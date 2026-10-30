Où trouver Sephiroth dans FF Resonance et, surtout, comment le battre ? Quelle équipe choisir et comment survivre à ce combat difficile ? Voici nos stratégies pour le vaincre et obtenir sa Vision.

Vous l’avez sans doute remarqué dans votre menu, grisé parmi les autres Visions. Sephiroth fait bien partie de FF Resonance. Mais la stature spéciale du méchant le plus iconique des JRPG lui vaut un combat tout aussi spécial. Contrairement aux autres héros de la saga, il ne suffit en effet pas de trouver son sanctuaire pour le recruter. Non, il faudra le vaincre au terme d’un combat redoutable en trois phases, le premier affrontement qui vous punira vraiment si vous manquez de préparation. Et ne vous fiez pas non plus à son niveau 45, des équipes bien plus fortes s’y sont cassé les dents. Voici donc où trouver Sephiroth dans FF Resonance et les stratégies pour le battre.

Où trouver Sephiroth ?



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Sephiroth se cache dans la Grotte Tourbillon, qui se trouve juste à côté de Grandshelt. Il n’est en revanche accessible qu’à partir du chapitre 5, une fois l’aéronef obtenu. Rendez-vous donc dans le royaume de Grandshelt, le tourbillon se trouve entre les deux terres au nord-est du village de Kol. Il vous sera en réalité impossible d'atterrir, survolez simplement le lieu et entrez directement. A l’intérieur, le sanctuaire ressemble à tous les autres, mais en touchant le cristal vous serez prévenu qu’un grand combat vous attend avant d’obtenir la Vision de Sephiroth. Pour vous préparer, voici ses caractéristiques :

Niveau : 45

: 45 PV : 250 000

: 250 000 Faiblesse : aucune au début du combat

: aucune au début du combat Niveau conseillé : 50 minimum, idéalement 55 ou plus

: 50 minimum, idéalement 55 ou plus Récompenses : 14 500 EXP, 12 000 gils, 180 PRM, cristal de magilithe et la Vision de Sephiroth



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Sephiroth n’a jamais été tendre lors de ses combats, et Final Fantasy Resonance ne fait pas exception. Autant vous dire qu’il est vivement recommandé de se frotter à l’Ange à une aile une fois le niveau 50 atteint tant le combat peut être particulièrement difficile. L’affrontement vous demandera également beaucoup de préparation et nécessitera certains Bonus de Maîtrise et des compétences spécifiques, notamment du côté de Lid. Voici les points essentiels pour battre Sephiroth :

Débloquez Mécamog : analyse de Lid , c’est la clé pour gagner ce combat. Cette compétence, qui s’obtient via la quête secondaire Mécabo évolue, donne à Sephiroth une faiblesse élémentaire aléatoire qui reste active pendant tout le combat, même quand il change de phase. Si l’élément ne vous convient pas, vous pouvez relancer la compétence, mais il sera sans doute préférable de recommencer le combat si votre équipe peine à encaisser ses attaques.

, c’est la clé pour gagner ce combat. Cette compétence, qui s’obtient via la quête secondaire Mécabo évolue, donne à Sephiroth une faiblesse élémentaire aléatoire qui reste active pendant tout le combat, même quand il change de phase. Si l’élément ne vous convient pas, vous pouvez relancer la compétence, mais il sera sans doute préférable de recommencer le combat si votre équipe peine à encaisser ses attaques. Débloquez et équipez les Bonus de Maîtrise indispensables sur vos personnages de prédilection et Lid, cela inclut : Position de force (Firion) Double action (Squall) Chaîne de sorts (Shantotto) Demi PM (Tronn) Passage de flambeau Réflexe (Noctis) Analyse et frappe (Noctis) Dépasser les limites (Terra)

sur vos personnages de prédilection et Lid, cela inclut : Forgez les armes en adamantite des personnages que vous prendrez au combat en parlant à Aileen dans l’aéronef. Les plus utiles pour le combat contre Sephiroth restent celles de Rain et Nichol.

des personnages que vous prendrez au combat en parlant à Aileen dans l’aéronef. Les plus utiles pour le combat contre Sephiroth restent celles de Rain et Nichol. Terminez le Temple de Sanctissimus au chapitre 6 de FF Resonance pour débloquer la compétence Force intérieure de Rain, qui augmente tous les attributs de 25% pendant le combat.

au chapitre 6 de FF Resonance pour débloquer la compétence Force intérieure de Rain, qui augmente tous les attributs de 25% pendant le combat. Faites le plein d’objets de soin de haut niveau (Brumes, Potions, Plumes de phénix…)

de haut niveau (Brumes, Potions, Plumes de phénix…) Protégez-vous au maximum des altérations d’état en équipant notamment Ruban sur votre soigneur et Terra au RM max sur un autre personnage pour profiter de son passif Ruban.

