapitre 4, au nord-est de Zoldaad

: chapitre 4, au nord-est de Zoldaad Cecil (Défenseur) : chapitre 4, au centre de Zoldaad

: chapitre 4, au centre de Zoldaad Y'shtola (Briseuse) : chapitre 4, au sud-est de Zoldaad

: chapitre 4, au sud-est de Zoldaad Clive (Briseur) : chapitre 5, au sud-ouest de Mitra via l'aéronef

chapitre 5, au sud-ouest de Mitra via l'aéronef Chevalier Oignon (Attaquant) : chapitre 5, au sud-ouest de la Forge naine, via l'aéronef

chapitre 5, au sud-ouest de la Forge naine, via l'aéronef Vaan (Briseur) : chapitre 5, à l'ouest de Mysidia

chapitre 5, à l'ouest de Mysidia Bartz (Briseur) : chapitre 5, au nord de Mysidia

chapitre 5, au nord de Mysidia Lightning (Briseuse) : chapitre 5, au sud-est de Mysidia

chapitre 5, au sud-est de Mysidia Aileen (Briseuse) : chapitre 5, via sa quête annexe « Volonté forgée »

: chapitre 5, via sa quête annexe « Volonté forgée » Wilhelm (Défenseur) : chapitre 5, via la quête annexe « Ô Général, mon Général »

: chapitre 5, via la quête annexe « Ô Général, mon Général » Victoria (Attaquante) : chapitre 5, via la quête annexe « Le retour de Victoria »

chapitre 5, via la quête annexe « Le retour de Victoria » Camille (Attaquant) : chapitre 5, via la quête annexe « L'appel lointain »

: chapitre 5, via la quête annexe « L'appel lointain » Amelia (Saboteur) : chapitre 6, via la quête annexe « Au bout du chemin »

chapitre 6, via la quête annexe « Au bout du chemin » Charlotte (Défenseuse) : chapitre 6, via la quête annexe « L'Ecu des faibles »

: chapitre 6, via la quête annexe « L'Ecu des faibles » Ayaka (Soigneuse) : chapitre 7, via la quête annexe « L'apprentie admirable »

: chapitre 7, via la quête annexe « L'apprentie admirable » Sephiroth : grotte tourbillon, il faudra le battre

Où trouver le Guerrier de Lumière ?

Rôle : Défenseur

: Défenseur Elements : Lumière, Foudre, Terre, Soins

: Lumière, Foudre, Terre, Soins Disponible : dès le Chapitre 1

: dès le Chapitre 1 Emplacement : au nord de Kol

: au nord de Kol Allez juste au nord de Kol, sur l’emplacement marqué automatiquement sur votre carte pour déverrouiller le Guerrier de Lumière. Si vous vous posez la question, il n’y a pas spécialement de mauvaise réponse aux questions posées et cela n’a aucune incidence sur les statistiques ou compétences de la Vision.

Où trouver Terra ?

Rôle : Attaquant

: Attaquant Elements : Feu, Glace, Eeau

: Feu, Glace, Eeau Disponible : dès le Chapitre 1

: dès le Chapitre 1 Emplacement : au sud-ouest de Félictias

: au sud-ouest de Félictias Là encore, l’emplacement de Terra est marqué d’emblée sur votre carte. Il vous suffit donc de vous rendre au sud-ouest de Felictias et d’entrer dans le Sanctuaire de Lumière pour récupérer l’héroïne de FF6.

Où trouver Cloud ?





Rôle : Briseur

: Briseur Elements : Foudre, Eau

: Foudre, Eau Disponible : dès le Chapitre 1

: dès le Chapitre 1 Emplacement : Au nord-ouest de Grandport

: Au nord-ouest de Grandport Une fois encore, l’emplacement du Sanctuaire de Cloud fait partie de ceux marqués d’emblée sur votre carte au début du jeu. Pour l’atteindre il vous suffit de traverser la zone désertique au nord de Grandport.

Où trouver Djidane dans FF Resonance ?





Rôle : Saboteur

: Saboteur Elements : Eau, Vent

: Eau, Vent Disponible : dès le Chapitre 2

: dès le Chapitre 2 Emplacement : Dirnado, au nord de Dilmagia

: Dirnado, au nord de Dilmagia Après avoir traversé le Mont Foudroyant, traversez les ponts en bois pour trouver son sanctuaire.

