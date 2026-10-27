Où trouver les 13 trésors cachés de FF Resonance ? Comment améliorer l’aéronef pour y parvenir et mettre la main sur un accessoire vital pour farmer ? Suivez le guide.

Que serait un Final Fantasy à l’ancienne sans une bonne chasse aux trésors optionnelle ? Hommage et lettre d’amour aux épisodes d’antan, FF Resonance poursuit certaines bonnes vieilles traditions, notamment en proposant plusieurs secrets et un aéronef. En parcourant les cieux, et à condition d’avoir amélioré le vaisseau, il sera possible de parcourir toute la carte à la recherche de trésors cachés. Une quête optionnelle, non marquée sur votre map ou votre registre de quêtes, à faire absolument afin de pouvoir farmer les PRM facilement et décrocher une adamantite, cruciale pour débloquer les armes ultimes pour tous les personnages. Comment améliorer le vaisseau dans FF Resonance ? Où sont tous les trésors cachés ? Comment trouver le Pendentif de maîtrise ? Toutes les réponses dans notre guide.

Ce n’est donc pas une quête explicitement indiquée dans le jeu, mais il est possible d’améliorer le vaisseau afin d’upgrader le radar qui vous avait permis de découvrir Mysidia. Il faudra donc attendre le chapitre 6, et que vous ayez atteint la région de Gronoa et, surtout la ville de Gaberada. On vous explique où et comment trouver les trois améliorations de l’aéronef dans FF Resonance, mais gardez en tête qu’il vous faudra impérativement trouver tous les trésors que chaque palier du radar propose avant de pouvoir activer l’amélioration suivante. Si vous retournez parler à Lid avec l’un des deux autres objets nécessaires pour upgrader le vaisseau sans avoir récupéré tous les trésors précédents, la cinématique ne se déclenche pas.

Où trouver l'Antenne magique et trouver les 5 premiers trésors secrets de FF Resonance ?





Pendant le chapitre 6, dès lors que vous avez atteint la ville de Gaberada, allez derrière la taverne pour trouver un escalier caché. Descendez les marches et parlez au PNJ qui se trouve non loin du trésor. Ce dernier vous récompensera d’avoir trouvé sa cachette en vous donnant une Antenne magique. Cette dernière servira à réactiver le radar de l’aéronef et débloquer la chasse aux trésors de FF Resonance. Pour ce faire, retournez à l’intérieur du vaisseau et parlez à Lid. Une cinématique se déclenchera et vous pourrez de nouveau utiliser le radar en appuyant sur la touche R2 ou ZR en parcourant la map.

Trésor caché #1 : adamantite





Emplacement : au nord d'Olderion

: au nord d'Olderion Trésor : adamantite

Le tout premier trésor caché se trouve à la Fédération d’Olderion, un peu plus au nord de la ville. Matraquez R2/ZR jusqu’à trouver l’adamantite, utilisée pour forger les armes ultimes de FF Resonance.

Trésor caché #2 : vêtement ancien





Emplacement : Gronoa, la Faille. A l'est de la ville de Duggle.

: Gronoa, la Faille. A l'est de la ville de Duggle. Trésor : vêtement ancien

Pour le second trésor caché, rendez-vous dans la région de Gronoa. Longez ses parois impénétrables jusqu’à être à l’est de la ville de Duggle. Utilisez le radar pour trouver le Vêtement ancien. Un équipement inutile en l’état, mais qui servira ensuite à débloquer l’une des armures légendaires de FF Resonance.

Trésor caché #3 : magilithe





Emplacement : Empire de Zoldaad, au sud du sanctuaire de Shantotto

: Empire de Zoldaad, au sud du sanctuaire de Shantotto Trésor : magilithe

Pour trouver le troisième trésor caché de FF Resonance, rendez-vous à Zoldaad et dirigez-vous en direction du sanctuaire de Shantotto, au nord. Vous trouverez une magilithe en activant le radar.

Trésor caché #4 : anneau de colère





Emplacement : Royaume de Pharm, au nord

: Royaume de Pharm, au nord Trésor : Anneau de colère

Téléportez-vous à la ville de Sian pour gagner rapidement le royaume de Pharm. Depuis votre vaisseau, dirigez-vous ensuite vers le nord, vers la pointe de la région pour trouver le quatrième trésor caché de Final Fantasy Resonance, l’Anneau de colère. Il octroie Furie de manière permanente.

Trésor caché #5 : veste magique





Emplacement : Mysidia

: Mysidia Trésor : veste magique

Direction ensuite Mysidia pour trouver le dernier trésor caché du chapitre 6 de FF Resonance. Dirigez-vous au sud de la ville pour trouver la Veste magique, qui offre 115 de défense physique et 181 de défense magique. Pour continuer la chasse, il vous faudra ensuite trouver la seconde amélioration au chapitre 7.

Voir aussi : Les meilleures Visions à monter en priorité et les Bonus de Maîtrise à débloquer absolument

Où trouver la Pierre de Résonance et débloquer la seconde amélioration de l'aéronef de FF Resonance ?





Lorsque vous aurez trouvé 5 premiers trésors cachés, il vous sera possible de greffer la seconde amélioration au vaisseau. S’il vous est tout à fait possible de trouver la Pierre de Résonance nécessaire, il sera donc impossible d’activer la cinématique sans avoir trouvé lesdits trésors au préalable. Pour trouver votre précieux, vous devrez attendre le chapitre 7 de FF Resonance. Lorsque vous vous rendez au Mont Reizan, vous trouverez sur votre chemin un coffre, très difficile à manquer, juste après les deux ponts consécutifs, au sud. Le coffre se trouve juste après et contient la Pierre de Résonance. Une fois en votre possession, retournez à l’intérieur de l’aéronef et parlez à Lid pour qu’elle active la seconde amélioration du vaisseau. Vous pourrez alors aller chercher d’autres trésors.

