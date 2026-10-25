Quelles sont les meilleures Visions du jeu ? Quelles Visions équiper en priorité ? Voici notre tier list des meilleures Visions de FF Resonance.

Grâce aux Visions, FF Resonance fait revenir les 16 grands héros de la saga, ainsi que des visages bien connus de Final Fantasy Brave Exvius, dont il s’inspire. Une fois équipées, elles octroient aux personnages des passifs, de puissantes attaques, mais aussi des bonus de statistiques. Autant dire que le choix des Bonus de Maîtrises à équiper et débloquer est crucial dans la construction de builds et pour terrasser les boss retors. Mais avec 26 Visions au total, toutes ne se valent clairement pas, et il est difficile de savoir lesquelles prioriser ou équiper, surtout lorsqu’on sait le temps qu’il faut pour les faire progresser, du moins avant de débloquer le bonus permettant de faciliter le farm de PRM . Afin de vous aider à construire l’équipe la plus solide possible, voici notre tier list des meilleures Visions de FF Resonance.

Voir aussi : Les Visions à monter en priorité et les meilleurs Bonus de Maîtrise

La tier list des meilleures Visions de FF Resonance

©Gameblog

La meilleure Vision de tout le jeu est incontestablement Bartz. Il tire son épingle du jeu avec son trio élémentaire, mais aussi ses Bonus de Maîtrise particulièrement puissants. Il est ensuite suivi de Terra, Cloud, Squall, Shantotto, Noctis, Ayaka et, bien sûr, Sephiroth, qui atteignent sans mal le rang S de notre tier list des meilleures Visions de Final Fantasy Resonance. Pour établir ce classement, nous avons pris en compte leur puissance d’attaque et de Choc, le nombre d’éléments couverts, ainsi que l’intérêt de leurs Bonus de Maîtrise, qui peuvent être utilisés même quand la Vision n’est pas équipée. Parfois, certains héros très moyens en combat peuvent valoir le détour rien que pour un passif. Voici donc en résumé la tier list des meilleures Visions de FF Resonance.

Rang S+ : Bartz

: Bartz Rang S : Terra, Cloud, Squall, Shantotto, Sephiroth, Noctis, Ayaka

: Terra, Cloud, Squall, Shantotto, Sephiroth, Noctis, Ayaka Rang A : Y'shtola, Tronn, Guerrier de Lumière, Firion, Chevalier Oignon, Victoria

: Y'shtola, Tronn, Guerrier de Lumière, Firion, Chevalier Oignon, Victoria Rang B : Camille, Leah, Tidus, Cecil, Clive, Djidane, Amelia, Vaan, Wilhelm

: Camille, Leah, Tidus, Cecil, Clive, Djidane, Amelia, Vaan, Wilhelm Rang C : Aileen, Lightning, Charlotte

Voir aussi : Où trouver les 26 Visions de FF Resonance

Bartz, la meilleure Vision de FF Resonance

Obtenu au chapitre 5, Bartz mérite sa catégorie à part tant c’est un monstre de dégâts et de Choc. Il couvre également trois éléments à lui seul. Son Bonus de Maîtrise Double Magilame est particulièrement redoutable. Il déclenche deux fois de suite des compétences Magilame et ce passif peut être transmis et associé à presque toutes les Visions d’attaque physique. Un véritable game changer lorsque cette compétence est débloquée. Son dernier Niveau d’éveil divise par deux le coût en PM des attaques Magilame et lui donne une puissante attaque non élémentaire grâce à la compétence Fission Tranchante. Comme si elle ne manquait pas déjà d’atouts à faire valoir, la meilleure Vision de FF Resonance obtient également le Bonus de Maîtrise Mime au RM 9. Ce dernier permet de copier l’action de l'allié précédent. Avec un bon ordre de tours, vous pourrez enchaîner des quadruples attaques Magilame. Absolument monstrueux.

Voir aussi : Où trouver les 9 chimères du jeu ?

Les meilleures Visions de FF Resonance de rang S

Terra dans Final Fantasy Resonance. ©Square Enix

Terra (Attaquant, chapitre 1) : l’héroïne de Final Fantasy 6 offre un énorme bonus d’attaque magique et couvre trois éléments. Elle est surtout indispensable rien que pour son Bonus de Maîtrise Dépasser les limites, nécessaire pour faire plus de 9 999 de dégâts. Son dernier niveau d’éveil lui donne en plus le sort Ultima et le passif Ruban, qui protège de toutes les altérations d’état, sauf Mort instantanée. Ses nombreux passifs boostant la magie en font l’une des meilleures Visions de FF Resonance.

