Que répondre à Lasswell dans FF Resonance ? Que dire à Fina ou Sakura ? Si vos réponses n’ont aucun impact sur l’histoire, elles en ont sur les statistiques de vos personnages, qui pourront être augmentées.

FF Resonance est très linéaire dans son histoire et ne vous demande que très rarement de choisir vos répliques. Pourtant, à huit reprises au fil de l’aventure, Rain aura l’occasion de discuter avec ses compagnons et sa réponse aura un effet bien concret. Selon votre choix de dialogue, le personnage concerné gagnera un bonus de statistique permanent, qu'il s'agisse de PV, PM, de la Force ou encore de la Magie. Aucun choix ne modifie l’histoire, donc autant en profiter pour renforcer vos personnages là où ils en ont besoin. Voici tous les choix de dialogue de FF Resonance dans l’ordre des chapitres et ce qu’apporte chacune des réponses.

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Chapitre 1, Rain : « Pour cette mission... »

Au début du jeu, lors d'une discussion avec Lasswell, vous aurez la possibilité d'augmenter l'une des statistiques de Rain en fonction de votre réponse. On vous recommande l'option de Force si vous jouez Rain purement comme un attaquant.

Je passe devant. Suis-moi : +3 Force

On est uniquement là pour vérifier que tout va bien. Ne t'éloigne pas trop, tiens-toi prêt à te replier en cas de danger : +3 Endurance

Restons attentifs à ce qu'il se passe. La cohésion est la clé : +3 Esprit

Chapitre 1 de FF Resonance, Fina : « Que devrais-je dire à Fina ? »

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Après avoir battu Sirène au chapitre 1 de FF Resonance, une discussion se lancera entre Rain et Fina. Selon votre réponse, la mage gagnera certaines statistiques. Voici ce que donne chaque réponse, sachant que l'optimisation dépend surtout des builds que vous souhaitez faire avec elle. L'Esprit reste l'option la plus sûre et polyvalente.

On va pouvoir compter sur toi plus que jamais, Fina : +10 PM

Tu sais, tout ne repose pas sur l'attaque. Je te fais confiance pour nous défendre, Fina : +3 Endurance

Ne te sous-estime pas. On est une équipe. Tu t'en sors très bien, Fina : +3 Esprit

Chapitre 3 Lid : « Que devrais-je dire à Lid ? »

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Lors de la première cinématique, au début du chapitre 3 de FF Resonance, vous aurez la possibilité d’offrir des statistiques bonus à Lid. Que lui répondre ? Cela dépend de ce que vous cherchez à augmenter. Optez pour la Force ou la Magie selon le rôle que vous lui attribuez. Voici ce qu’apporte chacune des réponses.

Quoi qu'il arrive, tu peux compter sur nous : +3 Force

Il y a peut-être une raison qui explique pourquoi ton frère a changé : +3 Magie

Peu importe la distance, vous êtes toujours frère et sœur : +3 Endurance

Chapitre 3 de FF Resonance, Nichol : « Que devrais-je dire à Nichol ? »

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De la même manière, vous pouvez octroyer le gain de statistique de votre choix à Nichol après l’ultime cinématique du chapitre 3 de FF Resonance. Voici ce que lui donne chacune des réponses. On vous recommande de miser plutôt sur la Magie, ou la Vitesse si vous souhaitez qu'il agisse en premier, notamment pour débuffer les ennemis.

On compte sur toi, monsieur le fin stratège : +30 PV

Tu fais partie de l'équipe, tu peux aussi compter sur nous : Magie +3

Sois fidèle à toi-même, Nichol. N'hésite pas à nous faire part de tes idées : Vitesse +3

Chapitre 4, Lasswell : « Que devrais-je dire à Lasswell ? »

Capture de FF Resonance ©Gameblog

Après avoir terminé la quête principale à l’Usine d’armes, et une fois de retour au Repaire des rebelles, Rain et Lasswell auront une discussion. Les statistiques de Lasswell changeront en fonction du dialogue choisi. Comme pour Nichol, optez pour la Force ou la Vitesse si vous souhaitez qu'il agisse en premier lors des combats.

J'ai remarqué que ta magie était plus redoutable : +10 PM

Ton combat contre Ignis n'était pas de tout repos. Ça ne m'étonne pas que tu en ressortes changé : +3 Force

On dirait que tu es plus rapide qu'avant : +3 Vitesse

Chapitre 5, Jake : « Que devrais-je dire à Jake ? »

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Au tout début du chapitre 5, une conversation se lancera entre Rain et Jake. Selon la réponse choisie, vous pourrez améliorer les statistiques du tireur. Pour Jake, la Force est un excellent choix.

Ravi de te compter parmi nous. Bienvenue dans l'équipe : +30 PV

Tes fusils nous seront utiles : +3 Force

Allons sauver ce monde, ensemble : +3 Endurance

Chapitre 5 de FF Resonance, Sakura : « Que devrais-je dire à Sakura ? »

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En parlant avec le chef du village de Sunioo, au chapitre 5 de FF Resonance, vous aurez l’occasion d’augmenter une des statistiques de Sakura. Voici ce que donne chaque réponse, sachant que l'on vous recommande plutôt la Magie.

Avec ta magie à notre disposition, je parie qu’on pourra enfin rendre aux Six Jurés la monnaie de leur pièce : +10 PM

Tu es pleine de sagesse, Sakura. Tu m’as fait réfléchir. Merci : +3 Magie

Tu ne t’ennuieras jamais avec nous, je te le garantis : +3 Esprit



Chapitre 6, Fina l'archisorcière : « Que devrais-je dire à Fina l'archisorcière ? »

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Le dernier choix de dialogue sera entre Rain et Fina l’archisorcière. La réponse n’aura aucune incidence sur une éventuelle romance. Comme ses camarades, une des statistiques de la mage pourra être augmentée. On vous recommande la Magie.

Oui. Tu as l'air triste : +10 PM

Bien sûr que je m'inquiète. C'est normal, non ? : +3 Magie

Euh, eh bien... en quelque sorte : +3 Esprit

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