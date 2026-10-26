Quelles sont les meilleures Visions à équiper sur Rain ? Comment construire le meilleur build de Lasswell ou de Fina ? Voici les meilleurs builds de FF Resonance.

Avec 8 personnages jouables, 26 Visions et des dizaines de Bonus de Maîtrise transférables d’un héros à l’autre, FF Resonance offre des possibilités de builds profondes. Forcément, il y a de quoi s’y perdre un peu, surtout quand on sait le temps qu’il faut pour faire progresser chaque Vision. Cependant, certaines combinaisons sortent clairement du lot et changent la donne lors des combats. Afin de vous aider à tirer le meilleur de votre équipe, voici les combos indispensables à débloquer en priorité, ainsi que les meilleurs builds pour chaque personnage de FF Resonance.

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Les combos indispensables dans Final Fantasy Resonance

Si chaque personnage aura des affinités plus ou moins prononcées avec certaines Visions, plusieurs Bonus de Maîtrise méritent d’être débloqués pour toute l’équipe tant ils forment la base de presque tous les meilleurs builds de FF Resonance. Voici les quatre combos indispensables du jeu :

Position de force (Firion) + Demi PM (Tronn) : c’est le duo le plus crucial du jeu. Le premier permet d’effectuer deux actions en un seul tour pour 40 PM et se marie avec plusieurs autres compétences similaires. Demi PM divise par deux le coût de toutes les actions, Position de force comprise. On vous recommande de les débloquer sur tous vos personnages le plus tôt possible.

: c’est le duo le plus crucial du jeu. Le premier permet d’effectuer deux actions en un seul tour pour 40 PM et se marie avec plusieurs autres compétences similaires. Demi PM divise par deux le coût de toutes les actions, Position de force comprise. On vous recommande de les débloquer sur tous vos personnages le plus tôt possible. Double Magilame (Bartz) + Position de force + Double action (Squall) : un combo absolument redoutable. Double Magilame déclenche deux fois chaque compétence de Magilame et presque toutes les Visions d’attaque physique les utilisent. Avec Position de force et Double action vous pouvez alors enchaîner jusqu'à 8 attaques en un seul tour. Juste surpuissant.

: un combo absolument redoutable. Double Magilame déclenche deux fois chaque compétence de Magilame et presque toutes les Visions d’attaque physique les utilisent. Avec Position de force et Double action vous pouvez alors enchaîner jusqu'à 8 attaques en un seul tour. Juste surpuissant. Chaîne de sorts (Shantotto) + Position de force : l’équivalent du combo précédent, mais pour les mages. Vous pouvez grimper à 4 sorts par tour.

: l’équivalent du combo précédent, mais pour les mages. Vous pouvez grimper à 4 sorts par tour. Couverture Totale (Guerrier de Lumière) + Garde (Wilhelm) : le combo ultime pour un build de Tank dans FF Resonance. Couverture Totale attire toutes les attaques ennemies du tour sur le personnage qui l’utilise. Garde réduit tous les dégâts subis de 75% jusqu’à la prochaine action. Le reste de l’équipe peut jouer son rôle sans crainte.

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Les meilleurs builds de Rain dans FF Resonance

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Rôle : tank puis attaquant physique

: tank puis attaquant physique Visions recommandées : Guerrier de Lumière, Wilhelm, Firion, Bartz

: Guerrier de Lumière, Wilhelm, Firion, Bartz Bonus de Maîtrise clés : Position de force, Garde, Couverture Totale, Riposte

: Position de force, Garde, Couverture Totale, Riposte Équipement : gants et armure de Genji (quête secondaire Combat sur le Grand pont, fin du chapitre 5)

Ayant les meilleurs PV et la meilleure Force de base de l’équipe, Rain est le tank idéal en début de partie. Sa compétence Provocation attire les attaques ennemies et la contre-attaque passive de Guerrier de Lumière lui permet de riposter tout en protégeant ses alliés. Une fois Wilhelm débloqué, combinez sa Garde à Couverture totale du Guerrier de Lumière grâce à la compétence Position de Force de de Firion pour rendre votre équipe quasi intouchable.

En fin de partie, Rain devient aussi un excellent attaquant physique. Son arme ultime Ragnarok permet de construire tout un build autour. Elle renforce les attaques non élémentaires, ce qui se marie parfaitement avec la Frisson tranchante de Bartz et le combo axé autour de Double Magilame. Les équipements de Genji, augmentant considérablement le taux de critiques, en font aussi un candidat idéal pour les Bonus de Maîtrise de Cloud.