: l’héroïne de Final Fantasy 6 offre un énorme bonus d’attaque magique et couvre trois éléments. Elle est surtout indispensable rien que pour son Bonus de Maîtrise Dépasser les limites, nécessaire pour faire plus de 9 999 de dégâts. Son dernier niveau d’éveil lui donne en plus le sort Ultima et le passif Ruban, qui protège de toutes les altérations d’état, sauf Mort instantanée. Ses nombreux passifs boostant la magie en font l’une des meilleures Visions de FF Resonance. Cloud (Briseur, chapitre 1) : dévastateur en début de jeu et une Vision très puissante dans l'ensemble. Son vrai potentiel, ce sont surtout ses Bonus de Maîtrise qui boostent énormément les coups critiques (Choc et dégâts) et restaurant les PM. Une valeur sûre jusqu’à la fin du jeu.

: dévastateur en début de jeu et une Vision très puissante dans l'ensemble. Son vrai potentiel, ce sont surtout ses Bonus de Maîtrise qui boostent énormément les coups critiques (Choc et dégâts) et restaurant les PM. Une valeur sûre jusqu’à la fin du jeu. Squall (Attaquant, chapitre 3) : bien maîtrisé, c’est une des meilleures Visions de FF Resonance. Plus le combat dure, plus vous utilisez ses compétences et plus il devient puissant, avec jusqu’à +50% de dégâts et de Choc, aussi bien magiques que physiques. Son ultime Bonus de Maîtrise, Double Action, permet d’enchaîner deux attaques. Combiné à Position de force de Firion, il permet même d’en lancer quatre en un seul tour. Absolument monstrueux.

: bien maîtrisé, c’est une des meilleures Visions de FF Resonance. Plus le combat dure, plus vous utilisez ses compétences et plus il devient puissant, avec jusqu’à +50% de dégâts et de Choc, aussi bien magiques que physiques. Son ultime Bonus de Maîtrise, Double Action, permet d’enchaîner deux attaques. Combiné à Position de force de Firion, il permet même d’en lancer quatre en un seul tour. Absolument monstrueux. Shantotto (Attaquant, chapitre 4) : une magicienne redoutable couvrant trois éléments, dont les Ténèbres. Son bonus Chaîne de sorts permet de lancer deux sorts en un tour. Donc quatre avec Position de force de Firion, encore une fois. Elle s’avère également utile grâce à ses passifs restaurant les PM et ses attaques magiques non élémentaires qui la rendent encore plus polyvalente.

: une magicienne redoutable couvrant trois éléments, dont les Ténèbres. Son bonus Chaîne de sorts permet de lancer deux sorts en un tour. Donc quatre avec Position de force de Firion, encore une fois. Elle s’avère également utile grâce à ses passifs restaurant les PM et ses attaques magiques non élémentaires qui la rendent encore plus polyvalente. Sephiroth (Attaquant, chapitre 5) : vu qu’il vous faudra transpirer à grosses gouttes rien que pour le recruter, sa place dans le haut de la tier list des Visions de FF Resonance n’est pas usurpée. Il combine en effet un peu le meilleur de Cloud et Squall, avec des bonus de critique et de dégâts, en les alliant à de nombreux passifs de soins automatiques ou de statistiques. Un attaquant redoutable, au set d’attaques et compétences tout aussi redoutable.

: vu qu’il vous faudra transpirer à grosses gouttes rien que pour le recruter, sa place dans le haut de la tier list des Visions de FF Resonance n’est pas usurpée. Il combine en effet un peu le meilleur de Cloud et Squall, avec des bonus de critique et de dégâts, en les alliant à de nombreux passifs de soins automatiques ou de statistiques. Un attaquant redoutable, au set d’attaques et compétences tout aussi redoutable. Noctis (Attaquant, chapitre 2) : c'est la Vision qui fait le plus de dégâts de Lumière. Il inflige beaucoup de dégâts de Choc grâce à ses attaques Assaut éclipse et Eclipse offensive, qui déclenchent souvent une action bonus. Ses Bonus de Maîtrise renforcent également le Choc, les critiques et les dégâts contre les ennemis analysés ou pendant l’action bonus. Cerise sur le gâteau, il peut transférer une esquive physique.

: c'est la Vision qui fait le plus de dégâts de Lumière. Il inflige beaucoup de dégâts de Choc grâce à ses attaques Assaut éclipse et Eclipse offensive, qui déclenchent souvent une action bonus. Ses Bonus de Maîtrise renforcent également le Choc, les critiques et les dégâts contre les ennemis analysés ou pendant l’action bonus. Cerise sur le gâteau, il peut transférer une esquive physique. Ayaka (Soigneur, chapitre 7) : clairement la meilleure soigneuse de FF Resonance. Elle possède presque tous les sorts de soin, de résurrection et de guérison des altérations d’état. Ses passifs remplissent aussi la jauge de Limite à chaque soin effectué. Elle résiste également à Mort instantanée. Une Vision indispensable en fin de partie.