Où trouver Noctis ?





Rôle : Attaquant

Attaquant Élément : Foudre, Glace, Lumière

: Foudre, Glace, Lumière Disponible : dès le Chapitre 2

: dès le Chapitre 2 Emplacement : Tout au nord ouest de Dirnado, à gauche du Chantier Naval de Mobrise

: Tout au nord ouest de Dirnado, à gauche du Chantier Naval de Mobrise Il vous faudra avoir traversé le Mont Foudroyant et donc atteint la Forge Naine avant de pouvoir aller le récupérer.

Où trouver Firion ?





Rôle : Briseur

Briseur Élément : Lumière, Foudre, Vent

: Lumière, Foudre, Vent Disponible : dès le Chapitre 3

: dès le Chapitre 3 Emplacement : Au sud-ouest d’Olderion

: Au sud-ouest d’Olderion Vous trouverez le sanctuaire en pleine forêt, un peu au sud-ouest de la ville.

Où trouver Squall dans FF Resonance ?





Rôle : Attaquant

Attaquant Élément : Eau, Feu

: Eau, Feu Disponible : dès le Chapitre 3

: dès le Chapitre 3 Emplacement : au nord-est d’Olderion

: au nord-est d’Olderion Il vous suffit de suivre la côte au nord-est pour tomber directement sur le sanctuaire.

Où trouver Tidus ?





Rôle : Briseur

Briseur Élément : Eau, Vent, Soins

: Eau, Vent, Soins Disponible : dès le Chapitre 3

: dès le Chapitre 3 Emplacement : au nord-ouest d’Olderion

: au nord-ouest d’Olderion Tout au bout de la pointe de la carte de la région, au nord-ouest d’Olderion.

Où trouver Shantotto dans FF Resonance ?





Rôle : Attaquant

Attaquant Élément : Foudre, Eau, Ténèbres

: Foudre, Eau, Ténèbres Disponible : dès le Chapitre 4

: dès le Chapitre 4 Emplacement : au nord-est de l’empire de Zoldaad

: au nord-est de l’empire de Zoldaad Après avoir un peu avancé dans la quête principale, vous pourrez emprunter le petit ponton qui vous permettra d’accéder à son sanctuaire.

Où trouver Cecil ?





Rôle : Défenseur

Défenseur Élément : Lumière, Ténèbres, Soins

: Lumière, Ténèbres, Soins Disponible : dès le Chapitre 4

: dès le Chapitre 4 Emplacement : au centre de la région de Zoldaad

: au centre de la région de Zoldaad Le sanctuaire se trouve dans la région de Zoldaad.

Où trouver Y'shtola dans FF Resonance ?





Rôle : Briseur

Briseur Élément : Soins, Vent, Glace

: Soins, Vent, Glace Disponible : dès le Chapitre 4

: dès le Chapitre 4 Emplacement : au sud-est de la région de Zoldaad

: au sud-est de la région de Zoldaad Vous trouverez l’emplacement juste au sud de l’Usine d’armes

Où trouver Clive ?





Rôle : Briseur

Briseur Élément : Feu, Vent

: Feu, Vent Disponible : dès le Chapitre 5

: dès le Chapitre 5 Emplacement : au sud-ouest de Mitra

: au sud-ouest de Mitra Une fois que vous aurez débloqué l'aéronef, déplacez-vous au centre du Royaume de Grandhslet, un plus au sud de la ville de Mitra. Vous apercevrez le Sanctuaire en survolant la zone.

Où trouver Chevalier Oignon ?





Rôle : Attaquant

Attaquant Élément : Vent, Feu, Terre

: Vent, Feu, Terre Disponible : dès le Chapitre 5

: dès le Chapitre 5 Emplacement : au sud-ouest de la Forge naine, via l'aéronef.

: au sud-ouest de la Forge naine, via l'aéronef. Une fois l'aéronef débloqué, rendez-vous dans la région de Dirnado, le continent du Vent. Rendez-vous au sud-ouest, près de la pointe de la carte pour apercevoir le Sanctuaire.

Où trouver Vaan ?