Les meilleurs builds de Lasswell

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Rôle : Briseur ou tank, en alternative

: Briseur ou tank, en alternative Visions recommandées : Bartz, Squall, Firion, Tidus (Briseur) / Wilhelm ou Cecil (Tank)

: Bartz, Squall, Firion, Tidus (Briseur) / Wilhelm ou Cecil (Tank) Bonus de Maîtrise clés : Double Magilame, Position de force, Double action, Demi PM, bonus de critiques et de Choc de Cloud, Sephiroth et Tronn

: Double Magilame, Position de force, Double action, Demi PM, bonus de critiques et de Choc de Cloud, Sephiroth et Tronn Équipement : La lame de Sasuke, son arme ultime

Seul vrai Briseur de l’équipe, Lasswell est né pour mettre les ennemis en état de Choc. Associez-le à Bartz pour ses trois éléments et sa Double Magilame et ajoutez Position de Force de Firion, Double action et Demi PM pour enchaîner les attaques sans avoir à utiliser un Éther entre chaque tour. Pour renforcer le build de Lasswell couplez ce combo aux Bonus de Maîtrise offrant des bonus de critique et de Choc que vous pouvez piocher sans mal du côté de Cloud, Sephiroth et Tronn.

Lasswell peut aussi s’orienter autour d’un build de tank puisqu’il a l’une des Vitesses les plus élevées avec Nichol. Il agit alors presque toujours avant les ennemis, ce qui en fait par défaut l’un des meilleurs tanks en fin de partie. Il est recommandé de l’équiper de Wilhelm ou Cecil pour avoir des bonus de PV ou de défense, de lancer Couverture Totale du Guerrier de Lumière et d’ajouter Réflexe de Noctis, ainsi que des passifs d’esquive et de réduction des dégâts magiques pour qu’il tienne bien le choc.

Les meilleurs builds de Fina dans FF Resonance

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Rôle : soutien hybride

: soutien hybride Visions recommandées : Y’shtola (soutien), Ayaka (soin pur) ou Terra (attaque)

: Y’shtola (soutien), Ayaka (soin pur) ou Terra (attaque) Bonus de Maîtrise clés : Position de force, Demi PM, Passage de flambeau

Fina possède la meilleure statistique de soin de l’équipe et a une large palette de compétences de magie blanche dès le départ. Elle n’a donc pas vraiment besoin de s’équiper d’une Vision de soin et brille surtout lorsqu’on l’oriente sur un build hybride. Et forcément qui de mieux que la Vision orientée magie la plus polyvalente de FF Resonance, Y’shtola ? Elle lui apporte en effet deux éléments supplémentaires (Glace et Vent), un sort permettant d’utiliser Méga Soin sur toute l’équipe et une protection physique de groupe. Elle se complète vraiment bien avec son kit de base. Si vous préférez en revanche une soigneuse pure, Ayaka reste une valeur sûre, notamment pour remplir la jauge de Limite à chaque soin. Pour un build plus offensif, Terra est un excellent choix, notamment en début de partie.

Les meilleurs builds de Fina l'archisorcière

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Rôle : attaquante magique et spécialiste des affaiblissements

: attaquante magique et spécialiste des affaiblissements Visions recommandées : Sephiroth, Terra ou Shantotto

: Sephiroth, Terra ou Shantotto Bonus de Maîtrise clés : Position de force, Demi PM, bonus de Djidane contre les ennemis affaiblis, Surcharge de Mana de Victoria

A l’opposé de son alter ego, Fina l’archisorcière peut être une attaque redoutable et inflige naturellement d’énormes dégâts de Ténèbres tout en affaiblissant les ennemis. Sephiroth est clairement son meilleur partenaire, bien qu’il soit difficile à obtenir. Il booste en effet à la fois l’attaque physique et la magie, ajoute 40% de chances de critique et l’une de ses compétences lui permet d’utiliser la meilleure statistique d’attaque et de défense. Il peut également réduire efficacement la défense et la défense magique des ennemis. Une combinaison parfaite avec la compétence Fouet royal de Fina l’archisorcière, qui baisse leur attaque et leur magie. Le tout couplé à Position de force de Firion et des armes prolongeant la durée des affaiblissements, aucun ennemi ne vous résistera longtemps. Clairement le meilleur build pour Fina l’archisorcière.

En alternative, en attendant de débloquer Sephiroth, on vous recommande Terra et Shantotto. L’héroïne de FF6 renforce aisément sa magie et ses attaques de zone utilisées sur une seule cible. La seconde se marie bien avec les compétences Ténèbres de Fina l’archisorcière. Pensez également à équiper le reste de l’équipe du bonus Aggravation de Djidane qui augmente les dégâts de 60% selon le nombre d’affaiblissement sur la cible, ainsi que Choc fatal, qui augmente la puissance de Choc de 30% sur les ennemis affaiblis.