Les meilleures Visions de rang A

Y’shtola (Briseur, chapitre 4) : une magicienne très polyvalente. Elle fait de bons dégâts tout en soignant et renforçant la protection magique de l’ensemble de l’équipe. Une bonne alternative à Leah en attendant de débloquer Ayaka ou si vous voulez un soigneur offensif.

: une magicienne très polyvalente. Elle fait de bons dégâts tout en soignant et renforçant la protection magique de l’ensemble de l’équipe. Une bonne alternative à Leah en attendant de débloquer Ayaka ou si vous voulez un soigneur offensif. Tronn (Briseur, chapitre 1) : l’une des meilleures Visions en début de jeu avec trois éléments, des bonus de dégâts magiques et de Choc ainsi qu’une récupération passive de PM. Même si ce n’est pas le personnage que vous équiperez le plus, son bonus Demi PM est indispensable.

: l’une des meilleures Visions en début de jeu avec trois éléments, des bonus de dégâts magiques et de Choc ainsi qu’une récupération passive de PM. Même si ce n’est pas le personnage que vous équiperez le plus, son bonus Demi PM est indispensable. Guerrier de Lumière (Défenseur, chapitre 1) : ce sera votre pilier pendant une bonne partie du jeu. Ce n’est pas le plus puissant en attaque, mais avec trois éléments, dont la Lumière, et de quoi soigner et protéger l’équipe, il est indispensable pendant longtemps. Sa contre-attaque passive se marie très bien avec Provocation de Rain. L'une des meilleures Vision pour tanker.

: ce sera votre pilier pendant une bonne partie du jeu. Ce n’est pas le plus puissant en attaque, mais avec trois éléments, dont la Lumière, et de quoi soigner et protéger l’équipe, il est indispensable pendant longtemps. Sa contre-attaque passive se marie très bien avec Provocation de Rain. L'une des meilleures Vision pour tanker. Firion (Briseur, chapitre 3) : son bonus Position de force suffit à lui seul à lui assurer une bonne place dans la tier list des meilleures Visions de FF Resonance. Il permet en effet d’effectuer deux actions de n’importe quel type en un tour, qu’elles soient axées sur l’attaque ou la magie. Il couvre également trois éléments, dont la Lumière, et confère de bons bonus de Choc. Un excellent Briseur.

: son bonus Position de force suffit à lui seul à lui assurer une bonne place dans la tier list des meilleures Visions de FF Resonance. Il permet en effet d’effectuer deux actions de n’importe quel type en un tour, qu’elles soient axées sur l’attaque ou la magie. Il couvre également trois éléments, dont la Lumière, et confère de bons bonus de Choc. Un excellent Briseur. Chevalier Oignon (Attaquant, chapitre 2) : c’est un peu l’équivalent magique de Bartz et de Terra. Axé sur la magie, il possède trois éléments et augmente très rapidement l’attaque magique tôt dans le jeu. Ses passifs d’esquive magique et Charge Limite x3 sont également très intéressants.

: c’est un peu l’équivalent magique de Bartz et de Terra. Axé sur la magie, il possède trois éléments et augmente très rapidement l’attaque magique tôt dans le jeu. Ses passifs d’esquive magique et Charge Limite x3 sont également très intéressants. Victoria (Attaquant, chapitre 5) : une très bonne magicienne qui couvre trois éléments, dont les Ténèbres. Si elle possède plusieurs excellents passifs pour la magie, c’est surtout celui permettant de récupérer 50% de PRM en plus, ainsi qu’un autre offrant des bonus de butin, qui en font une Vision indispensable pour farmer dans FF Resonance.

Les Visions de rang B

Clive dans Final Fantasy Resonance. ©Square Enix

Camille (Attaquant, chapitre 5) : si un ennemi est faible à l’Eau, c’est la meilleure Vision à équiper. Elle peut accorder Hâte automatiquement aux alliés et devient plus forte sous cet effet. Combinée à Double Magilame, c’est la reine incontestée des dégâts d’Eau.

: si un ennemi est faible à l’Eau, c’est la meilleure Vision à équiper. Elle peut accorder Hâte automatiquement aux alliés et devient plus forte sous cet effet. Combinée à Double Magilame, c’est la reine incontestée des dégâts d’Eau. Leah (Soigneur, chapitre 1) : votre seule soigneuse pendant une grande partie du jeu. Elle possède aussi un rôle de soutien pertinent grâce à son Bonus de Maîtrise Passage de flambeau, qui permet de passer son tour à un allié. Très intéressant pour certains builds.

