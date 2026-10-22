Bahamut, Shiva, Ifrit, Ramuh. Sans ces célèbres invocations, il n’y a pas de Final Fantasy digne de ce nom, et FF Resonance ne fait pas exception à la règle. Dans le rôle de l’invocatrice, Fina peut appeler à l’aide de puissantes Chimères pour l’épauler en plein combat, moyennant 50 PM. Ces dernières agissent librement pendant trois tours, avant de laisser déferler une attaque puissante. Mais encore faut-il leur avoir prouvé sa valeur ou les avoir aidées. En effet, à l’exception de Sirène, les Chimères de FF Resonance sont optionnelles et certaines peuvent facilement être loupées. Pour éviter de passer à côté, voici la liste des 9 Chimères de FF Resonance, où les trouver et comment les obtenir, dans l’ordre des chapitres. Un guide pratique pour débloquer le trophée Souverains de la planète.

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La liste de toutes les chimères de FF Resonance

Sirène (Chapitre 1) : obtenue automatiquement pendant l'histoire

: obtenue automatiquement pendant l'histoire Ramuh (Chapitre 2, Niveau 20) : Mont Foudroyant

: Mont Foudroyant Carbuncle (Chapitre 3) : Grotte aux Rubis, au nord-ouest de la plage du début du chapitre

: Grotte aux Rubis, au nord-ouest de la plage du début du chapitre Titan (Chapitre 4, Niveau 30) : Royaume de GrandShelt, à l'est du port de Grandport. Nécessite de terminer la première Ligue du Colisée.

: Royaume de GrandShelt, à l'est du port de Grandport. Nécessite de terminer la première Ligue du Colisée. Ifrit (Chapitre 5, Niveau 33) : dans le volcan de Zoldaad, accessible avec l'aéronef

: dans le volcan de Zoldaad, accessible avec l'aéronef Léviathan (Chapitre 5) : Lac Dorr, via la quête secondaire La Mission de Nichol

: Lac Dorr, via la quête secondaire La Mission de Nichol Shiva (Chapitre 5, Niveau 35) : petite île au sud-ouest de Mysidia

: petite île au sud-ouest de Mysidia Odin (Chapitre 6, Niveau 45) : quête secondaire Fracture Métallique, disponible à la Stèle du Pourfendeur de pluie, dans la région de Gronoa

: quête secondaire Fracture Métallique, disponible à la Stèle du Pourfendeur de pluie, dans la région de Gronoa Bahamut (Chapitre 7, Niveau 50) : en parlant à Evan à bord de l'aéronef







Disponible : dès le chapitre 2

: dès le chapitre 2 Emplacement : Mont Foudroyant

: Mont Foudroyant Niveau conseillé : 20

: 20 PV : 24 000

: 24 000 Faiblesse : Terre

: Terre Résistance : Foudre

: Foudre Butin : fragment de magilithe

Après votre traversée du Mont Foudroyant et sur le chemin vers la Forge Naine, vous verrez un panneau. Allez à l’est pour retourner au mont et accéder à une nouvelle zone. Suivez le chemin jusqu’à tomber sur un point de sauvegarde et une tombe renfermant le maître des lieux, Ramuh. Il vous posera une question et la bonne réponse est « C'est terrifiant », bien que cela n’ait aucune incidence et se solde systématiquement par un combat.

Mal préparé, Ramuh peut être un adversaire redoutable, surtout qu'il n'hésitera pas à lâcher une attaque surpuissante quand sa barre de Choc est trop réduite. Enchaînez au maximum les attaques de Terre pour faire fondre sa barre de choc aussi vite que possible. Inutile de préciser que Ramuh est résistant aux attaques de Foudre, donc équipez-vous en conséquence. Et, surtout, pour finir le combat en un temps éclair, infligez-lui Poison, qui fera fondre automatiquement sa barre de vie pendant que vos soigneurs s'occupent des blessés. Avec cette tactique, même en n'étant pas encore tout à fait au niveau, le combat ressemblera plus à une formalité qu'à un calvaire.





Disponible : dès le Chapitre 3

: dès le Chapitre 3 Emplacement : Grotte aux rubis, à l’ouest d’Olderion

Lorsque vous arriverez dans la Grotte aux rubis, vous tomberez sur une pierre où est gravée une mystérieuse énigme. « Le premier est au sud-est de la ville. Il tient le petit et le grand bassin dans les deux mains. Le second est à l'est de la ville. Contemple la mer, les deux renfoncements derrière toi. Quant au troisième, il est au nord-ouest, à gauche des sept cascades. Garde bien à l'esprit qu'il faut les récupérer dans cet ordre précis ». Il vous suffira de suivre les consignes, les emplacements étant marqués sur la carte de FF Resonance.

Fragment 1 : en sortant d'Olderion, partez vers le sud-est, non loin du bateau. Le fragment de rubis brille au sol, entre deux lacs.