Rôle : Briseur

Briseur Élément : Feu, Terre

: Feu, Terre Disponible : dès le Chapitre 5

: dès le Chapitre 5 Emplacement : à l'ouest de Mysidia

: à l'ouest de Mysidia Là encore, il vous faudra l'aéronef pour atteindre le Sanctuaire de Vaan. Atterrissez sur la zone en contrebas à l'ouest de la région.

Où trouver Bartz ?





Rôle : Briseur

Briseur Élément : Terre, Foudre, Vent

: Terre, Foudre, Vent Disponible : dès le Chapitre 5

: dès le Chapitre 5 Emplacement : au nord de Mysidia

: au nord de Mysidia Pas besoin de prendre la voie des airs cette fois. Dirigez-vous au nord de Mysidia en haut des flancs montagneux pour trouver le Sanctuaire de Bartz.

Où trouver Lightning dans FF Resonance ?





Rôle : Briseur

Briseur Élément : Foudre, Glace

: Foudre, Glace Disponible : dès le Chapitre 5

: dès le Chapitre 5 Emplacement : au sud-est de Mysidia

: au sud-est de Mysidia Par les airs ou à dos d'un bon vieux Chocobo, allez à l'est du Vieux château sans nom et suivez le chemin jusqu'à tomber sur le Sanctuaire de Lightning.

Où trouver Victoria ?





Rôle : Attaquant

Attaquant Élément : Glace, Vent, Tenèbres

: Glace, Vent, Tenèbres Disponible : dès le chapitre 5

: dès le chapitre 5 Emplacement : Mysidia

: Mysidia Pour obtenir Victoria en tant que Vision il faudra terminer sa quête annexe « Le retour de Victoria », disponible dès la fin du Chapitre 5, après avoir avancé dans l'histoire. La quête étant surtout une succession d'allers-retours.

Où trouver Aileen ?

Rôle : Briseur

Briseur Élément : Terre, Glace

: Terre, Glace Disponible : dès le chapitre 5

: dès le chapitre 5 Emplacement : Dilmagia

: Dilmagia Pour obtenir Aileen en tant que Vision, il faudra terminer sa quête annexe « Volonté forgée ».

Où trouver Camille dans FF Resonance ?





Rôle : Attaquant

Attaquant Élément : Terre, Eau

: Terre, Eau Disponible : chapitre 5,

: chapitre 5, Emplacement : Zoldaad, Résidences impériales

: Zoldaad, Résidences impériales Il suffira de terminer sa quête annexe « L'appel lointain ».

Où trouver Wilhelm ?





Rôle : Défenseur

Défenseur Élément : Terre, Eau

: Terre, Eau Disponible : chapitre 5,

: chapitre 5, Emplacement : Zoldaad, Place du château

: Zoldaad, Place du château Rendez-vous à Zoldaad, à la place du château pour trouver Ozetta et déclencher la quête annexe « Ô Général, mon Général ». Une quête que vous pourrez terminer sans encombre, puisqu'elle consiste surtout à plusieurs allers-retours. En la terminant, vous obtiendrez la Vision Wilhelm.

Où trouver Amelia ?





Rôle : Saboteur

Saboteur Élément : Terre, Feu

: Terre, Feu Disponible : chapitre 6

: chapitre 6 Emplacement : Mysidia

: Mysidia Pour obtenir la vision d'Amelia, vous devrez terminer sa quête annexe « Au bout du chemin ». Là encore il s'agit surtout de plusieurs allers-retours d'un lieu à l'autre.

Où trouver Charlotte dans FF Resonance ?

Rôle : Défenseur

Défenseur Élément : Glace, Eau

: Glace, Eau Disponible : chapitre 6

: chapitre 6 Emplacement : Grandport

: Grandport Afin d'obtenir sa vision, vous devrez terminer la quête annexe « L'Ecu des faibles ».

Où trouver Ayaka ?

Rôle : Soigneuse

Soigneuse Élément : Soins

: Soins Disponible : chapitre 7,

: chapitre 7, Emplacement :

: Pour avoir la Vision d'Ayaka, il vous faudra simplement terminer la quête annexe « L'apprentie admirable ».

Où trouver Sephiroth dans FF Resonance ?