Les meilleures équipes pour battre Sephiroth

Pour battre Sephiroth dans FF Resonance, il existe plusieurs combinaisons possibles. Si, comme votre serviteur, vous ne pouvez pas imaginer une équipe sans Lasswell, il est tout à fait possible de le mettre à la place de Sakura. Mais de manière globale, voici les trois approches les plus efficaces contre Sephiroth, à adapter selon votre façon de jouer et vos Visions :

Stratégie offensive, tout miser sur les dégâts

Rain + Bartz : attaquant physique principal

: attaquant physique principal Lid + Tronn : Mécamog analyse, puis rôle de soutien

: Mécamog analyse, puis rôle de soutien Nichol + Leah ou Ayaka : renforcements, débuff et soins

: renforcements, débuff et soins Sakura + Terra : attaquante magique

Avec cette stratégie, le but est de faire en sorte que Sephiroth soit sensible à l’un des éléments couverts par Bartz (Foudre, Vent, Terre) grâce à l’analyse de Mécamog, puis de matraquer Sephiroth avec les Magilames (Position de Force + Double Action + attaques magilames + Bonus Maîtrise Doubles Magilames + Demi PM pour réduire le coût des attaques), ainsi que la magie de Tronn et Sakura (Position de Force + Chaîne de sorts + Demi PM). Une fois le scan lancé, Lid cède alors son tour à Rain systématiquement avec Passage de flambeau. Nichol, le meilleur soutien du jeu, lance quant à lui Formation Assaut et Stratagème pour mettre plus rapidement Sephiroth en état de Choc, et garde l’équipe en vie.

Stratégie défensive, un tank pour tout encaisser

Rain + Guerrier de Lumière : tank

: tank Fina + Bonus Position de force : soigneuse Ou Nichol + Ayaka : debuff choc + soins

: soigneuse Lid + Tronn : Mécamog analyse et dégâts

+ : Mécamog analyse et dégâts Sakura + Terra : attaquante magique

L’autre solution est de faire de Rain un tank. Pendant le combat contre Sephiroth, il utilise alors Provocation et Couverture Totale du Guerrier de Lumière à chaque tour pour encaisser toutes les attaques à la place de ses camarades. L’avantage, c’est que grâce à l’insensibilité naturelle du Guerrier de Lumière aux Ténèbres, Rain pourrait résister à plusieurs attaques de Sephiroth. Quant à elle, Fina se concentre sur les soins et la guérison des altérations d’état avec Position de force pour enchaîner les soins et même les résurrections pendant un même tour. Il est tout à fait possible de la remplacer par Nichol s’il est équipé d’Ayaka. Le tacticien est pratique pour faire fondre la jauge de choc de Sephiroth plus vite, Fina, elle, est particulièrement utile lors de la troisième phase avec son sort Sidéral, qui fait très mal. Lid et Sakura assurent quant à elles les dégâts.

Stratégie polyvalente, miser sur les Briseurs et les attaquants

Rain + Guerrier de Lumière : attaquant physique principal avec possibilité de tanker en cas de besoin

: attaquant physique principal avec possibilité de tanker en cas de besoin Lasswell + Bartz ou Firion : Briseur et attaquant

Briseur et attaquant Lid + Noctis ou Firion : rôle polyvalent

: rôle polyvalent Nichol + Leah ou Ayaka : renforcements, débuff et soins

Dans son combat dans FF Resonance, Sephiroth possède une défense magique très élevée, ce qui rend une équipe axée sur les attaques physiques intéressante. C’est en tout cas l’option que l’on a privilégiée, Lasswell étant l’un de nos personnages les plus joués et l’un des meilleurs Briseurs. Il faudra en revanche des attaques magiques pour la phase 1 et des compétences de Lumière pour la phase 3. L’avantage c’est qu’avec Position de Force, Lasswell pourra utiliser Méga Glace peu importe la Vision équipée et Rain Méga Feu.

Comment battre Sephiroth dans FF Resonance ? ©Gameblog

Phase 1 du combat contre Sephiroth

PV : environ 250 000

: environ 250 000 Faiblesse : aucune, sauf celle donnée par Mécamog : analyse

: aucune, sauf celle donnée par Mécamog : analyse Actions : deux par tour

: deux par tour Attaque dangereuse : Garde de Masamune, qui le protège des attaques physiques et les contre.

Pendant cette première phase, dès son premier tour, Sephiroth lance Garde de Masamune. Il pare et contre-attaque alors toutes les attaques physiques pendant plusieurs tours. Comme vous jouez en premier, profitez-en pour lancer d’emblée plusieurs attaques physiques grâce au combo Position de Force + Double Action + Double Magilames + Demi PM, avant qu’il n’active sa compétence. Pensez également à user et abuser de Stratagème et Formation assaut de Nichol pour tenter de faire fondre sa barre de Choc avant la phase 2.