Les meilleurs builds de Nichol dans FF Resonance

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Rôle : soutien et soigneur

: soutien et soigneur Visions recommandées : Ayaka, Leah ou Y’shtola, plus Chevalier Oignon et Aileen pour la Limite

: Ayaka, Leah ou Y’shtola, plus Chevalier Oignon et Aileen pour la Limite Bonus de Maîtrise clés : Position de force, Charge Limite x3, Passage de flambeau, Rétablissement de Limite de Firion

Nichol est sans doute le meilleur soutien du jeu avec ses tactiques permettant de faire fondre la jauge de Choc plus vite. Au niveau 19, il apprend Tactique : guerre fluide, qui lui permet de recevoir une action supplémentaire chaque fois qu’il utilise une compétence de Formation. Combiné à Position de force, il peut faire quatre actions par tour, ce qui lui laisse largement le temps de renforcer et soigner l’équipe, ou de lancer Stratagème, qui augmente la puissance de Choc contre une cible de 130% pendant 3 tours. Il peut même céder ses tours en trop à un Briseur ou un Attaquant avec Passage de flambeau. Si vous associez votre build de Nichol à Ayaka, Leah ou Y’shtola vous en ferez l’un des meilleurs soigneurs de FF Resonance. Son arme ultime, Dernier Recours, augmente d’ailleurs considérablement ses statistiques de soin.

Aussi, comme il joue deux fois plus souvent, ses passifs qui remplissent la jauge de Limite se déclenchent aussi deux fois plus. Associé à Charge Limite x3 du Chevalier Oignon et aux bonus de Limite de Firion et Aileen, Nichol peut lancer sa Limite Prisme Miroir, qui donne une double action à toute l’équipe au tour suivant, à chaque tour.

Les meilleurs builds de Sakura

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Rôle : attaquante magique

: attaquante magique Visions recommandées : Terra ou Shantotto, Y’shtola et Tronn

: Terra ou Shantotto, Y’shtola et Tronn Bonus de Maîtrise clés : Dépasser les limites, Position de force, Chaîne de sorts, Adepte d’aire d’effet, Demi PM

Sakura a la meilleure statistique de Magie du jeu, ce qui en fait la mage la plus redoutable de l’équipe. Terra est l’une des meilleures Visions à lui équiper puisqu’elle lui apporte trois éléments absents de kit d’attaque, le sort Ultima et le passif Ruban, qui protège de presque toutes les altérations, ainsi qu’un énorme bonus d’attaque magique. Ses passifs magiques se marient également très bien avec les compétences de concentration de Sakura. En alternative pour un build de Sakura, on vous recommande Shantotto, pratique pour faire des ravages sur des groupes d’ennemis. Adepte d’aire d’effet supprime la baisse de dégâts des sorts de zone et Chaîne de sorts permet de lancer deux sorts par tour. Avec Position de force, Rafale Magique de Y’shtola est aussi redoutable.

Les meilleurs builds de Lid

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Rôle : attaquante physique (critiques et Choc)

: attaquante physique (critiques et Choc) Visions recommandées : Cloud, Firion, Squall ou Bartz

: Cloud, Firion, Squall ou Bartz Bonus de Maîtrise clés : Choc critique, Bonus de coups critiques, Position de force, Double action

Tous les builds de Lid reposent sur son Mécabo, dont les capacités et la puissance augmentent au fil d’une longue série de quêtes. Cloud est la meilleure Vision à lui équiper puisqu’ils misent tous les deux sur les critiques et le Choc. Ses compétences Surcadençage et Surcadençage Zéro augmentent de 150% et 300% les dégâts et le Choc des trois prochaines compétences de Mécabo. Les deux se cumulent pour faire des dégâts monstrueux. Cependant, votre chocobo mécanique devra ensuite refroidir pendant deux tours. En attendant, utilisez les attaques Magilames de Cloud en les couplant aux combos habituels : Double Magilames, Position de force, Double action et Demi PM.

Les meilleurs builds de Jake

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Rôle : attaquant physique

Visions recommandées : Cecil, ou un attaquant physique (Bartz, Cloud, Noctis, Sephiroth), plus Tidus

: Cecil, ou un attaquant physique (Bartz, Cloud, Noctis, Sephiroth), plus Tidus Bonus de Maîtrise clés : Position de force, Double action, Double Magilame

Jake a la meilleure Force de base de FF Resonance, une compétence Bravoure et tout un kit reposant sur la Chance, qui booste encore son attaque si c’est bien géré. Toutes les Visions d’attaque physique lui conviennent, mais Cecil est un choix très intéressant pour optimiser votre build de Jake. Il apporte en effet des bonus d’attaque, de défense, et de PV, ainsi que de puissantes attaques de Lumière et de Ténèbres, en plus de protections de groupe. Tidus peut également être un bon choix pour agir en premier et cumuler rapidement de la Chance.