: en sortant d'Olderion, partez vers le sud-est, non loin du bateau. Le fragment de rubis brille au sol, entre deux lacs. Fragment 2 : retournez vers l'est. Ne montez pas la pente, restez en bas et poursuivez jusqu'à la côte, puis remontez vers le nord. Le fragment est au sol.

: retournez vers l'est. Ne montez pas la pente, restez en bas et poursuivez jusqu'à la côte, puis remontez vers le nord. Le fragment est au sol. Fragment 3 : allez au nord-ouest, jusqu'aux sept cascades. Traversez le pont en bois et récupérez le fragment sur les hauteurs.

Fragment 1

Fragment 1

Fragment 2

Fragment 2

Fragment 3

Fragment 3

Retournez ensuite à la Grotte aux rubis pour libérer Carbuncle, qui vous rejoindra sans même un combat.





Disponible : dès le Chapitre 4

: dès le Chapitre 4 Emplacement : désert de GrandShelt à l'est du port de Grandport

: désert de GrandShelt à l'est du port de Grandport Niveau conseillé : 30

: 30 PV : 65 000

: 65 000 Faiblesse : Vent

: Vent Immunité : Terre

: Terre Butin : magilithe

Si l’emplacement de Titan vous est indiqué dès le Chapitre 1 de FF Resonance, il faudra en réalité attendre au minimum le Chapitre 4 avant de pouvoir le libérer. En arrivant à Zoldaad, vous apprendrez en lisant le panneau d’affichage que le Colisée de Grandshelt a ouvert ses portes. Retournez à la capitale pour participer à la Ligue Novice et terminez le combat de Rang 5 afin d’obtenir le Marteau de Gaïa. Allez ensuite dans le désert de Grandshelt et brisez le sceau pour libérer Titan. Et pour vous remercier, il vous proposera un combat pour mesurer votre force contre lui.

Pour le battre facilement, équipez-vous de Visions avec des attaques Vent (Djidane, Tidus, Y'shtola), sa faiblesse. S’équiper de protections améliorant la résistance à la Terre et barder vos alliés de sorts Bouclier est également une solution. Embarquez Nichol avec vous et utilisez la compétence Stratagème au premier tour pour briser sa jauge plus facilement, puis Formation : assaut pour davantage faciliter sa mise en état de Choc. Et c’est bien sur cette dernière que vous devez vous focaliser car il change constamment de formation, améliorant ses défenses, mais cela n'affecte pas le pourcentage de dégâts que vous ferez à sa jauge de Choc.

L’une augmente sa défense physique et magique de 20%

La seconde augmente sa défense physique et magique de 50%

La troisième augmente sa défense physique et magique de 80%





Disponible : dès le Chapitre 5

: dès le Chapitre 5 Emplacement : dans le volcan, accessible avec l'aéronef

: dans le volcan, accessible avec l'aéronef Niveau conseillé : 33

: 33 PV : 96 000

: 96 000 Faiblesse : Eau

: Eau Immunité : Feu

: Feu Butin : magilithe

Dès le Chapitre 4, le chercheur de l’auberge de Zoldaad peut vous indiquer l’antre d’Ifrit. Il faudra cependant attendre le début du Chapitre 5, une fois l’aéronef débloqué, pour vous y rendre. Volez jusqu’au volcan et interagissez avec l’entrée pour y pénétrer et déclencher un combat contre Ifrit. Sans surprise, il est immunisé contre le Feu, mais particulièrement faible face à l’Eau. Équipez-vous de Visions d’Eau (Tidus, Squall, Terra, Djidane, Cloud, Shantotto) et embarquez Nichol avec vous. Utilisez son combo habituel Stratagème puis Formation : Assaut pour faire fondre rapidement sa barre de Choc. Vous pouvez utiliser si besoin la compétence Protection Arcanique de Fina lorsqu’il s’apprête à asséner une attaque magique dévastatrice.





Disponible : dès le Chapitre 5

: dès le Chapitre 5 Emplacement : Olderion, Lac Dorr

: Olderion, Lac Dorr Quête : La Mission de Nichol

A la fin du Chapitre 5, une nouvelle quête se débloque à Olderion. Acceptez-la avant d’aller parler au PNJ un peu plus loin. Direction ensuite le Lac Dorr, avant de vous diriger vers la mappemonde pour inspecter la zone située au sud de la ville. Vous tomberez face à un Sahuagin que vous devrez battre (c’est une formalité). Suite à un échange avec lui, cette quête de FF Resonance vous demandera de retourner à la Grotte de l’Eau où vous verrez votre ancien adversaire en pleine altercation avec un marchand. Après avoir découvert le fin mot de l’histoire, il vous suffira de retourner au Lac Dorr, où Léviathan acceptera de rejoindre Fina.





