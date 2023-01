James Gunn et Peter Safran, les nouvelles têtes pensantes du DCU, ont enfin dévoilé leurs plans pour le reboot de l'univers DC Comics au cinéma et sur le petit écran. Une stratégie visiblement très carrée avec une longue liste de films et séries confirmées. Parmi tous les projets, on a donc un Superman Legacy sans Henry Cavill, un long-métrage Batman et Robin et plein de bonnes nouvelles pour The Batman 2.

En complément des annonces, les patrons de DC Studios sont revenus sur le cas d'Ezra Miller dans le film The Flash.

The Flash : quel avenir pour Ezra Miller ?

Warner Bros. Pictures et DC Studios veulent faire table du passé, ou presque, en repensant le DCU de A à Z pour avoir un univers plus cohérent et qualitatif. Mais avant les nouveaux projets, il va falloir s'occuper de ceux qui ne sont toujours pas sortis tels que The Flash. Une épine dans le pied de Warner en raison des accusations dont l'acteur principal, Ezra Miller, fait l'objet. Cambriolage, violences ou encore détournement de mineurs, un dossier assez lourd et grave.

Malgré cela, la décision a été prise de garder Ezra Miller sous réserve tout de même que son attitude soit radicalement différente, et qu'il prenne le temps de se faire soigner. Une seconde chance qui est encore d'actualité selon Peter Safran et James Gunn qui comptent réévaluer la situation pour le futur d'Ezra Miller au sein du DCU.

Ezra Miller se consacre entièrement à son rétablissement et nous le soutenons totalement dans cette démarche. Quand le moment sera venu, quand il se sentira prêt à avoir cette discussion, nous déciderons tous ensemble de la meilleure voie à suivre. Dans nos conversations au cours des deux derniers mois, nous avons eu l'impression qu'il avait fait d'énormes progrès. Via IndieWire.

Selon James Gunn, The Flash sera « l'un des meilleurs films de super-héros jamais créé ». Un film qui a pourtant été ratiboisé avec la disparition des caméos d'Henry Cavill en Superman et Gal Gadot en Wonder Woman. Quant au Batman de Michael Keaton, il n'aurait pas été complètement effacé mais ce serait tout comme.