Vous êtes bloqué au chapitre 5 et vous ne trouvez pas Mysidia ? Voici où se cache la cité magique de FF Resonance et comment utiliser le radar de l’aéronef pour y parvenir.

Après avoir récupéré l’aéronef au début du chapitre 5, Rain et ses compagnons doivent se rendre à Mysidia, la cité magique qui abriterait le prochain cristal à défendre. Seul problème, personne ne sait où elle se cache. Grâce à votre tout nouveau vaisseau et à son radar, vous allez cependant pouvoir partir à sa recherche, sauf que, pour une fois, FF Resonance ne vous donne aucune indication sur la direction à prendre. Pour vous éviter de tourner en rond au-dessus de l’océan et pester sur cette pauvre Lid, voici où trouver Mysidia dans FF Resonance.

Voir aussi : comment monter une Vision au niveau max en 5 minutes ? La meilleure astuce pour farmer les PRM

Où se trouve Mysidia dans FF Resonance ?





Si vous êtes arrivé jusqu’ici, c’est sûrement parce que vous n’avez pas trouvé la Cité Magique et êtes arrivé à bout de patience. Alors on ne fera pas durer le suspense. Mysidia se trouve tout au sud de la carte. Repérez le royaume de Pharm, à l'ouest, ainsi que les deux petites îles situées à côté. Volez ensuite entre la pointe sud du continent et ces deux îles et continuez vers le sud. Activez le radar pour déclencher une cinématique. Mysidia perdra son camouflage et vous pourrez enfin y accéder.

Le radar se débloque donc au début du chapitre 5, quand vous entrez pour la première fois à l’intérieur de l’aéronef. Evan et Lid vous expliquent alors qu’ils l’ont installé afin de détecter la magie qui dissimule Mysidia. En survolant la carte, il vous suffit alors d’appuyer sur R2/ZR pour lancer une détection. Lid vous dira alors si vous vous rapprochez ou non de la cité. Attention, elle ne vous donnera en revanche aucune indication tant que vous êtes loin. Quand elle indique que le signal est faible, vous êtes sur la bonne voie. Si elle dit avoir perdu le signal, faites demi-tour. Une fois tout près de la Cité Magique de FF Resonance, elle finira par vous indiquer un point cardinal. Il ne vous reste alors plus qu’à suivre ses indications et à relancer le radar.

Que faire une fois à Mysidia ?

Comme tous les autres continents de FF Resonance, Mysidia a ses propres boutiques, quêtes secondaires et Visions. Notez d’ailleurs que la difficulté commencera à monter à partir du chapitre 5. Profitez-en donc pour avancer dans l’histoire et faire les à-côtés. Voici les grands points d’intérêts de Mysidia :

Shiva se trouve sur la petite île au sud-ouest de Mysidia (voir notre guide Où trouver les 9 Chimères de FF Resonanc e)

se trouve sur la petite île au sud-ouest de Mysidia (voir notre guide Où trouver les e) Bartz , LA meilleure Vision du jeu, Vaan et Lightning , se trouvent tous aux alentours. Nous vous invitons à lire notre guide pour trouver les 26 Visions pour vous aider.

, LA meilleure Vision du jeu, et , se trouvent tous aux alentours. Nous vous invitons à lire notre guide pour pour vous aider. Victoria , la Vision qui vous permettra de gagner +50% de PRM à terme, se débloque également via une quête secondaire à Mysidia après avoir avancé dans l’histoire.

, la Vision qui vous permettra de gagner +50% de PRM à terme, se débloque également via une quête secondaire à Mysidia après avoir avancé dans l’histoire. Le radar pourra de nouveau être débloqué plus tard dans l’aventure. Une fois amélioré, il vous servira à trouver les 13 trésors cachés du jeu, dont un accessoire vous permettant aussi de gagner +50% de PRM. (Voir notre guide de FF Resonance, où trouver les 13 trésors cachés).