Disponible : dès le Chapitre 5

: dès le Chapitre 5 Emplacement : petite île au sud-ouest de Mysidia

: petite île au sud-ouest de Mysidia Niveau conseillé : 35

: 35 PV : 115 000

: 115 000 Faiblesse : Feu

: Feu Résistance et absorption : Eau et Glace

et : Eau et Glace Butin : magilithe

: magilithe

Une fois le continent de Mysidia atteint, vous pourrez vous rendre sur la petite île à l’ouest, accessible via l’aéronef. Vous apercevrez alors un énorme tourbillon de glace, touchez-le pour affronter cette Chimère de FF Resonance. Il faudra battre Shiva pour qu’elle rejoigne vos rangs. Elle invoque régulièrement des élémentaires et peut infliger Sommeil et Confusion à votre groupe. Pensez à prendre des protections adéquates pour vous en prémunir. Petite particularité, plus ses élémentaires s'autodétruisent, plus sa force augmente. Veillez donc à vous débarrasser de ses sbires, eux aussi sensibles au Feu. Clive, Terra et Squall sont de bons choix. La compétence Atomiseur de ce dernier étant particulièrement pratique lorsqu’elle invoque toujours plus d’élémentaires grâce à ses forts dégâts de groupe pouvant même tous les mettre en état de choc d’un coup si vous avez une build renforçant le Choc.







Disponible : dès le Chapitre 6

: dès le Chapitre 6 Emplacement : Stèle du Pourfendeur de pluie, dans la région de Gronoa

: Stèle du Pourfendeur de pluie, dans la région de Gronoa Quête : Fracture Métallique

: Fracture Métallique Niveau conseillé : 45

: 45 PV : 175 000

: 175 000 Faiblesse : Foudre

: Foudre Résistance : aucune

: aucune Butin : Cristal de magilithe

La quête pour récupérer Odin dans FF Resonance débute dans la région de Gronoa, à l’est. Il faudra au préalable avoir terminé les évènements de l’histoire se déroulant dans les Ruines du Laboratoire et que le brouillard disparaisse, pour qu’elle se débloque. Rendez-vous dans la Stèle du Pourfendeur de pluie et interagissez avec la stèle pour commencer la quête. Il vous faudra ensuite avancer encore dans l’histoire jusqu’à votre réveil à Duggle. Sortez de la ville en direction du sud et au carrefour avec un panneau, descendez en direction du brouillard où vous serez mis à l’épreuve.

L’Ombre d’Odin de FF Resonance est sensible à la foudre, donc équipez-vous de Visions en conséquence, notamment Bartz pour sa compétence Double Magilame et Cloud. S’il tape trop fort pour vous à ce stade du jeu, privilégiez des attaques magiques, puisqu’il riposte une fois un certain nombre d'attaques physiques reçues. Utilisez Hâte de Lasswell pour accélérer vos tours, ainsi que Stratagème et Formation Assaut de Nichol pour faire fondre sa barre de choc. Ce n’est pas un combat particulièrement difficile, mais gare à ses attaques infligeant Mort. Equipez-vous de protections en conséquence.

Voyagez ensuite rapidement au Vieux Château Sans Nom, au sud de Mysidia. Pour aller plus vite, sur place, téléportez-vous au second point de sauvegarde et entrez dans la salle pour trouver un PNJ. Une fois la cinématique terminée, Odin sera à vous.





Disponible : dès le Chapitre 7

: dès le Chapitre 7 Emplacement : en parlant à Evan à bord de l'aéronef

: en parlant à Evan à bord de l'aéronef Niveau conseillé : 50

: 50 PV : 200 000

: 200 000 Faiblesse : aucune

: aucune Résistance : aucune

: aucune Butin : cristal de magilithe

La dernière Chimère de FF Resonance pourra s’obtenir au début du Chapitre 7, une fois de retour dans l’aéronef. Les deux Fina entendent chacune la voix du Seigneur des Cieux. Quand vous vous sentez prêts, parlez à Evan pour combattre Bahamut. C’est un combat qui peut s’avérer redoutable si vous n’êtes pas bien préparés, mais à ce stade du jeu, vous devriez déjà avoir peaufiné vos builds. Il est recommandé de récupérer les armes en adamantite de vos personnages principaux et d'avoir bien fait évoluer vos Visions, notamment Ayaka pour le Soin.

Car le Seigneur des cieux ne frappe pas seulement fort, il peut infliger toute une batterie d’altérations d’état et d'affaiblissement. C’est une tradition dans la licence et FF Resonance n’y fait pas exception, Bahamut lancera Méga Fission chaque fois que le compte à rebours atteint zéro. Si la technique du Double Magilame (débloquée via Bartz) est redoutable, notamment combinée aux gants et à l’armure de Genji et aux divers passifs conférant des bonus pour chaque coup critique, cela peut aussi se retourner contre vous. En effet, le Seigneur des Cieux stocke les attaques élémentaires subies et vous en renvoie une partie une fois que cette quantité a atteint un certain palier. Les compétences Méga Barrière seront vos meilleures alliées. Une fois battu vous obtiendrez le trophée Souverains de la planète de FF Resonance.