: votre seule soigneuse pendant une grande partie du jeu. Elle possède aussi un rôle de soutien pertinent grâce à son Bonus de Maîtrise Passage de flambeau, qui permet de passer son tour à un allié. Très intéressant pour certains builds. Tidus (Briseur, chapitre 3) : un bon attaquant qui peut se renforcer seul, mais vite dépassé par d’autres Visions comme Bartz ou Firion. Ses bonus augmentent les dégâts selon le nombre d’effets bénéfiques actifs sur le personnage. Il peut aussi agir en premier au début des combats. Cela peut être très pratique pour des builds reposant sur Mime de Bartz. C’est une Vision précieuse pendant une grande partie du jeu.

: un bon attaquant qui peut se renforcer seul, mais vite dépassé par d’autres Visions comme Bartz ou Firion. Ses bonus augmentent les dégâts selon le nombre d’effets bénéfiques actifs sur le personnage. Il peut aussi agir en premier au début des combats. Cela peut être très pratique pour des builds reposant sur Mime de Bartz. C’est une Vision précieuse pendant une grande partie du jeu. Cecil (Défenseur, chapitre 4) : le meilleur tank en termes de statistiques grâce à ses bonus de PV, d’attaque et ses résistances. Il possède des sorts de protection et de soin pour toute l’équipe ainsi que de puissantes attaques de Lumière et de Ténèbres. Mais il ne sera utile que lors des combats nécessitant ces éléments.

: le meilleur tank en termes de statistiques grâce à ses bonus de PV, d’attaque et ses résistances. Il possède des sorts de protection et de soin pour toute l’équipe ainsi que de puissantes attaques de Lumière et de Ténèbres. Mais il ne sera utile que lors des combats nécessitant ces éléments. Clive (Briseur, chapitre 5) : devient intéressant à son second niveau d’éveil. Il offre d'énormes Bonus de Choc, mais il ne rivalise pas avec Bartz ou Noctis. Très utile contre les ennemis sensibles au Feu.

: devient intéressant à son second niveau d’éveil. Il offre d'énormes Bonus de Choc, mais il ne rivalise pas avec Bartz ou Noctis. Très utile contre les ennemis sensibles au Feu. Djidane (Saboteur, chapitre 2) : sa compétence Vol reste un incontournable, notamment grâce à son passif permettant de dérober à coup sûr des objets rares. Côté combat, c’est une Vision intéressante pour ses nombreux débuffs. Mais il demande des builds assez niche pour être vraiment pertinent. Ses attaques de zone restent cependant très efficaces au début de FF Resonance.

: sa compétence Vol reste un incontournable, notamment grâce à son passif permettant de dérober à coup sûr des objets rares. Côté combat, c’est une Vision intéressante pour ses nombreux débuffs. Mais il demande des builds assez niche pour être vraiment pertinent. Ses attaques de zone restent cependant très efficaces au début de FF Resonance. Amelia (Saboteur, chapitre 5) : utile surtout pour éliminer les Pampas grâce à sa compétence Visée, qui touche systématiquement les ennemis pendant cinq tours. Son Bonus de Maîtrise au RM 9, Polyvalence, augmente les dégâts infligés en fonction du nombre de passifs équipés. Son Niveau d’éveil maximum triple les chances de déclencher une attaque deux fois. Elle a un gros potentiel, mais avec une dose d’aléatoire.

: utile surtout pour éliminer les Pampas grâce à sa compétence Visée, qui touche systématiquement les ennemis pendant cinq tours. Son Bonus de Maîtrise au RM 9, Polyvalence, augmente les dégâts infligés en fonction du nombre de passifs équipés. Son Niveau d’éveil maximum triple les chances de déclencher une attaque deux fois. Elle a un gros potentiel, mais avec une dose d’aléatoire. Vaan (Briseur, chapitre 5) : la Vision de FF Resonance indispensable pour farmer les gils et en voler chaque fois que vous mettez un ennemi en état de Choc.

: la Vision de FF Resonance indispensable pour farmer les gils et en voler chaque fois que vous mettez un ennemi en état de Choc. Wilhelm (Défenseur, chapitre 5) : un très bon tank grâce à son passif octroyant +30% de PV max et son Bonus de Maîtrise Garde, qui réduit les dégâts subis de 75%. Il peut encaisser presque n’importe quelle menace à lui seul. Très utile pour des builds axés sur la riposte.

Les Visions de rang C