Trésor caché #6 : Marteau ancien





Emplacement : Dirnado

: Dirnado Trésor : Marteau ancien

Une fois que vous aurez débloqué la seconde amélioration de l’aéronef, téléportez-vous à la Forge Naine pour gagner du temps. Rejoignez votre vaisseau et dirigez-vous un peu plus à l’ouest pour trouver le Marteau ancien. Lui aussi ne vaut rien une fois trouvé en l’état, mais il servira à créer l’une des armes légendaires de FF Resonance.

Trésor caché #7 : Cristal de magilithe





Emplacement : Royaume de Grandshelt

: Royaume de Grandshelt Trésor : Cristal de magilithe

Direction ensuite Grandshelt. Le septième trésor se trouve un peu plus au nord-est de la ville. Vous trouverez alors un cristal de magilithe pour faire atteindre le niveau d’éveil maximum à l’une de vos Visions.

Trésor caché #8 : Grand Mage





Emplacement : Royaume de Pharm

: Royaume de Pharm Trésor : Grand Mage

Rendez-vous ensuite au Royaume de Pharm, ou téléportez-vous directement à la ville de Sian pour gagner du temps. Le huitième trésor caché de FF Resonance se trouve au sud-ouest. Vous obtiendrez Grand Mage, une arme pour Sakura. Elle augmente le coût en PM de la magie de 50%, mais aussi la puissance de Choc de 30%.

Trésor caché #9 : Pierre philosophale





Emplacement : Zoldaad

: Zoldaad Trésor : Pierre philosophale

Pour le dernier trésor caché du chapitre 7 de FF Resonance, rendez-vous au sud de Zoldaad un petit peu au-dessus de la pointe du continent. Vous trouverez l’accessoire Pierre philosophale, qui restaure 5% des PM max pendant le tour du porteur. Pour la suite, il faudra avancer dans l’histoire jusqu’à atteindre le chapitre 8 et pouvoir débloquer la dernière amélioration de l’aéronef.

Où trouver le Générateur puissant et débloquer l'ultime amélioration de l'aéronef de FF Resonance ?





Pour la dernière étape, c’est auprès du marchand itinérant qu’il faudra se rendre. Il sera nécessaire de lui avoir acheté ses objets précédents afin de pouvoir lui acheter le Générateur Puissant contre 60 000 gils. Notez qu’il sera également nécessaire d’enclencher le chapitre 8, en entrant dans la tour pour qu’il vous propose l’objet. Quand il ne vous restera plus que ça à lui acheter, vous aurez plus de chances de le trouver entre le Royaume de Pharm et la région de Gronoa. Il faudra peut-être parfois faire preuve de patience, mais le jeu en vaut la chandelle rien que pour l'accessoire doublant les PRM reçus dans FF Resonance. Une fois trouvé, achetez-lui l’objet et retournez voir Lid dans l’aéronef pour activer la dernière amélioration du radar.

Trésor caché #10 : Cristal de magilithe







Emplacement : sud-est de Mysidia

: sud-est de Mysidia Trésor : Cristal de magilithe

Une fois la dernière amélioration du radar prête à l’emploi, téléportez-vous au village de Sunioo. Éloignez-vous ensuite du continent direction l’est, puis le sud. On vous invite à bien regarder l’emplacement du vaisseau sur la carte de l’image ci-dessus en cas de doute. Vous obtiendrez un nouveau cristal de magilithe.

Trésor caché #11 : Rosaire obscur







Emplacement : Royaume de Pharm

: Royaume de Pharm Trésor : Rosaire obscur

Direction ensuite le Royaume de Pharm pour dénicher le onzième trésor caché de FF Resonance. Dirigez-vous à l’est, entre les deux continents pour trouver l’accessoire Rosaire obscur. Il consomme 500 PV à chaque action, mais augmente la puissance de Choc de 30%.

Trésor caché #12 : Oeil maléfique







Emplacement : au sud-ouest du Royaume de Pharm et de Mysidia

: au sud-ouest du Royaume de Pharm et de Mysidia Trésor : Oeil maléfique

Le plus simple pour trouver ce douzième trésor caché est de se téléporter au Lac Ryusei. Direction ensuite le sud-ouest, jusqu’à atteindre l’ouest de Mysidia. Encore une fois, on vous invite à bien regarder l’emplacement du vaisseau sur notre carte pour mieux vous repérer. Vous obtiendrez alors l’accessoire Oeil maléfique. Il consomme 500 PV à chaque action, mais augmente les dégâts infligés de 20%.

Trésor caché #13 : Pendentif de maîtrise







Emplacement : au nord-est du village de Kol (Grandshelt)

: au nord-est du village de Kol (Grandshelt) Trésor : Pendentif de maîtrise

Le dernier trésor caché de FF Resonance est clairement l’un des plus intéressants du lot puisqu’il vous offre le Pendentif de maîtrise, qui permet de doubler les PRM du personnage qui s’équipe de l’accessoire. Autant dire qu’il est indispensable pour farmer les compétences et Bonus de maîtrise des Visions, surtout en fin de partie. Pour le trouver, le plus simple est de se téléporter au village de Kol puis de foncer vers le nord. Activez le radar de l’aéronef pour le dénicher. Félicitations, vous avez trouvé tous les trésors cachés de FF Resonance.

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