Ensuite, concentrez-vous sur la magie en lançant Mécamog : analyse avec Lid, puis en enchaînant les combos Position de Force + Double Action/Chaîne de sorts + Demi PM avec l’élément de sa faiblesse. Dès que la parade n’est plus active, relancez des attaques physiques ou de Magilame. Vous pouvez également profiter des phases où Garde de Masamune est actif pour buff vos alliés (Méga Barrière, Méga Bouclier, etc.) et les soigner. Autour de 200 000 PV, Sephiroth devient en revanche invulnérable jusqu’à son prochain tour. Inutile donc d’attaquer, profitez-en pour renforcer l’équipe.

Phase 2 du combat contre Sephiroth

PV : 200 000 à 50 000 PV

: 200 000 à 50 000 PV Faiblesse : celle de Mécamog : analyse et une faiblesse qui change selon l’élément de sa technique Polarisation

: celle de Mécamog : analyse et une faiblesse qui change selon l’élément de sa technique Polarisation Actions : trois par tour

: trois par tour Attaques dangereuses : Ange sans coeur, Ange à une aile, Solitude du néant, Méga-Gravité

Lorsque ses PV sont abaissés à 200 000, Sephiroth se transforme alors en l’Ange à une aile et réinitialise sa barre de Choc à son niveau maximum. Il devient plus fort, mais ne parera plus les attaques physiques. C’est donc le moment de vous lâcher avec des attaques Magilames. Avec Position de force et Double action, Rain et/ou Lasswell peuvent enchaîner jusqu’à huit attaques en un seul tour. Attention toutefois, au tour suivant il lance son attaque Ange sans cœur, qui réduit les PV de toute l’équipe à 1.

C’est clairement l’attaque la plus dangereuse du combat et plusieurs solutions s’offrent à vous selon l’ordre des tours. Protéger vos alliés avec un tank (Couverture Totale du Guerrier de Lumière), soigner tout le monde peu importe le personnage grâce à Position de Force + objets de soins, ou Position de Force + Double Action/Chaîne de sorts et des sorts de soin. Vous pouvez également utiliser Passage de flambeau pour céder le tour à votre soigneur.

Ensuite, Sephiroth s’imprègne d’un élément aléatoire qui change ses résistances et faiblesses. La faiblesse de Mécamog : analyse reste cependant valable, veillez juste à ne pas attaquer avec son élément de prédilection du moment. N’hésitez pas à lancer Acuité de Nichol pour vérifier ses faiblesses à chaque changement. Attention aussi, lorsqu’il utilise Polarisation, il contre-attaque les attaques non élémentaires. D’où l’intérêt de dégainer des Magilames. Il faudra également se méfier de Solitude du néant, une attaque Ténèbres qui enlève tous les buffs de l’équipe, ainsi que Méga Gravité qui divise vos PV par deux.

Combat contre Sephiroth dans FF Resonance ©Gameblog

Phase 3 du combat contre Sephiroth dans FF Resonance

PV : 50 000

: 50 000 Faiblesse : Lumière (et celle de Mécamog : analyse)

: Lumière (et celle de Mécamog : analyse) Absorbe : Ténèbres

: Ténèbres Actions : trois par tour

Attaque dangereuse : Sentence du destin

Pendant cet ultime changement de phase du combat contre Sephiroth dans FF Resonance, il redevient invulnérable. Profitez-en pour vous soigner, vous renforcer et lui lancer Stratagème. Il lance ensuite Sentence du destin, qui déclenche un compte à rebours. Lorsqu’il arrive à 0 (environ 9 actions), un météore élimine toute votre équipe. C’est donc une course contre la montre qui se joue.

Si Nichol a son ultime, Prisme Miroir, c’est le moment de l’utiliser pour doubler les actions de l’équipe. Frappez Sephiroth avec des attaques de Lumière et l’élément donné par Mécamog et continuez à vous soigner autant que nécessaire. Attention, Sephiroth risque aussi de relancer Ange sans cœur. Donnez tout ce que vous avez, c’est la dernière ligne droite.

Quelques astuces pour faciliter le combat contre Sephiroth dans FF Resonance

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N’utilisez surtout pas Lenteur, il risquerait d’enchaîner plusieurs attaques mortelles sans que vous puissiez vous soigner.

Si vous avez un tank, laissez-le s’acharner sur vos buffs avec son attaque Solitude du néant. Sephiroth risque de la relancer en boucle pour retirer vos bonus au lieu d’utiliser ses attaques les plus dévastatrices.

Dans le cas où vous embarquez l’une des Fina, choisissez bien vos Chimères puisque ses résistances changent. Privilégiez Odin ou Bahamut.

Si vous avez Leah avec vous, gardez sa Résonance pour un soin complet d’urgence.

Dans le cas où ses attaques de zone retirent plus de la moitié de vos PV, vérifiez vos équipements ou montez de quelques niveaux pour revenir plus tard.

Si le combat est trop difficile, vous pouvez également tenter de baisser la difficulté. Mais quelques niveaux supplémentaires et les bonnes aptitudes suffisent.

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