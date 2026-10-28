Où farmer les PRM dans FF Resonance ? Comment monter une Vision au niveau max le plus vite possible ? Voici l’astuce ultime pour farmer en moins de 5 minutes.

Avec un endgame particulièrement retors et des combinaisons de builds quasi-infinies, farmer les PRM dans FF Resonance, les points d’expérience des Visions, devient vite une nécessité. Bonne nouvelle, il existe l’endroit parfait, accessible dès le chapitre 5, pour faire progresser vos Visions à toute vitesse. Bien équipé, il ne vous faudra que 10 minutes pour monter une Vision au niveau maximum dès le chapitre 7, et à peine 5 minutes montre en main dès le début du chapitre 8. Voici l’astuce ultime pour farmer les PRM le plus efficacement possible dans FF Resonance.

Voir aussi : les meilleurs Bonus de Maîtrise à débloquer en priorité

Ce qu'il vous faut pour farmer les PRM au maximum en 5 minutes

5 niveaux en 30 secondes avec l'astuce ultime pour farmer les PRM dans FF Resonance ©Gameblog

Si vous pouvez atteindre le nirvana du farm dès le chapitre 5, cette astuce est d’une efficacité redoutable en fin de partie, une fois quelques bonus et un accessoire bien particulier en poche. Avant de vous expliquer où et comment farmer les PRM en quelques minutes dans FF Resonance, il voici les prérequis pour profiter pleinement de l’astuce :

L’aeronef (chapitre 5) : indispensable pour atteindre le lieu de farm. (voir guide ci-dessous)

: indispensable pour atteindre le lieu de farm. (voir guide ci-dessous) Le Bonus de Maîtrise PRM obtenus +50% de Victoria (chapitre 5, RM 7) : augmente de 50% les PRM gagnés par le personnage qui l'équipe.

: augmente de 50% les PRM gagnés par le personnage qui l'équipe. Pendentif de maîtrise (début chapitre 8) : augmente de 50% les PRM gagnés. C'est le dernier trésor caché du jeu, accessible après la dernière amélioration de l'aéronef.

: augmente de 50% les PRM gagnés. C'est le dernier trésor caché du jeu, accessible après la dernière amélioration de l'aéronef. Leurre-ennemis (optionnel) : attire les ennemis plus rapidement. Peut être acheté au Colisée après avoir terminé la première ligue.

Voir aussi : où trouver les 13 trésors cachés et améliorer l’aéronef





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Téléportez-vous au Sanctuaire du Chevalier Oignon, sur le continent de Dirnado. Sortez et montez dans votre aéronef et volez jusqu’à la petite île située juste à l’ouest, puis atterrissez. Si c’est le meilleur lieu pour farmer les PRM dans FF Resonance, c’est bien parce qu’il n’abrite que des Pampa de niveau 30, qui rapportent chacun 220 PRM. Une fois sur place, baladez-vous dans la plaine en évitant la forêt, qui abrite des monstres de bas niveau. Tant que vous restez en dehors de la zone boisée, vous ne croiserez que des Pampas.





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Avec seulement 1 111 PV, un Pampa tombe en quelques secondes, d’où l’intérêt de farmer les PRM dans ce lieu. Toute la difficulté reste cependant de réussir à le toucher, car son taux d’esquive est particulièrement élevé et qu’il n’hésitera pas à fuir au bout de quelques tours. Mal préparé, c’est donc une course contre la montre qui se joue. Voici les combinaisons les plus efficaces pour en venir à bout en quelques secondes, à adapter selon les Visions, les Bonus de Maîtrise et les personnages à votre disposition et selon votre avancée dans FF Resonance :

Position de force (Firion) + Chaîne de sorts (Shantotto) + sorts Méga : les sorts comme Méga Feu infligent plusieurs salves de dégâts. Avec Position de force puis Chaîne de sorts (impérativement dans cet ordre), vous pourrez lancer quatre sorts d’affilée. Privilégiez Méga Eau et Méga Glace pour tenter de le mettre en état de Choc et gagner un bonus de PRM.

: les sorts comme Méga Feu infligent plusieurs salves de dégâts. Avec Position de force puis Chaîne de sorts (impérativement dans cet ordre), vous pourrez lancer quatre sorts d’affilée. Privilégiez Méga Eau et Méga Glace pour tenter de le mettre en état de Choc et gagner un bonus de PRM. Position de force + Sérénité tumulte (Lasswell) : inflige des dégâts cinq fois, à deux reprises.

: inflige des dégâts cinq fois, à deux reprises. Furie élémentaire (Sakura) + Position de force : chaque attaque inflige des dégâts trois fois.

: chaque attaque inflige des dégâts trois fois. Position de force + Chaîne de sorts + Météores (Sakura, Fina l’archisorcière, Sephiroth, Shantotto, Victoria) : inflige des dégâts magiques quatre fois, vous pourrez lancer le sort quatre fois d'affilée. Demi PM est recommandé vu son coût élevé.

Une fois vos builds un minimum optimisés, c’est-à-dire quand la victoire est assurée en quelques secondes, passez le jeu en mode Expert. Vous profiterez d’un bonus de x1,5 sur les PRM. Chaque Pampa rapportera alors 330 PRM. En équipant un personnage du bonus PRM obtenus +50% de Victoria et du Pendentif de maîtrise, il pourra alors monter une Vision au niveau maximum en seulement 5 minutes, contre 10 minutes pour ses camarades. Sachez que si vous avez acheté l’édition Deluxe de FF Resonance, vous pouvez gagner encore plus de temps grâce à l’Anneau de maîtrise, qui augmente tous les PRM obtenus de 100%. Bon farm aux PRM dans FF Resonance.

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